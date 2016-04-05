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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 67586759676067616762 ... 6765>
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 19:54

  Сибарит написав:
  Hotab написав:До речі, до мобілізованих питання, хоча б ЕКГ роблять?

- ЕКГ;
- флюоорография;
- глазное давление;
- самые общие анализы.
За всем этим направляли в местную поликлинику. Проходил ровно год назад.

Не памʼятаєте, ЕКГ було після навантаження? Тобто «а тепер присядь (або зроби прес) 10-20 раз»?? Чи одне базове і все?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 19:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Не памʼятаєте, ЕКГ було після навантаження? Тобто «а тепер присядь (або зроби прес) 10-20 раз»?? Чи одне базове і все?

Если не считать подъем по лестнице незадолго до того, то только базовое :)
Вообще, все очень формально. Врачи похожи на Фемиду.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 19:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Довести, що ТЦК порушило і взяло хворого - можливо. Але це треба щоб ТЦК (їх ВЛК) взагалі не робила жодних обстежень при відборі.


Житель Полтавської області у період з червня по листопад 2023 року отримав 18 повісток. Він 16 разів приходив до ТЦК, однак через його стан здоров'я військові частини відмовлялись брати його на службу.

Реакція ТЦК
"Громадянину було неодноразово вручено повістки, він за ними з'являвся в ТЦК. Військово-лікарською комісією він був визнаний придатним до військової служби, направлявся до навчальних центрів, - розповів Роман Істомін.
Однак у навчальних центрах, куди направляють мобілізованих, також є приймальна комісія. Яка і відмовлялась приймати чоловіка на навчання.
https://www.rbc.ua/rus/news/poltavskiy- ... 55403.html
NatiK
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 20:01

Ніякого екг при проходженні влк нема.
Про таблетку, як написали вище - правда, сам був свідком і писав раніше. Людині, десь за 50, в черзі на влк стало погано, поміряли тиск, дуже високий, вже точно не пам'ятаю, десь під 200, дати пігулку, сказали посидіти, в результаті мужчина отримав "придатний", хоча всі лікарі з влк це бачили так як це все було на їх очах. На всі скарги відповідають: а що ви хочете, зараз у всіх таке, подивіться яка екологія, це вікове, це з непривички і т.д. Якщо у людини нема епікрізів, знімків і т.д. результат один - "придатний"
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 20:02

  Сибарит написав:
  Hotab написав:Не памʼятаєте, ЕКГ було після навантаження? Тобто «а тепер присядь (або зроби прес) 10-20 раз»?? Чи одне базове і все?

Если не считать подъем по лестнице незадолго до того, то только базовое :)
Вообще, все очень формально. Врачи похожи на Фемиду.

Дякую. А ще таке питання.
Ви згадали, що все робили в поліклініці. А як тоді з бусіфіцированими? Їх відпускають в поліклініку на ці обстеження? Чи для них навіть цієї опції нема?? Чи може бусіфіцирують саме тих, у кого вже є всі обстеження, а потім він сховався і його виловили?

Однак у навчальних центрах, куди направляють мобілізованих, також є приймальна комісія. Яка і відмовлялась приймати чоловіка на навчання.


Ну тоді не все так погано..Хоч там є запобіжник від виконувачів план.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 12 лют, 2024 20:05, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 20:04

  vitaliiangel написав:
Глава норвежской разведки: За год Россия стала сильнее и имеет преимущество в войне

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/12/7441511/


А был ли мальчик? (с)

(Были ли полноценные санкции, которые строго выполнялись?)

Західні техногіганти допомагають Росії бомбити українські міста: як це зупинити
Росія через треті країни отримує електронні деталі, з яких виробляє ракети. Чи може Захід щось з цим зробити? Спойлер – все дуже складно

19 ЧЕРВНЯ 2023
...
щонайменше 53 типи електронної компонентної бази (мікросхеми, чипи) – іноземного виробництва, йдеться в новому документі санкційної групи Єрмака-Макфола, який є в розпорядженні LIGA.net.

Зокрема, компоненти таких компаній, як STMicroelectronics (Швейцарія), Vicor (США), XILINX (США), Intel Corporation (США), Texas Instruments (США), ZILOG (США), Maxim Integrated (США) та Cypress Semiconductor (США).

Для виробництва крилатих ракет морського базування 3М-14 "Калібр" Росія використовує щонайменше 45 іноземних компонентів. Балістичні ракети 9М723 та крилаті ракети 9М728/9М729 зі складу комплексу "Іскандер" оснащуються як мінімум 15 та 32 типами іноземної ЕКБ відповідно. А у складі аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинжал" використовується не менше ніж 48 іноземних компонентів.

У російській ракеті "Торнадо-С", зокрема у головній частині, виявили чип, виготовлений всесвітньо відомою американською компанією Intel, повідомили LIGA.net у ГУР Міноборони.
...
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https://www.liga.net/ua/politics/articl ... -ostanovit
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 20:06

  Сибарит написав:
  Hotab написав:До речі, до мобілізованих питання, хоча б ЕКГ роблять?

- ЕКГ;
- флюоорография;
- глазное давление;
- самые общие анализы.
За всем этим направляли в местную поликлинику. Проходил ровно год назад.

Це, напевне, Київ?
У нас (обл. центр) нічого такого нема, тільки довгий коридор зі столами з лікарями, все дуже швидко і з повним ігнором на усні скарги.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 20:17

  холява написав:Заявляв він про хвороби , до кого звертався , було йому зле в перший чи другий раз (можу ще тисячу запитань поставити ).?


ви смішні. їй богу.
от навіть якщо він заявляв що він хворий а ВЛК написала що здоровий. далі що?
шукатимуть трьох свідків що він заявляв про хворобу?
чи викликати поліцію на ВЛК і в їх присутності заявляти під бодікам? :twisted:
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 20:20

  stm написав:человек прийдя на ВЛК предоставил документы что здоровье не огонь.


а если человек не бумажкоед и доков нет то он какашка?
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 20:23

  mephala написав:
  stm написав:человек прийдя на ВЛК предоставил документы что здоровье не огонь.


а если человек не бумажкоед и доков нет то он какашка?

Если человеку настолько насрать на собственное здоровье, что ему лень дойти до поликлиники, а потом всё это зафиксировать документально, то кто ему доктор ...
pesikot
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