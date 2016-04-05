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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 676067616762676367646765>
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 20:47

  freeze написав:
sens написав:
  холява написав:Бажаєте продовжу ?
так,опишіть весь процес
Сейчас эти все разряды на период военного положения неактуальны. Любой мужчина от 27 до 60 может быть призван, если прошел ВЛК, даже если он был снят с учёта в соответствии с этими разрядами ранее.
наприклад було вікно, якщо є оновлення данних до початку повномасштабного втручання,то умовно у вас є ще приблизно біля 3 років щоб надавати військовий квиток, без отримання повістки.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 20:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:Дякую. А ще таке питання.
Ви згадали, що все робили в поліклініці. А як тоді з бусіфіцированими? Їх відпускають в поліклініку на ці обстеження? Чи для них навіть цієї опції нема?? Чи може бусіфіцирують саме тих, у кого вже є всі обстеження, а потім він сховався і його виловили?



Отношение возможно действительно зависит от трудозатрат ТЦК, сейчас даже хотят закрепить это законодательно, по новому законопроекту о мобилизации добровольно явившемуся в ТЦК для мобилизации будут давать два месяца для улаживания социальных и бытовых вопросов перед отправкой.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 20:48

  pesikot написав:Инсульт, если он был, то будет зафиксирован бумажно в любом случае. Поступление в больницу, выписку из больницы. Как можно просрать эти бумажки ?
Мой вопрос прежний


от чисто ради интереса - что у вас есть из всего того что вы перечислили?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 20:49

mephala ,
потому ничего нет.
дальше?


Все документы по серьезные заболеваниям надо хранить всегда.
Коль уж нет, то тогда надо подтверждать , что есть последствия (нарушения) в результате болезни. Потому что сам факт «когда-то было» еще тоже не означает что не годен.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 20:52

sens

sens писал(а):
зараз в ТЦК є інструкція - винний завжди особа №1
Прошу виставить на форум інструкцію .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 20:54

  Hotab написав:mephala ,
потому ничего нет.
дальше?


Все документы по серьезные заболеваниям надо хранить всегда.
Коль уж нет, то тогда надо подтверждать , что есть последствия (нарушения) в результате болезни. Потому что сам факт «когда-то было» еще тоже не означает что не годен.


сам факт того что оно было говорит уже что под нагрузкой будет повтор.
и с передка никто не будет везти на скорой.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 20:54

  stm написав:
  sens написав:
  Hotab написав:Довести, що ТЦК порушило і взяло хворого - можливо. Але це треба щоб ТЦК (їх ВЛК) взагалі не робила жодних обстежень при відборі.


Житель Полтавської області у період з червня по листопад 2023 року отримав 18 повісток. Він 16 разів приходив до ТЦК, однак через його стан здоров'я військові частини відмовлялись брати його на службу.

Реакція ТЦК
"Громадянину було неодноразово вручено повістки, він за ними з'являвся в ТЦК. Військово-лікарською комісією він був визнаний придатним до військової служби, направлявся до навчальних центрів, - розповів Роман Істомін.
Однак у навчальних центрах, куди направляють мобілізованих, також є приймальна комісія. Яка і відмовлялась приймати чоловіка на навчання.
https://www.rbc.ua/rus/news/poltavskiy- ... 55403.html

У вироку зрозуміло,що суд не вбачав за необхідне вивчати докази,так само і засуджений зневірився в системі правосуддя - 4 роки ,через 2 роки умовно ч.1 ст.75

Это журналисты, а не реестр судебных дел... Вырок и доказательства вы не видели вроде.[/quote]
https://opendatabot.ua/court/116357407- ... 58476b4d0f
sens
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 20:55

sens

зараз в ТЦК є інструкція - винний завжди особа №1

Ще раз прошу надати інформацію по інструкції
холява
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 20:56

  Hotab написав:Потому очевидно идя на медкомиссию надо нести «медицинские бумажки».


В доказательной медицине опрос больного - это принятая во всем мире основа. Вы же тоже когда летную медицину проходите, то ставите ж кучу галочек "не пью не курю обмороков инфарктов не имею эпилептиков в роду не было и т.п." не так ли? И во все мире - о ужас - на основе этого выдают мед справку летчику (!) А стоит Вам поставить галочку в графе "обмороки были" - то сразу попадете на расширенный осмотр и без справки от жены что упал в ванной.

Но это в доказательной медицине - а в ТЦК она карательная.
katso
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 20:56

  холява написав:sens

зараз в ТЦК є інструкція - винний завжди особа №1

Ще раз прошу надати інформацію по інструкції

Ви проігнорували моє питання у ПП.
sens
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  #<1 ... 676067616762676367646765>
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