RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6753675467556756>
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 15:06

Schmit
 
Повідомлень: 4123
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 15:20

  Hotab написав:sens ,
Трагедія в Тернополі: Військовий помер через дев’ять днів після мобілізації. Хто відповідатиме?


Ви звично зацитували одне, а прикріпили відповідь про щось своє?
У долярчика нормальне ВЛК, він живий.


Щодо ситуації. Ясно що ВЛК поверхнево проводиться . Це не нове. Але в процедурі обстеження мобілізованого нема ЕКГ під навантаженням (велоергометрія, або хоча б після 20 присідань) ). Тому ніхто не може спрогнозувати, як буде з людиною під кросом, чи важким рюкзаком. Лікарям думаю нічого не буде. Якщо хоча б формально ЕКГ було зроблено, і на ній не було жорстких патологій.І міняти медичний наказ , щоб прописати там більше обстежень, під час війни не будуть.


Мобілізація в Україні: до якого віку можуть забрати на службу

В Україні діє загальна мобілізація та режим воєнного стану. Отже, чоловіки призовного віку, які не мають відстрочки та придатні до виконання військового зобов'язання, можуть бути мобілізовані. Про це розповів юрист Ростислав Кравець.

За словами адвоката, запас військовозобов'язаних ділиться на дві категорії.

🔹Перша категорія охоплює військовозобов'язаних, які пройшли військову службу й отримали військово-облікову спеціальність під час служби.
🔹До другої категорії належать військовозобов'язані, які не здобули військово-облікову спеціальність під час служби або взагалі не служили.

Згідно із Законом "Про військовий обов'язок і військову службу", запас військовозобов'язаних розділений на два розряди, залежно від їхнього віку.

Військовозобов'язані в першому розряді:
🔸до 35 років — молодший, сержантський і старшинський склад;
🔸до 45 років — молодший офіцерський склад;
🔸до 50 років — старший офіцерський склад;
🔸до 60 років — вищий офіцерський склад.
Військовозобов'язані у другому розряді:
🔸до 60 років — молодший і старший офіцерський склад;
🔸до 65 років — вищий офіцерський склад.
Після досягнення граничного віку в запасі, чоловіки звільняються від мобілізації та виключаються з військового обліку. Однак, навіть після досягнення 60 років, чоловіки можуть добровільно вступити до лав Збройних сил України.

Хто може бути мобілізований у 2024 році

У 2024 році можуть мобілізувати такі категорії громадян:
🔸військовослужбовці, включно з контрактниками, які завершили службу до 24 лютого 2022 року;
🔸чоловіки віком від 25 до 60 років, придатні до служби;
🔸чоловіки від 18 років, які погодилися на контрактну службу;
🔸обмежено придатні до служби під час воєнного стану;
🔸особи з інвалідністю, якщо вони мобілізуються добровільно;
🔸особи з правом на відстрочку за сімейними обставинами, можуть бути призвані тільки добровільно на службу за місцем проживання.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15824
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 16:28

  Howl написав:
  smdtranz написав:...вряд ли единолично Зеленский все это сделал
Такие вопросы по любому должны обсуждаться. Нелогично, чтобы один человек принимал такое решение. Ему надо команда, которая будет нормально работать и решать поставленные задачи и наявные вопросы.

команда есть: ермак, татаров, шурма
Востаннє редагувалось Прохожий в Пон 12 лют, 2024 16:59, всього редагувалось 1 раз.
Прохожий
 
Повідомлень: 13426
З нами з: 05.06.13
Подякував: 908 раз.
Подякували: 1432 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 16:29

  sens написав:
  Hotab написав:холява ,


А ще він ,як кретин, пише одне і теж на протязі тривалого часу .


Тому що не «як».



Трагедія в Тернополі: Військовий помер через дев’ять днів після мобілізації. Хто відповідатиме?

У Тернополі військовий помер від легенево-серцевої недостатності через дев’ять днів після мобілізації. Як з’ясувалося, чоловіка призвали 1 лютого, а вже 9 він пішов з життя.

Багато хто задається питанням, яку саме відповідальність мають понести лікарі?

у цьому випадку на комісію ВЛК лягає відповідальність за неправильний медичний висновок, що міг призвести до трагедії.

Відповідальність передбачена така:
Кримінальна - за ст. 119 ККУ (вбивство з необережності) та ст. 140 ККУ (неналежне виконання медичним працівником своїх обов'язків).
Цивільна - відшкодування матеріальної та моральної шкоди родині померлого.

Проте, для притягнення до відповідальності критично важливо довести причинно-наслідковий зв'язок між діями ВЛК та смертю військового.

Важливо зауважити, що існують строки позовної давності:
🔸Кримінальна відповідальність: 5 років.
🔸Цивільна відповідальність: 3 роки.


Доброго дня .
Таке буває . Хто робив розтин тіла , що встановили , чи було то перший раз , що він вживав , не було стімуляторів , не стояв стент , був оперований ?
Бажаєте продовжу ?

Язиком мести ,не під Авдосом знаходитися ......
холява
2
 
Повідомлень: 4238
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4109 раз.
Подякували: 4466 раз.
 
Профіль
4
21
1
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 16:30


Згідно із Законом "Про військовий обов'язок і військову службу", запас військовозобов'язаних розділений на два розряди, залежно від їхнього віку.

Військовозобов'язані в першому розряді:
🔸до 35 років — молодший, сержантський і старшинський склад;
🔸до 45 років — молодший офіцерський склад;
🔸до 50 років — старший офіцерський склад;
🔸до 60 років — вищий офіцерський склад.
Військовозобов'язані у другому розряді:
🔸до 60 років — молодший і старший офіцерський склад;
🔸до 65 років — вищий офіцерський склад.
Після досягнення граничного віку в запасі, чоловіки звільняються від мобілізації та виключаються з військового обліку. Однак, навіть після досягнення 60 років, чоловіки можуть добровільно вступити до лав Збройних сил України.


Які критерії використовуються для розділення військовослужбовців на ці два розряди?
BvB
 
Повідомлень: 142
З нами з: 18.04.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 16:33

BvB , так там чітко розділено.
Тобто старший офіцер досяг 50 - з першого в другий перейшов.
Інше питання, навіщо це Сенс приніс, що з цим робити?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 12 лют, 2024 16:33, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 10978
З нами з: 15.02.09
Подякував: 621 раз.
Подякували: 2151 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 16:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Остальные голосовали за "армовир" просто как за лозунг.

это пенсионеры голосуют "просто как за лозунг"...увы...
Прохожий
 
Повідомлень: 13426
З нами з: 05.06.13
Подякував: 908 раз.
Подякували: 1432 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 16:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Бажаєте продовжу ?
так,опишіть весь процес
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15824
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 16:55

  vitaliiangel написав:пишут что задержан пашинский, Зображення
Колишньому народному депутату України Сергію Пашинському вручили підозру, — ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Вранці у екснардепа та його бізнес-партнерів проводилися обшуки. Ймовірно, що слідчі дії пов’язані зі справою щодо привласнення нафти в Одесі на 1 млрд гривень.
Держпідприємство реалізувало арештовану сировину за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. При цьому кошти, які ця компанія сплатила лише частково, вивели на рахунки інших контрольованих суб’єктів господарювання, а державний бюджет не отримав жодної гривні.

Загальна сума збитків становить 967 млн грн.

https://www.unian.ua/incidents/sergiy-p ... 41455.html



Служба безпеки України, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозру Пашинському

завдяки спеціалістам Державної аудиторської служби України було встановлено, що внаслідок цих оборудок, які були здійснені у 2014-2017 роках, державному бюджету було завдано збитків на майже 1 млрд грн.

Підозра була оголошена за статтями 191 та 255 Кримінального кодексу України (ст. 191 - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; ст. 255 - створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15824
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 17:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Інше питання, навіщо це Сенс приніс, що з цим робити?

Бог дав свято, а чорт - гості
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15824
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6753675467556756>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: холява і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1491 168175
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2024 12:06
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 559621
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 24283
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4931)
12.02.2024 17:15
FinYear 2024 (3)
12.02.2024 16:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.