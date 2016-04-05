А я запам,ятав як одін герой - водій розпалював міжукраїньску свару стверджуючи що окрім його, львовянина і кількох хлопців з закарпатьских хуторів ніхто Україну не захищає .....
А ще він ,як кретин, пише одне і теж на протязі тривалого часу .
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Додано: Пон 12 лют, 2024 13:22
А я запам,ятав як одін герой - водій розпалював міжукраїньску свару стверджуючи що окрім його, львовянина і кількох хлопців з закарпатьских хуторів ніхто Україну не захищає .....
А ще він ,як кретин, пише одне і теж на протязі тривалого часу .
Додано: Пон 12 лют, 2024 13:48
холява ,
Тому що не «як».
Додано: Пон 12 лют, 2024 13:59
Hotab
Я дуже ДУЖЕ запам,ятав деякі висловлювання .......
Краще би це почув від ворогів .... , але не сталось .
Від львовянина почув , і іще від одного пораненого ...... в мозочок .
Ну , все стане на свої місця, як тільки в маршрутку зайдуть , я вже три рази бачив мандрівки героїв .
Додано: Пон 12 лют, 2024 14:10
Всё правильно smdtranz Вам написал.
Нельзя за пару (или даже за 5) лет подготовиться к войне, если перед этим 30 лет разрушать армию и промышленность.
Не помню, чтобы до войны Вы требовали восстановления промышленности.
Додано: Пон 12 лют, 2024 14:29
пишут что задержан пашинский,
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 12 лют, 2024 15:20, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 12 лют, 2024 14:31
3-ю окрему штурмову бригаду ЗСУ, ймовірно, відправили в Авді
Додано: Пон 12 лют, 2024 14:37
Трагедія в Тернополі: Військовий помер через дев’ять днів після мобілізації. Хто відповідатиме?
У Тернополі військовий помер від легенево-серцевої недостатності через дев’ять днів після мобілізації. Як з’ясувалося, чоловіка призвали 1 лютого, а вже 9 він пішов з життя.
Багато хто задається питанням, яку саме відповідальність мають понести лікарі?
у цьому випадку на комісію ВЛК лягає відповідальність за неправильний медичний висновок, що міг призвести до трагедії.
Відповідальність передбачена така:
Кримінальна - за ст. 119 ККУ (вбивство з необережності) та ст. 140 ККУ (неналежне виконання медичним працівником своїх обов'язків).
Цивільна - відшкодування матеріальної та моральної шкоди родині померлого.
Проте, для притягнення до відповідальності критично важливо довести причинно-наслідковий зв'язок між діями ВЛК та смертю військового.
Важливо зауважити, що існують строки позовної давності:
🔸Кримінальна відповідальність: 5 років.
🔸Цивільна відповідальність: 3 роки.
Додано: Пон 12 лют, 2024 14:40
Остальные голосовали за "армовир" просто как за лозунг.
Если бы им сказали, что надо будет пойти в армию лично им, увеличить, к примеру, в 2 раза налоги и тарифы ЖКХ для того, чтобы были средства на оборону и армию, то многие из них отказались бы и начали рассказывать о коррупции, неэффективности и пр., и пр. и устраивать майданы с протестами против "злочинної влади".
Додано: Пон 12 лют, 2024 14:41
sens ,
Ви звично зацитували одне, а прикріпили відповідь про щось своє?
У долярчика нормальне ВЛК, він живий.
Щодо ситуації. Ясно що ВЛК поверхнево проводиться . Це не нове. Але в процедурі обстеження мобілізованого нема ЕКГ під навантаженням (велоергометрія, або хоча б після 20 присідань) ). Тому ніхто не може спрогнозувати, як буде з людиною під кросом, чи важким рюкзаком. Лікарям думаю нічого не буде. Якщо хоча б формально ЕКГ було зроблено, і на ній не було жорстких патологій.І міняти медичний наказ , щоб прописати там більше обстежень, під час війни не будуть.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 12 лют, 2024 14:43, всього редагувалось 1 раз.
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