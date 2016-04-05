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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 67576758675967606761>
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 19:23

холява , все вірно.
Довести причинно-наслідкових звʼязок служби в навчальному підрозділі і смерті - практично неможливо. Якщо там не було явних знущань, які колись давно мали місце: нетверезого могли змусити одягти ОЗК + протигаз і змусити бігати (в жару). Серце могло не витримати. Зараз такого не практикують на щастя.
Довести, що ТЦК порушило і взяло хворого - можливо. Але це треба щоб ТЦК (їх ВЛК) взагалі не робила жодних обстежень при відборі.
До речі, до мобілізованих питання, хоча б ЕКГ роблять? Я про більш глибокі дослідження навіть не мрію.

Загалом, чимало людей зовсім не пенсійного віку помирають щодня від своїх хвороб. Багато хто навіть не підозрював про їх наявність. Я знаю випадки, коли людина регулярно бігала, займалась спортом, але раптом помирає від серцево-судинної хвороби.
Тому просто факт смерті на 9 день не каже взагалі ні про що. А якщо ще зʼясується, що він останній тиждень потужно сидів на склянці, то ще і від держави жодних компенсацій.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 12 лют, 2024 19:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 19:25

sens

Я подивився наше спілкування .
Де ви в мене питали про сроки звернення і до кого ?

Я прочитав ваші марення ,про хто буде відповідати , поставив питання , а ви таку ахінею почали писати , що жах .

І щоб не було наіття на вас , як на юриста ДУЖЕ ПРОФЕСІЙНОГО , дуже попрошу ІНСТРУКЦІЮ про то як ТЦК визначають винних .
НЕ в ПП , А сюди на форум , для професійності , ну щоб ніхто ТРЕПЛОМ не був .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 19:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

sens написав:
  холява написав:Бажаєте продовжу ?
так,опишіть весь процес
Сейчас эти все разряды на период военного положения неактуальны. Любой мужчина от 27 до 60 может быть призван, если прошел ВЛК, даже если он был снят с учёта в соответствии с этими разрядами ранее.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 19:37

Успіх
А Роза всё повторяла, как попугай: - хочу за Эпштейна, хочу за Эпштейна
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 19:37

  fler написав:
  BIGor написав:
  fler написав:У мене інша думка - потрібно перенести війну на територію ворога та руйнувати його країну, а не власну. Що зараз і робиться. Також продовжувати душити санкціями та ізоляцією від усього цивілізованого світу. В ідеалі - розривати дипстосунки. Кацапія є безпечною для світу, коли вона "на колінах".

Робиться? Дійсно? Може вже вистачить цієї пропаганди в стилі "Телемарафону"?

Ви не помітили як втопилося 20% чф рф? А також як горіли чотири НПЗ на кацапії (мінус 25% експорту нафти за місяць)? Випадки знищення по 3-4 кацапольота за один день теж пройшли повз вас? Тоді перестаньте читати кацапські джерела і уважніше читайте цю гілку, де все перелічене вище детально розглядалося.
  BIGor написав:Коли вже там Міноборони родить аналог "Шахіда" за бюджет в мільярди грн в місяць? За два роки хоч щось народили крім фотки в інстаграмі?

Ви справді вважаєте, що такі напрацювання потрібно висвітлювати в ЗМІ? Тоді, б-ласка, вам сюди: https://t.me/mintsyfra/5146

"Бачиш сусліка, ні, і я не бачу, а він є..."(с)
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 19:39

  Hotab написав:холява , все вірно.
Довести причинно-наслідкових звʼязок служби в навчальному підрозділі і смерті - практично неможливо. Якщо там не було явних знущань, які колись давно мали місце: нетверезого могли змусити одягти ОЗК + протигаз і змусити бігати (в жару). Серце могло не витримати. Зараз такого не практикують на щастя.
Довести, що ТЦК порушило і взяло хворого - можливо. Але це треба щоб ТЦК (їх ВЛК) взагалі не робила жодних обстежень при відборі.
До речі, до мобілізованих питання, хоча б ЕКГ роблять? Я про більш глибокі дослідження навіть не мрію.

Загалом, чимало людей зовсім не пенсійного віку помирають щодня від своїх хвороб. Багато хто навіть не підозрював про їх наявність. Я знаю випадки, коли людина регулярно бігала, займалась спортом, але раптом помирає від серцево-судинної хвороби.
Тому просто факт смерті на 9 день не каже взагалі ні про що.



У нас є працюючі в ТЦК .

Я впевнений , що огляд він проходив , бо обов,язково є висновок .
Як були захворювання , то повинні були занести до особової карти .
Тому я і питав , звертався чи ні до медікив . Що написали , що прописали і куди направляли .
Що було у медичной карті , чи в історії хвороби .
Ви ж розумієте що хтось "написав ахінею " і піднялась одна сторона питання .
А про другу ніхто не розповідає .
На 9 день і все !
Я питаю про розтин , мені пишуть про дядю і про зустрічі .
Я не маю бажання більше спілкуватись з сенсем .
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 19:42

  pesikot написав:Успіх
А Роза всё повторяла, как попугай: - хочу за Эпштейна, хочу за Эпштейна

Такі захворювання лікує пані Ірина, інколи за добу, буває і тиждень треба оперувати. І якщо рецидиви, то і по два. Ні ви , ні я не лікар, просто відповідною кнопкою викликайте спеціаліста , він знає що робити.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 19:48

  vitaliiangel написав:
  холява написав:Я не маю бажання більше спілкуватись з сенсем .
рекомендую общаться только с хотабом, можно даже ветку отдельную запилить.

Форум - место для обмена мнений (с) не помнишь чей ?

Но у кого-то есть два мнения "моё, ирпенское" и неправильное )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 19:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Под вечер привезли четырех новобранцев, возраст 54-57 лет, солдаты, то есть в окопы, какие окопы может лопатой в мороз выкопать человек в таком возрасте.
У двух из четырех на лицах явные следы многолетней битвы с алкоголем.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 19:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:До речі, до мобілізованих питання, хоча б ЕКГ роблять?

- ЕКГ;
- флюоорография;
- глазное давление;
- самые общие анализы.
За всем этим направляли в местную поликлинику. Проходил ровно год назад.
Сибарит
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