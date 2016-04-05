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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 67566757675867596760>
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 18:45

  Banderlog написав:Допустим.
У вас тиск. Вище норми 155 на 100.

То взгалі, а якщо конкретно, то у мене в медичній картці є допис про тиск 160/100 та гипертонію першого ступіню
  Banderlog написав:Це не повод що у вас гіпертонія щоб був такий діагноз за вами надо спостерігати в лікарні допустим 2 тижні.
А тцк цього не обязано.

Ви дуже здивуєтесь, але зобов"язано направити в лікарню на огляд.
Інша справа, що вони робити цього не будуть - "не на часі"
  Banderlog написав:Дали таблетку понижаючу поміряли ще раз. Спитали а який у вас робочий тиск? :lol: якби намікаючи шо норми зара нема.

Норма тиску є завжди
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 18:47

  sens написав:
  холява написав:Будь Ласка , давайте закінчим балакати ні про що .
вам було запропоновано в ПП надати інформацію ще годину по тому , ви вирішили годину часу вбити , зараз просите закрити діалог - добре , ви так нікому нічого не довели , дякую за приділений час .

Сенс, вам как адвокату спрашивают, человек прийдя на ВЛК предоставил документы что здоровье не огонь. Об этом сказал как Бандерлог так и холява, хотя своим языком, не всем понятным.
Так же как каждый кто уходит на войну должен назвать родственникам куда его призвали и командира, так надёжнее и может понадобится семье в будущем.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 18:49

  sens написав:
  Hotab написав:Тому буде багато флуду ні про що


Балакун, мов дірява бочка, нічого в собі не задержить.

Вам вдалося вірно доповнити мої слова на вашу адресу. Але це перша вдача за сьогодні. Поки що статистика мінусова за день.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 18:50

  ЛАД написав:
  Прохожий написав:
  ЛАД написав:Остальные голосовали за "армовир" просто как за лозунг.

это пенсионеры голосуют "просто как за лозунг"...увы...

Вы обрезали.
Там дальше написано:
Если бы им сказали, что надо будет пойти в армию лично им, увеличить, к примеру, в 2 раза налоги и тарифы ЖКХ для того, чтобы были средства на оборону и армию, то многие из них отказались бы и начали рассказывать о коррупции, неэффективности и пр., и пр. и устраивать майданы с протестами против "злочинної влади".

Вы лично согласились бы на службу в армии и рост налогов и тарифов (возможно, даже больше, чем в 2раза) лично для Вас?
Интересно, Вы ответите или как обычно - появился, сказал что-то и исчез?

давайте без ваших бесконечных "если бы"

а без "если бы" на данный момент у меня все гораздо хуже, благодаря вашему голосованию "за лозунг"...
к сожалению в отличии от вас не могу себе позволить бесконечно флудить на форуме, на данный момент очень занят
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 18:50

  Banderlog написав:
  sens написав:
  холява написав:Як ви побачите протокол розтину , а потім акт смерті з вказівкой наслідкив і причин , то далі буде легше спілкуватись

як третя сторона,може знати про такі речі
я не ображаюсь , мені цікаво , яка буде доказова база від ТЦК - людини немає , це факт

Ніякої доказової бази не буде. Тцк працює по принципу комісії по інвалідності. Ти приходиш з документами і доказуєш шо інвалід.
Допустим.
У вас тиск. Вище норми 155 на 100.
Це не повод що у вас гіпертонія щоб був такий діагноз за вами надо спостерігати в лікарні допустим 2 тижні. А тцк цього не обязано. Дали таблетку понижаючу поміряли ще раз. Спитали а який у вас робочий тиск? :lol: якби намікаючи шо норми зара нема.


, Брат , (по аві не можу назвати ) , ну ще ви тут не мололи язиком ........
ДЕ В тцк дають пігулки ?

... розмова йшла про інше .
Всі питання про ТЦК к іншому чоловіку .
Як сенс юрист, то повинен розуміти від чого відштовхуватся .
Він сам не розуміє що він хоче .

Давайте закінчим цю розмову .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 18:57

  stm написав:
  sens написав:
  холява написав:Будь Ласка , давайте закінчим балакати ні про що .
вам було запропоновано в ПП надати інформацію ще годину по тому , ви вирішили годину часу вбити , зараз просите закрити діалог - добре , ви так нікому нічого не довели , дякую за приділений час .

Сенс, вам как адвокату спрашивают, человек прийдя на ВЛК предоставил документы что здоровье не огонь. Об этом сказал как Бандерлог так и холява, хотя своим языком, не всем понятным.
Так же как каждый кто уходит на войну должен назвать родственникам куда его призвали и командира, так надёжнее и может понадобится семье в будущем.


по-перше , питання було стосовно строків направлення
по-друге , питання я направив в особисті заради отримання відповіді виключно на моє питання.
по-трете , не треба судити людину по її відповідям або ставлення до інших
мене особисто від ХОЛЯВИ відповідь навіть : " НЕ ЗНАЮ " цілком задовольнила
перевірити дійсність інформації і доказову базу у мене не має , тому виникло питання
Щодо Одеси , то був приклад , який було нещодавно висвітлено . По суті більше немає заперечень .
sens
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 18:58

  sens написав:
  холява написав:Будь Ласка , давайте закінчим балакати ні про що .
вам було запропоновано в ПП надати інформацію ще годину по тому , ви вирішили годину часу вбити , зараз просите закрити діалог - добре , ви так нікому нічого не довели , дякую за приділений час .



Я вам декілько раз відповів , Я ставив питання по захворюванню , я вам ТУТ на ФОРУМІ відповідав .
Я наводив приклади захворювань , я намагався ВАМ , як ЮРИСТУ дати відповідь ,а ви про лічку .
Я у вас питаю про розтин , що показало , а ВИ ув,язуєте це зі сроками находження померлого між ТЦК і частиною .
Ви в своєму розумі ?
холява
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 18:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Як сенс юрист, то повинен розуміти від чого відштовхуватся .
Він сам не розуміє що він хоче .
що я хочу - це питання Маряни до Залужного , від вас в ПП був ігнор , а тепер виправдовуєтесь. Не робить так надалі .
sens
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 19:08

  sens написав:
  холява написав:Як сенс юрист, то повинен розуміти від чого відштовхуватся .
Він сам не розуміє що він хоче .
що я хочу - це питання Маряни до Залужного , від вас в ПП був ігнор , а тепер виправдовуєтесь. Не робить так надалі .



А навіщо ви до мене звертались у приватні повідомлення ? Ми що женаті , ? І я повинен ?

Ще раз . ПОМЕР . ДІАГНОЗ .
При чому тут сроки і те що я вам не відповів в ПП .

КОНКРЕТНО , ДІАГНОЗ , ВИСНОВОК ?
холява
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 19:22


Так вірно, підтверджую, також зі слів моїх знайомих там м'ясорубка, але результати (позитивні) :!: є.
Василь-Рівне
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