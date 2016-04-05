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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 12 лют, 2024 12:13
sens написав:
Притула С.Д. вже себе вичерпав ?
чому? нормально працює собі, актуальні збори. іноді теж долучаюсь. але стерненко топ 1 пж топ 2 для мене особисто.
пс. в нас було парі, що залужного не знімуть, я програв. по умовам 10 тис грн на повернись живим.
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Додано: Пон 12 лют, 2024 12:15
sens написав: Faceless написав: sens написав:
ПЖ це що?
Повернись Живим, благодійний хвонд
Засновник: Віталій Дейнега
він вже давно не має відношення до управління фондом
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Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
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