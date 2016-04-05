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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 12 лют, 2024 12:13
sens написав:
Притула С.Д. вже себе вичерпав ?
чому? нормально працює собі, актуальні збори. іноді теж долучаюсь. але стерненко топ 1 пж топ 2 для мене особисто.
пс. в нас було парі, що залужного не знімуть, я програв. по умовам 10 тис грн на повернись живим.
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Додано: Пон 12 лют, 2024 12:15
sens написав: Faceless написав: sens написав:
ПЖ це що?
Повернись Живим, благодійний хвонд
Засновник: Віталій Дейнега
він вже давно не має відношення до управління фондом
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Додано: Пон 12 лют, 2024 13:00
Banderlog написав: freeze написав:
Вроде такая пословица есть, пока толстый похудеет,
Я уже пару раз здесь говорил, ситуация гораздо хуже, чем вы здесь все говорите. Мало снарядов. Мало людей. Орки с утра до вечера беспрерывно насыпают снарядами мальчиков для битья. У нас только за вчера два 200-х молодых хлопца, обстрелы, обстрелы. Где им замена ? И что дальше ? Понятно, что дальше будет хуже.
В нас на забезпечення дали один бат.
Нез знаю шо там , ступінь залежності. І нах таке робити...
діло в тому шо ми на запорізькому а вони в авдіївці. Ну і якогось інформують нас про втрати і різні нп.
Так от там останні 5 днів, жопа. Такими темпами їх вистачить на тиждень.
А в нас каби сипляться ... як восени було.
Тупо по остаткам посадок. Сидить там 4 чоловік а їм на голови така хрєнь, шо яма як кімната. Од людей одне шмаття лишається.
вони готуються до контрконтрнаступу. Лазять по передку міни знімають і дорогу латають ...
Тцццсссссс!!!
А то одна діва з Мико-обл. ще глибше під спідницю запхає свого чоловіка
freeze написав:
fler написав:Пригадалося:"..москва, спаленная пожаром, французам отдана.."(с)
У мене інша думка - потрібно перенести війну на територію ворога та руйнувати його країну, а не власну. Що зараз і робиться. Також продовжувати душити санкціями та ізоляцією від усього цивілізованого світу. В ідеалі - розривати дипстосунки. Кацапія є безпечною для світу, коли вона "на колінах".
Вроде такая пословица есть, пока толстый похудеет, худой сдохнет.
Изоляция от цивилизованного мира оказалась так себе изоляцией, там где требует бизнес торговля идёт, и даже Украина получает копеечку от перекачки российского газа. А три четверти мира, которого относят не к цивилизованным вполне нормально торгует с путинской россией, и ему с глубокой башни наплевать есть ли война в Украине.
Показана слабость цивилизованного мира, который раньше сильно надувал щеки, но по факту не способен наладить выработку снарядов, хотя бы на уровне Северной Кореи. Крупнейшая держава в мире жмется выделить несколько процентов военного бюджета на помощь Украине. Воюйте лопатками. Я уже пару раз здесь говорил, ситуация гораздо хуже, чем вы здесь все говорите. Мало снарядов. Мало людей. Орки с утра до вечера беспрерывно насыпают снарядами мальчиков для битья. У нас только за вчера два 200-х молодых хлопца, обстрелы, обстрелы. Где им замена ? И что дальше ? Понятно, что дальше будет хуже.
Так он чоловік одної діви з Мико-області вже майже 2 роки в тилу ворога взриває нафтобази і військові заводи... - руйнує країну ворога з середини!
Ні?
А як так?
То якого ... вона вгорі дає поради, від яких свого чоловіка ховає?
Чому її чоловік не виконує її порад?
А я добре пам'ятаю, що саме вона писала раніше - "до кордонів 91го!"Але ЧОМУСЬ(???) її чоловік і досі вдома?!
Що за цинізм?(свого - береже, а на інших - пох?)
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Додано: Пон 12 лют, 2024 13:22
Успіх написав:
А я добре пам'ятаю, що саме вона писала раніше - "до кордонів 91го!"Але ЧОМУСЬ(???) її чоловік і досі вдома?!
Що за цинізм?(свого - береже, а на інших - пох?)
А я запам,ятав як одін герой - водій розпалював міжукраїньску свару стверджуючи що окрім його, львовянина і кількох хлопців з закарпатьских хуторів ніхто Україну не захищає .....
А ще він ,як кретин, пише одне і теж на протязі тривалого часу .
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Додано: Пон 12 лют, 2024 13:48
холява
,
А ще він ,як кретин, пише одне і теж на протязі тривалого часу .
Тому що не «як».
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Додано: Пон 12 лют, 2024 13:58
холява написав:
А я запам,ятав як одін герой
Давай спочатку розберемся з "героєм"-чоловіком однієї мандамс)) який вже майже 2 роки сидить-труситься під її спідницею...
А вже тоді, як всі деталі по цьому питанню уточнимо і отримаємо вичерпні, чіткі відповіді - от тоді і візьмемся за героя, який тих же, майже 2роки, воює на фронті!
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Додано: Пон 12 лют, 2024 13:59
Hotab
Я дуже ДУЖЕ запам,ятав деякі висловлювання .......
Краще би це почув від ворогів .... , але не сталось .
Від львовянина почув , і іще від одного пораненого ...... в мозочок .
Ну , все стане на свої місця, як тільки в маршрутку зайдуть , я вже три рази бачив мандрівки героїв .
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Додано: Пон 12 лют, 2024 14:02
Hotab написав:
Тому що
... Батьківщина у вогні, а один кретин поїхав рубати бабло на чужині!
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Додано: Пон 12 лют, 2024 14:04
Успіх
,
Давай спочатку розберемся з "героєм"-чоловіком однієї мандамс)) який вже майже 2 роки сидить-труситься під її спідницею...
А що ти про нього знаєш, щоб ригати тут тонами гівна? Він про себе тут щось писав?
1. Може він давно під крапельницею в реанімації
2. Може його нема на цьому світі.
3. Може він давно не чоловік для Флер.
4. Може він на оборонзаводі
І при цьому тобі ніхто не зобовʼязаний про нього повідомляти.
Ти не ведеш себе як дебіл, ти справді дебіл, який рік мусолить якогось віртуального мужика, якого тут навіть нема.
Успіх написав: Hotab написав:
Тому що
... Батьківщина у вогні, а один кретин поїхав рубати бабло на чужині!
Нічого нового у імбецила з 9-ма класами сільської школи на Львівщині.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 12 лют, 2024 14:08, всього редагувалось 1 раз.
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