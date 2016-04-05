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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6751675267536754
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 12:13

  sens написав:
  trololo написав:на вимогу sashaqbl , скріни про оплату 10к на ПЖ

https://postimg.cc/Dm6qXqRg
https://postimg.cc/gnr6L1Vz

Притула С.Д. вже себе вичерпав ?


чому? нормально працює собі, актуальні збори. іноді теж долучаюсь. але стерненко топ 1 пж топ 2 для мене особисто.

пс. в нас було парі, що залужного не знімуть, я програв. по умовам 10 тис грн на повернись живим.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 12:15

  sens написав:
  Faceless написав:
  sens написав:ПЖ це що?

Повернись Живим, благодійний хвонд

Засновник: Віталій Дейнега


він вже давно не має відношення до управління фондом
trololo
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  #<1 ... 6751675267536754
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