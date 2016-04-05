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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 67596760676167626763 ... 6765>
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 20:23

  mephala написав:
  stm написав:человек прийдя на ВЛК предоставил документы что здоровье не огонь.


а если человек не бумажкоед и доков нет то он какашка?

Предположу, что без бумажки с объективными обследованиями его слова о болезнях - это его субъективное мнение о своих симптомах . Даже мне бывает плохо. Но это ж не диагнозы.
Потому очевидно идя на медкомиссию надо нести «медицинские бумажки». Там не сидят люди-рентгены.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 20:25

  mephala написав:
  stm написав:человек прийдя на ВЛК предоставил документы что здоровье не огонь.


а если человек не бумажкоед и доков нет то он какашка?

Особливо в селах, звертаються до лікарів, коли ситуація вже критична
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 20:28

  mephala написав:
  stm написав:человек прийдя на ВЛК предоставил документы что здоровье не огонь.


а если человек не бумажкоед и доков нет то он какашка?

Нет, он будет признан годным и отправлен к Фризу в возрасте 57 лет, даже если на лице четко отпечатано, что алкоголь - лучший друг его печени.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 20:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:А як тоді з бусіфіцированими? Їх відпускають в поліклініку на ці обстеження? Чи для них навіть цієї опції нема??

Чего не знаю, того не знаю. Я же не работник военкомата, а постоянный клиент :)
Я законопослушный гражданин - явился по первой же повестке.
Подозреваю, что процедура, в т.ч. и возможность собраться, сильно зависит от усилий, затраченных на поимку.

Мне в этот раз на сборы 2 недели дали, а потом еще чуть-чуть перенесли.
  Hotab написав:Ну тоді не все так погано..Хоч там є запобіжник від виконувачів план.

Есть, я уже 5 раз свидетель.
Участвовал в установлении рекорда - от нашего военкомата завернули обратно 100%.
Предохранитель так себе. Там только разговоры с медиком и психологом. Опять человеческий фактор, но мотивация уже немножко другая.
Сейчас сложилось впечатление, что у военкоматов подбирают весь неликвид.
  Hennady написав:Це, напевне, Київ?
У нас (обл. центр) нічого такого нема, тільки довгий коридор зі столами з лікарями, все дуже швидко і з повним ігнором на усні скарги.

Киев. Коридор с игнором присутствует. Ситуация у нас усугубляется тем, что это один из центральных районов с весьма возрастным населением.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 20:34

  pesikot написав:
  mephala написав:
  stm написав:человек прийдя на ВЛК предоставил документы что здоровье не огонь.


а если человек не бумажкоед и доков нет то он какашка?

Если человеку настолько насрать на собственное здоровье, что ему лень дойти до поликлиники, а потом всё это зафиксировать документально, то кто ему доктор ...


как вы будете заново фиксировать инсульт??? :shock:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 20:40

  NatiK написав:
  Hotab написав:Довести, що ТЦК порушило і взяло хворого - можливо. Але це треба щоб ТЦК (їх ВЛК) взагалі не робила жодних обстежень при відборі.


Житель Полтавської області у період з червня по листопад 2023 року отримав 18 повісток. Він 16 разів приходив до ТЦК, однак через його стан здоров'я військові частини відмовлялись брати його на службу.

Реакція ТЦК
"Громадянину було неодноразово вручено повістки, він за ними з'являвся в ТЦК. Військово-лікарською комісією він був визнаний придатним до військової служби, направлявся до навчальних центрів, - розповів Роман Істомін.
Однак у навчальних центрах, куди направляють мобілізованих, також є приймальна комісія. Яка і відмовлялась приймати чоловіка на навчання.
https://www.rbc.ua/rus/news/poltavskiy- ... 55403.html

У вироку зрозуміло,що суд не вбачав за необхідне вивчати докази,так само і засуджений зневірився в системі правосуддя - 4 роки ,через 2 роки умовно ч.1 ст.75
sens
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 20:41

  Hotab написав:
  mephala написав:
  stm написав:человек прийдя на ВЛК предоставил документы что здоровье не огонь.


а если человек не бумажкоед и доков нет то он какашка?

Предположу, что без бумажки с объективными обследованиями его слова о болезнях - это его субъективное мнение о своих симптомах . Даже мне бывает плохо. Но это ж не диагнозы.
Потому очевидно идя на медкомиссию надо нести «медицинские бумажки». Там не сидят люди-рентгены.


инсульт. стационар. вся история болезни остается в больнице - на выходе вручают только больничный который отдан в ОК много лет назад и тогда электронных не было реэстров..
при обращении в больницу - а мы все истории относим в архив в подвале но его постоянно топит. потому ничего нет.
дальше?
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 20:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sens написав:У вироку зрозуміло,що суд не вбачав за необхідне вивчати докази,так само і засуджений зневірився в системі правосуддя - 4 роки ,через 2 роки умовно ч.1 ст.75

Есть вариант, что он вполне сознательно пошел на получение судимости, чтобы от него отстали. Подвешенное состояние плохо влияет на эмоциональное.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 20:43

  sens написав:
  NatiK написав:
  Hotab написав:Довести, що ТЦК порушило і взяло хворого - можливо. Але це треба щоб ТЦК (їх ВЛК) взагалі не робила жодних обстежень при відборі.


Житель Полтавської області у період з червня по листопад 2023 року отримав 18 повісток. Він 16 разів приходив до ТЦК, однак через його стан здоров'я військові частини відмовлялись брати його на службу.

Реакція ТЦК
"Громадянину було неодноразово вручено повістки, він за ними з'являвся в ТЦК. Військово-лікарською комісією він був визнаний придатним до військової служби, направлявся до навчальних центрів, - розповів Роман Істомін.
Однак у навчальних центрах, куди направляють мобілізованих, також є приймальна комісія. Яка і відмовлялась приймати чоловіка на навчання.
https://www.rbc.ua/rus/news/poltavskiy- ... 55403.html

У вироку зрозуміло,що суд не вбачав за необхідне вивчати докази,так само і засуджений зневірився в системі правосуддя - 4 роки ,через 2 роки умовно ч.1 ст.75

Это журналисты, а не реестр судебных дел... Вырок и доказательства вы не видели вроде.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 20:46

  mephala написав:
  pesikot написав:
  mephala написав:а если человек не бумажкоед и доков нет то он какашка?

Если человеку настолько насрать на собственное здоровье, что ему лень дойти до поликлиники, а потом всё это зафиксировать документально, то кто ему доктор ...


как вы будете заново фиксировать инсульт??? :shock:

Так ты определись, "не буквоед и доков нет" или "фиксировать инсульт"

Инсульт, если он был, то будет зафиксирован бумажно в любом случае. Поступление в больницу, выписку из больницы. Как можно просрать эти бумажки ?
Мой вопрос прежний
pesikot
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