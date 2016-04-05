Додано: Пон 12 лют, 2024 19:23

холява , все вірно.

Довести причинно-наслідкових звʼязок служби в навчальному підрозділі і смерті - практично неможливо. Якщо там не було явних знущань, які колись давно мали місце: нетверезого могли змусити одягти ОЗК + протигаз і змусити бігати (в жару). Серце могло не витримати. Зараз такого не практикують на щастя.

Довести, що ТЦК порушило і взяло хворого - можливо. Але це треба щоб ТЦК (їх ВЛК) взагалі не робила жодних обстежень при відборі.

До речі, до мобілізованих питання, хоча б ЕКГ роблять? Я про більш глибокі дослідження навіть не мрію.



Загалом, чимало людей зовсім не пенсійного віку помирають щодня від своїх хвороб. Багато хто навіть не підозрював про їх наявність. Я знаю випадки, коли людина регулярно бігала, займалась спортом, але раптом помирає від серцево-судинної хвороби.

Тому просто факт смерті на 9 день не каже взагалі ні про що. А якщо ще зʼясується, що він останній тиждень потужно сидів на склянці, то ще і від держави жодних компенсацій.