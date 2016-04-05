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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6753675467556756
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 17:09

  sens написав:
  Hotab написав:Інше питання, навіщо це Сенс приніс, що з цим робити?

Бог дав свято, а чорт - гості

Якщо хтось має багато вільного часу, він колись складе графік залежності кількості ваших рандомних відповідей від фаз місяця і магнітних бурь. Сьогодні у вас екстремально червоний день. Ви максимально мимо сьогодні.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 17:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Сьогодні у вас екстремально червоний день. Ви максимально мимо сьогодні.
Хто обкидає болотом інших, у того руки брудні
sens
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 17:13

  sens написав:
  холява написав:Бажаєте продовжу ?
так,опишіть весь процес


Як росписати то тут такий срач почнется що модератор буде не задоволений .
А Починати треба від народження і до призиву .

І тільки ФАХІВЦІ повинні встановлювати діагноз по закінченню розтину людини .
А може бути що хочешь ,
Юристи до цього не мають відношення . То що ви написали то емоціі .
С першого дня ............ а на девятий .......
Де протокол розтину ? СУТЬ ?
Востаннє редагувалось холява в Пон 12 лют, 2024 17:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 17:16

  холява написав:
  sens написав:
  холява написав:Бажаєте продовжу ?
так,опишіть весь процес


Як росписати то тут такий срач почнется що модератор буде не задоволений .
А Починати треба від народження і до призиву .

І тільки ФАХІВЦІ повинні встановлювати діагноз по закінченню розтину людини .
А може бути що хочешь ,
Юристи до цього не мають відношення . То що ви написали то емоціі .
С першого дня ............ а на девятий .......
Де протокол розтину ?

буде відповідь така - особа №1 не повідомила ВЛК про хворобу,не надала належних доказів,не просила додатково направити на огляд ...
зараз в ТЦК є інструкція - винний завжди особа №1
sens
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  #<1 ... 6753675467556756
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