Hotab написав:Дякую. А ще таке питання. Ви згадали, що все робили в поліклініці. А як тоді з бусіфіцированими? Їх відпускають в поліклініку на ці обстеження? Чи для них навіть цієї опції нема?? Чи може бусіфіцирують саме тих, у кого вже є всі обстеження, а потім він сховався і його виловили?
Отношение возможно действительно зависит от трудозатрат ТЦК, сейчас даже хотят закрепить это законодательно, по новому законопроекту о мобилизации добровольно явившемуся в ТЦК для мобилизации будут давать два месяца для улаживания социальных и бытовых вопросов перед отправкой.
Все документы по серьезные заболеваниям надо хранить всегда. Коль уж нет, то тогда надо подтверждать , что есть последствия (нарушения) в результате болезни. Потому что сам факт «когда-то было» еще тоже не означает что не годен.
Все документы по серьезные заболеваниям надо хранить всегда. Коль уж нет, то тогда надо подтверждать , что есть последствия (нарушения) в результате болезни. Потому что сам факт «когда-то было» еще тоже не означает что не годен.
сам факт того что оно было говорит уже что под нагрузкой будет повтор. и с передка никто не будет везти на скорой.
Hotab написав:Довести, що ТЦК порушило і взяло хворого - можливо. Але це треба щоб ТЦК (їх ВЛК) взагалі не робила жодних обстежень при відборі.
Житель Полтавської області у період з червня по листопад 2023 року отримав 18 повісток. Він 16 разів приходив до ТЦК, однак через його стан здоров'я військові частини відмовлялись брати його на службу.
Реакція ТЦК "Громадянину було неодноразово вручено повістки, він за ними з'являвся в ТЦК. Військово-лікарською комісією він був визнаний придатним до військової служби, направлявся до навчальних центрів, - розповів Роман Істомін. Однак у навчальних центрах, куди направляють мобілізованих, також є приймальна комісія. Яка і відмовлялась приймати чоловіка на навчання. https://www.rbc.ua/rus/news/poltavskiy- ... 55403.html
У вироку зрозуміло,що суд не вбачав за необхідне вивчати докази,так само і засуджений зневірився в системі правосуддя - 4 роки ,через 2 роки умовно ч.1 ст.75
Hotab написав:Потому очевидно идя на медкомиссию надо нести «медицинские бумажки».
В доказательной медицине опрос больного - это принятая во всем мире основа. Вы же тоже когда летную медицину проходите, то ставите ж кучу галочек "не пью не курю обмороков инфарктов не имею эпилептиков в роду не было и т.п." не так ли? И во все мире - о ужас - на основе этого выдают мед справку летчику (!) А стоит Вам поставить галочку в графе "обмороки были" - то сразу попадете на расширенный осмотр и без справки от жены что упал в ванной.
Но это в доказательной медицине - а в ТЦК она карательная.