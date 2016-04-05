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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 67546755675667576758>
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 17:09

  sens написав:
  Hotab написав:Інше питання, навіщо це Сенс приніс, що з цим робити?

Бог дав свято, а чорт - гості

Якщо хтось має багато вільного часу, він колись складе графік залежності кількості ваших рандомних відповідей від фаз місяця і магнітних бурь. Сьогодні у вас екстремально червоний день. Ви максимально мимо сьогодні.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 17:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Сьогодні у вас екстремально червоний день. Ви максимально мимо сьогодні.
Хто обкидає болотом інших, у того руки брудні
sens
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 17:13

  sens написав:
  холява написав:Бажаєте продовжу ?
так,опишіть весь процес


Як росписати то тут такий срач почнется що модератор буде не задоволений .
А Починати треба від народження і до призиву .

І тільки ФАХІВЦІ повинні встановлювати діагноз по закінченню розтину людини .
А може бути що хочешь ,
Юристи до цього не мають відношення . То що ви написали то емоціі .
С першого дня ............ а на девятий .......
Де протокол розтину ? СУТЬ ?
Востаннє редагувалось холява в Пон 12 лют, 2024 17:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 17:16

  холява написав:
  sens написав:
  холява написав:Бажаєте продовжу ?
так,опишіть весь процес


Як росписати то тут такий срач почнется що модератор буде не задоволений .
А Починати треба від народження і до призиву .

І тільки ФАХІВЦІ повинні встановлювати діагноз по закінченню розтину людини .
А може бути що хочешь ,
Юристи до цього не мають відношення . То що ви написали то емоціі .
С першого дня ............ а на девятий .......
Де протокол розтину ?

буде відповідь така - особа №1 не повідомила ВЛК про хворобу,не надала належних доказів,не просила додатково направити на огляд ...
зараз в ТЦК є інструкція - винний завжди особа №1
sens
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 17:22

  sens написав:зараз в ТЦК є інструкція - винний завжди особа №1


Що ви несете , ви в розумі ?
ІНСТРУКЦІЮ в студію !
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 17:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:ІНСТРУКЦІЮ в студію !
як президент на закритому виступі перед обраними журналістами про причину звільнення Залужного .
sens
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 17:28

  sens написав:
  холява написав:ІНСТРУКЦІЮ в студію !
як президент на закритому виступі перед обраними журналістами про причину звільнення Залужного .


Ви не ображайтесь , но спочатку треба думати що ви пишите .
Як ви побачите протокол розтину , а потім акт смерті з вказівкой наслідкив і причин , то далі буде легше спілкуватись .
Востаннє редагувалось холява в Пон 12 лют, 2024 17:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 17:28

  Hotab написав:BvB , так там чітко розділено.
Тобто старший офіцер досяг 50 - з першого в другий перейшов.
Інше питання, навіщо це Сенс приніс, що з цим робити?


Не зрозуміло, навіщо потрібні ці розряди, якщо граничний вік все рівно залишається 60/65 років.
BvB
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 17:32

  Прохожий написав:
  ЛАД написав:Остальные голосовали за "армовир" просто как за лозунг.

это пенсионеры голосуют "просто как за лозунг"...увы...

Вы обрезали.
Там дальше написано:
Если бы им сказали, что надо будет пойти в армию лично им, увеличить, к примеру, в 2 раза налоги и тарифы ЖКХ для того, чтобы были средства на оборону и армию, то многие из них отказались бы и начали рассказывать о коррупции, неэффективности и пр., и пр. и устраивать майданы с протестами против "злочинної влади".

Вы лично согласились бы на службу в армии и рост налогов и тарифов (возможно, даже больше, чем в 2раза) лично для Вас?
Интересно, Вы ответите или как обычно - появился, сказал что-то и исчез?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 17:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Як ви побачите протокол розтину , а потім акт смерті з вказівкой наслідкив і причин , то далі буде легше спілкуватись

як третя сторона,може знати про такі речі
я не ображаюсь , мені цікаво , яка буде доказова база від ТЦК - людини немає , це факт
sens
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