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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6752675367546755>
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 13:22

  Успіх написав:

А я добре пам'ятаю, що саме вона писала раніше - "до кордонів 91го!"
Але ЧОМУСЬ(???) її чоловік і досі вдома?!
Що за цинізм?(свого - береже, а на інших - пох?)


А я запам,ятав як одін герой - водій розпалював міжукраїньску свару стверджуючи що окрім його, львовянина і кількох хлопців з закарпатьских хуторів ніхто Україну не захищає .....
А ще він ,як кретин, пише одне і теж на протязі тривалого часу .
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 13:48

холява ,


А ще він ,як кретин, пише одне і теж на протязі тривалого часу .


Тому що не «як».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 13:59

Hotab

Я дуже ДУЖЕ запам,ятав деякі висловлювання .......
Краще би це почув від ворогів .... , але не сталось .
Від львовянина почув , і іще від одного пораненого ...... в мозочок .

Ну , все стане на свої місця, як тільки в маршрутку зайдуть , я вже три рази бачив мандрівки героїв .
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 14:10

  Schmit написав:
  smdtranz написав:...........
типичная говножурналистика: сначала берём обычную ситуацию
потом говорим, что это очень плохо
потом что это саботаж и вообще приведет к потере всего
обвиняем зеленского или других политиков.
........

Ви вже переконались, до чого призвело ігнорування владою мудрості "Хочеш миру - готуйся до війни"?
Вже скоро зрозумієте, чому "Коней на переправі не міняють".

Всё правильно smdtranz Вам написал.
Нельзя за пару (или даже за 5) лет подготовиться к войне, если перед этим 30 лет разрушать армию и промышленность.
Не помню, чтобы до войны Вы требовали восстановления промышленности.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 14:29

пишут что задержан пашинский, Зображення
Колишньому народному депутату України Сергію Пашинському вручили підозру, — ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Вранці у екснардепа та його бізнес-партнерів проводилися обшуки. Ймовірно, що слідчі дії пов’язані зі справою щодо привласнення нафти в Одесі на 1 млрд гривень.
Держпідприємство реалізувало арештовану сировину за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. При цьому кошти, які ця компанія сплатила лише частково, вивели на рахунки інших контрольованих суб’єктів господарювання, а державний бюджет не отримав жодної гривні.

Загальна сума збитків становить 967 млн грн.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 12 лют, 2024 15:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 14:29

Что-то тут поломалось.
Попробую починить новым сообщением.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 14:31

3-ю окрему штурмову бригаду ЗСУ, ймовірно, відправили в Авді

https://inforesist.org/ua/zmi-ukraina-jmovirno-perekinula-v-avdiivku-odnu-z-najkrashhih-brigad/
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 14:37

  Hotab написав:холява ,


А ще він ,як кретин, пише одне і теж на протязі тривалого часу .


Тому що не «як».



Трагедія в Тернополі: Військовий помер через дев’ять днів після мобілізації. Хто відповідатиме?

У Тернополі військовий помер від легенево-серцевої недостатності через дев’ять днів після мобілізації. Як з’ясувалося, чоловіка призвали 1 лютого, а вже 9 він пішов з життя.

Багато хто задається питанням, яку саме відповідальність мають понести лікарі?

у цьому випадку на комісію ВЛК лягає відповідальність за неправильний медичний висновок, що міг призвести до трагедії.

Відповідальність передбачена така:
Кримінальна - за ст. 119 ККУ (вбивство з необережності) та ст. 140 ККУ (неналежне виконання медичним працівником своїх обов'язків).
Цивільна - відшкодування матеріальної та моральної шкоди родині померлого.

Проте, для притягнення до відповідальності критично важливо довести причинно-наслідковий зв'язок між діями ВЛК та смертю військового.

Важливо зауважити, що існують строки позовної давності:
🔸Кримінальна відповідальність: 5 років.
🔸Цивільна відповідальність: 3 роки.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 14:40

  smdtranz написав:Schmit

ну так, 73% и виноваты. у нас демократия. проголосовали за развал экономики, денег нет — нет и армии и оружия. и миллионы заробитчан по польшам и сша за последние 30 лет.
тех, кто должен был оборонять страну или делать оружие сейчас.

опять же, мы не знаем, как было принято решение об отставке Залужного. он и сам мог попросить, доверяя Сырскому. вряд ли единолично Зеленский все это сделал

Остальные голосовали за "армовир" просто как за лозунг.
Если бы им сказали, что надо будет пойти в армию лично им, увеличить, к примеру, в 2 раза налоги и тарифы ЖКХ для того, чтобы были средства на оборону и армию, то многие из них отказались бы и начали рассказывать о коррупции, неэффективности и пр., и пр. и устраивать майданы с протестами против "злочинної влади".
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 14:41

sens ,
Трагедія в Тернополі: Військовий помер через дев’ять днів після мобілізації. Хто відповідатиме?


Ви звично зацитували одне, а прикріпили відповідь про щось своє?
У долярчика нормальне ВЛК, він живий.


Щодо ситуації. Ясно що ВЛК поверхнево проводиться . Це не нове. Але в процедурі обстеження мобілізованого нема ЕКГ під навантаженням (велоергометрія, або хоча б після 20 присідань) ). Тому ніхто не може спрогнозувати, як буде з людиною під кросом, чи важким рюкзаком. Лікарям думаю нічого не буде. Якщо хоча б формально ЕКГ було зроблено, і на ній не було жорстких патологій.І міняти медичний наказ , щоб прописати там більше обстежень, під час війни не будуть.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 12 лют, 2024 14:43, всього редагувалось 1 раз.
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