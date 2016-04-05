холява , все вірно. Довести причинно-наслідкових звʼязок служби в навчальному підрозділі і смерті - практично неможливо. Якщо там не було явних знущань, які колись давно мали місце: нетверезого могли змусити одягти ОЗК + протигаз і змусити бігати (в жару). Серце могло не витримати. Зараз такого не практикують на щастя. Довести, що ТЦК порушило і взяло хворого - можливо. Але це треба щоб ТЦК (їх ВЛК) взагалі не робила жодних обстежень при відборі. До речі, до мобілізованих питання, хоча б ЕКГ роблять? Я про більш глибокі дослідження навіть не мрію.
Загалом, чимало людей зовсім не пенсійного віку помирають щодня від своїх хвороб. Багато хто навіть не підозрював про їх наявність. Я знаю випадки, коли людина регулярно бігала, займалась спортом, але раптом помирає від серцево-судинної хвороби. Тому просто факт смерті на 9 день не каже взагалі ні про що. А якщо ще зʼясується, що він останній тиждень потужно сидів на склянці, то ще і від держави жодних компенсацій.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 12 лют, 2024 19:27, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:У мене інша думка - потрібно перенести війну на територію ворога та руйнувати його країну, а не власну. Що зараз і робиться. Також продовжувати душити санкціями та ізоляцією від усього цивілізованого світу. В ідеалі - розривати дипстосунки. Кацапія є безпечною для світу, коли вона "на колінах".
Робиться? Дійсно? Може вже вистачить цієї пропаганди в стилі "Телемарафону"?
Ви не помітили як втопилося 20% чф рф? А також як горіли чотири НПЗ на кацапії (мінус 25% експорту нафти за місяць)? Випадки знищення по 3-4 кацапольота за один день теж пройшли повз вас? Тоді перестаньте читати кацапські джерела і уважніше читайте цю гілку, де все перелічене вище детально розглядалося.
BIGor написав:Коли вже там Міноборони родить аналог "Шахіда" за бюджет в мільярди грн в місяць? За два роки хоч щось народили крім фотки в інстаграмі?
Hotab написав:холява , все вірно. Довести причинно-наслідкових звʼязок служби в навчальному підрозділі і смерті - практично неможливо. Якщо там не було явних знущань, які колись давно мали місце: нетверезого могли змусити одягти ОЗК + протигаз і змусити бігати (в жару). Серце могло не витримати. Зараз такого не практикують на щастя. Довести, що ТЦК порушило і взяло хворого - можливо. Але це треба щоб ТЦК (їх ВЛК) взагалі не робила жодних обстежень при відборі. До речі, до мобілізованих питання, хоча б ЕКГ роблять? Я про більш глибокі дослідження навіть не мрію.
Загалом, чимало людей зовсім не пенсійного віку помирають щодня від своїх хвороб. Багато хто навіть не підозрював про їх наявність. Я знаю випадки, коли людина регулярно бігала, займалась спортом, але раптом помирає від серцево-судинної хвороби. Тому просто факт смерті на 9 день не каже взагалі ні про що.
У нас є працюючі в ТЦК .
Я впевнений , що огляд він проходив , бо обов,язково є висновок . Як були захворювання , то повинні були занести до особової карти . Тому я і питав , звертався чи ні до медікив . Що написали , що прописали і куди направляли . Що було у медичной карті , чи в історії хвороби . Ви ж розумієте що хтось "написав ахінею " і піднялась одна сторона питання . А про другу ніхто не розповідає . На 9 день і все ! Я питаю про розтин , мені пишуть про дядю і про зустрічі . Я не маю бажання більше спілкуватись з сенсем .
А Роза всё повторяла, как попугай: - хочу за Эпштейна, хочу за Эпштейна
Такі захворювання лікує пані Ірина, інколи за добу, буває і тиждень треба оперувати. І якщо рецидиви, то і по два. Ні ви , ні я не лікар, просто відповідною кнопкою викликайте спеціаліста , він знає що робити.
Под вечер привезли четырех новобранцев, возраст 54-57 лет, солдаты, то есть в окопы, какие окопы может лопатой в мороз выкопать человек в таком возрасте. У двух из четырех на лицах явные следы многолетней битвы с алкоголем.