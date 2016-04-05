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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6755675667576758>
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 17:37

  ЛАД написав:
  Прохожий написав:
  ЛАД написав:Остальные голосовали за "армовир" просто как за лозунг.

это пенсионеры голосуют "просто как за лозунг"...увы...

Вы обрезали.
Там дальше написано:
Если бы им сказали, что надо будет пойти в армию лично им, увеличить, к примеру, в 2 раза налоги и тарифы ЖКХ для того, чтобы были средства на оборону и армию, то многие из них отказались бы и начали рассказывать о коррупции, неэффективности и пр., и пр. и устраивать майданы с протестами против "злочинної влади".

Вы лично согласились бы на службу в армии и рост налогов и тарифов (возможно, даже больше, чем в 2раза) лично для Вас?
Интересно, Вы ответите или как обычно - появился, сказал что-то и исчез?

А чого не в 10 разів? А, можливо, просто було потрібно трішки меньше нових доріг?
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 17:41

  sens написав:
  холява написав:Як ви побачите протокол розтину , а потім акт смерті з вказівкой наслідкив і причин , то далі буде легше спілкуватись

як третя сторона,може знати про такі речі
я не ображаюсь , мені цікаво , яка буде доказова база від ТЦК - людини немає , це факт


Так ,згоден .
Людини нема .
Ви написали легенево-серцевої недостатності , ТАК ?
Так я вам скажу , що там 10 диагнозов можно написати .
Спочатку найдуть медичний журнал звернень , що знайшли , що прописали , куди направили ,
................. короче , я ж кажу що буде срач .

........як він не звертався за допомогою......... чи коли звернувся ...............
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 17:49

  BvB написав:
  Hotab написав:BvB , так там чітко розділено.
Тобто старший офіцер досяг 50 - з першого в другий перейшов.
Інше питання, навіщо це Сенс приніс, що з цим робити?


Не зрозуміло, навіщо потрібні ці розряди, якщо граничний вік все рівно залишається 60/65 років.

Взагалі вони для мирного часу. Тобто поки по віку в 1 розряді - служиш. Вивалився - вільний.
Плюс ці розряди зустрічаються в (чомусь) таємному наказі МОУ про мобілізаційну підготовку . А вона є одним з обовʼязкових предметів бойової підготовки офіцерів. І заліки вони здають постійно.
Навіщо це притягнув зараз Сенс, досі не ясно. Я думаю він відповість «Волынская резня». Його спілкування дуже нагадує того знаменитого персонажа. Тобто «аби що казати, щоб в роті не завонювалось».
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 18:08

  холява написав:
  sens написав:
  холява написав:Як ви побачите протокол розтину , а потім акт смерті з вказівкой наслідкив і причин , то далі буде легше спілкуватись

як третя сторона,може знати про такі речі
я не ображаюсь , мені цікаво , яка буде доказова база від ТЦК - людини немає , це факт


Так ,згоден .
Людини нема .
Ви написали легенево-серцевої недостатності , ТАК ?
Так я вам скажу , що там 10 диагнозов можно написати .
Спочатку найдуть медичний журнал звернень , що знайшли , що прописали , куди направили ,
................. короче , я ж кажу що буде срач .

........як він не звертався за допомогою......... чи коли звернувся ...............


в Одесі , поліцейський розбив скло в автівці
Було відео ( немає посилання на ютуб чи застосунок )
Сьогодні надали інформацію , що той хто вчинив дії , був не поліцейський, стороні якій причинили - компенсували,заяву в поліцію не надходило .
Ви вважаєте що про смерть звичайного українця комусь є діло :?:
це моя відповідь щодо оприлюднення інформації про випадок.
Особисто мене не покоять строк,коли людину призвали і направили ,коли вона померла - трохи менше аніж 2 місяців у навчальному центрі, після уточнення данних та ВЛК в ТЦК
Востаннє редагувалось sens в Пон 12 лют, 2024 18:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 18:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:це притягнув зараз Сенс, досі не ясно. Я думаю він відповість «Волынская резня». Його спілкування дуже нагадує того знаменитого персонажа. Тобто «аби що казати, щоб в роті не завонювалось»

Чоловік має два вуха, щоб багато слухав, а один язик, щоб менше говорив
sens
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 18:20

  Hotab написав:
  BvB написав:
  Hotab написав:BvB , так там чітко розділено.
Тобто старший офіцер досяг 50 - з першого в другий перейшов.
Інше питання, навіщо це Сенс приніс, що з цим робити?


Не зрозуміло, навіщо потрібні ці розряди, якщо граничний вік все рівно залишається 60/65 років.

Взагалі вони для мирного часу. Тобто поки по віку в 1 розряді - служиш. Вивалився - вільний.
Плюс ці розряди зустрічаються в (чомусь) таємному наказі МОУ про мобілізаційну підготовку . А вона є одним з обовʼязкових предметів бойової підготовки офіцерів. І заліки вони здають постійно.


Дякую
BvB
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 18:24

Глава норвежской разведки: За год Россия стала сильнее и имеет преимущество в войне

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/12/7441511/
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 18:25

  sens написав: Особисто мене не покоять строк,коли людину призвали,коли вона померла - трохи менше 2 місяців у навчальному центрі.


Ви знову десь перескочили . Беремо тільки наш випадок !
Я до вашего разуму звертаюсь ...... от прийшов чоловік в ТЦК .Направили в частину .
Пройшло 8 діб , смерть .

Заявляв він про хвороби , до кого звертався , було йому зле в перший чи другий раз (можу ще тисячу запитань поставити ).?

Тромб , спадкова інфекція , отруєння , КОВІД (запалення три години ).Це так ,перше що на очі .
То я у вас питаю ЩО БУЛО ?
При чому тут сроки скільки у навчальному центрі ?

Будь Ласка , давайте закінчим балакати ні про що .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 18:32

  sens написав:
  холява написав:Як ви побачите протокол розтину , а потім акт смерті з вказівкой наслідкив і причин , то далі буде легше спілкуватись

як третя сторона,може знати про такі речі
я не ображаюсь , мені цікаво , яка буде доказова база від ТЦК - людини немає , це факт

Ніякої доказової бази не буде. Тцк працює по принципу комісії по інвалідності. Ти приходиш з документами і доказуєш шо інвалід.
Допустим.
У вас тиск. Вище норми 155 на 100.
Це не повод що у вас гіпертонія щоб був такий діагноз за вами надо спостерігати в лікарні допустим 2 тижні. А тцк цього не обязано. Дали таблетку понижаючу поміряли ще раз. Спитали а який у вас робочий тиск? :lol: якби намікаючи шо норми зара нема.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 18:32

«Человек»= «людина», «мужчина» =«чоловік». Йому б з простого

холява ,
Будь Ласка , давайте закінчим балакати ні про що .



Не вийде. «Чоловік» має хоч і один язик, але довгий. А розум не гострий.
Тому буде багато флуду ні про що.
Hotab
 
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