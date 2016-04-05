Додано: Пон 12 лют, 2024 15:20

Hotab написав: sens ,

Трагедія в Тернополі: Військовий помер через дев’ять днів після мобілізації. Хто відповідатиме?





Ви звично зацитували одне, а прикріпили відповідь про щось своє?

У долярчика нормальне ВЛК, він живий.





Щодо ситуації. Ясно що ВЛК поверхнево проводиться . Це не нове. Але в процедурі обстеження мобілізованого нема ЕКГ під навантаженням (велоергометрія, або хоча б після 20 присідань) ). Тому ніхто не може спрогнозувати, як буде з людиною під кросом, чи важким рюкзаком. Лікарям думаю нічого не буде. Якщо хоча б формально ЕКГ було зроблено, і на ній не було жорстких патологій.І міняти медичний наказ , щоб прописати там більше обстежень, під час війни не будуть. Ви звично зацитували одне, а прикріпили відповідь про щось своє?У долярчика нормальне ВЛК, він живий.Щодо ситуації. Ясно що ВЛК поверхнево проводиться . Це не нове. Але в процедурі обстеження мобілізованого нема ЕКГ під навантаженням (велоергометрія, або хоча б після 20 присідань) ). Тому ніхто не може спрогнозувати, як буде з людиною під кросом, чи важким рюкзаком. Лікарям думаю нічого не буде. Якщо хоча б формально ЕКГ було зроблено, і на ній не було жорстких патологій.І міняти медичний наказ , щоб прописати там більше обстежень, під час війни не будуть.

Мобілізація в Україні: до якого віку можуть забрати на службуВ Україні діє загальна мобілізація та режим воєнного стану. Отже, чоловіки призовного віку, які не мають відстрочки та придатні до виконання військового зобов'язання, можуть бути мобілізовані. Про це розповів юрист Ростислав Кравець.За словами адвоката, запас військовозобов'язаних ділиться на дві категорії.🔹Перша категорія охоплює військовозобов'язаних, які пройшли військову службу й отримали військово-облікову спеціальність під час служби.🔹До другої категорії належать військовозобов'язані, які не здобули військово-облікову спеціальність під час служби або взагалі не служили.Згідно із Законом "Про військовий обов'язок і військову службу", запас військовозобов'язаних розділений на два розряди, залежно від їхнього віку.Військовозобов'язані в першому розряді:🔸до 35 років — молодший, сержантський і старшинський склад;🔸до 45 років — молодший офіцерський склад;🔸до 50 років — старший офіцерський склад;🔸до 60 років — вищий офіцерський склад.Військовозобов'язані у другому розряді:🔸до 60 років — молодший і старший офіцерський склад;🔸до 65 років — вищий офіцерський склад.Після досягнення граничного віку в запасі, чоловіки звільняються від мобілізації та виключаються з військового обліку. Однак, навіть після досягнення 60 років, чоловіки можуть добровільно вступити до лав Збройних сил України.Хто може бути мобілізований у 2024 роціУ 2024 році можуть мобілізувати такі категорії громадян:🔸військовослужбовці, включно з контрактниками, які завершили службу до 24 лютого 2022 року;🔸чоловіки віком від 25 до 60 років, придатні до служби;🔸чоловіки від 18 років, які погодилися на контрактну службу;🔸обмежено придатні до служби під час воєнного стану;🔸особи з інвалідністю, якщо вони мобілізуються добровільно;🔸особи з правом на відстрочку за сімейними обставинами, можуть бути призвані тільки добровільно на службу за місцем проживання.