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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 67616762676367646765>
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 20:58

  mephala написав:
  pesikot написав:Инсульт, если он был, то будет зафиксирован бумажно в любом случае. Поступление в больницу, выписку из больницы. Как можно просрать эти бумажки ?
Мой вопрос прежний


от чисто ради интереса - что у вас есть из всего того что вы перечислили?

Видишь, ты уже начал торговаться.
"А как дышал, как дышал" (с) анекдот

У меня есть выписки из больниц, есть теплые, ламповые, бумажные мед.карты, есть снимки МРТ с описанием, есть прочие дослідженння

И есть ещё нечто такое физическое ... которое всегда со мной ...
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 12 лют, 2024 21:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 20:59

katso ,

ставите ж кучу галочек "не пью не курю обмороков инфарктов не имею эпилептиков в роду не было и т.п." не так ли? И во все мире - о ужас - на основе этого выдают мед справку летчику (!)

Да канеш, «на основе». «И тут мне карта и повалила…»
А потом еще неделю наверное почерковедчечкую экспертизу моих ответов, а не обследования.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 12 лют, 2024 21:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 20:59

  sens написав:
  холява написав:sens

зараз в ТЦК є інструкція - винний завжди особа №1

Ще раз прошу надати інформацію по інструкції

Ви проігнорували моє питання у ПП.


Ну і що .
Я повинен відповідати на якусь бредятину ?
Інструкцію на форум .
Ви ЮРИСТ -ПРОФЕСІОНАЛ . ЦЕ Ж ВИ ПИСАЛИ .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 21:01

  холява написав:
  sens написав:
  холява написав:sens

зараз в ТЦК є інструкція - винний завжди особа №1

Ще раз прошу надати інформацію по інструкції

Ви проігнорували моє питання у ПП.


Ну і що .
Я повинен відповідати на якусь бредятину ?
Інструкцію на форум .
Ви ЮРИСТ -ПРОФЕСІОНАЛ . ЦЕ Ж ВИ ПИСАЛИ .
витребувати будете коли будете праві.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 21:03

  Hotab написав:katso ,

ставите ж кучу галочек "не пью не курю обмороков инфарктов не имею эпилептиков в роду не было и т.п." не так ли? И во все мире - о ужас - на основе этого выдают мед справку летчику (!)

Да канеш, «на основе». «И тут мне карта и повалила…»
А потом еще неделю наверное почерковедчечкую экспертизу моих ответов, а не обследования.
доречі хто використовує застосунок helsi me? Там є медична картка. Наприклад відображення електронного рецепту та його погашення,лікарняні тощо.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 21:05

mephala ,

сам факт того что оно было говорит уже что под нагрузкой будет повтор.
и с передка никто не будет везти на скорой.

Да вот нет. Можно и здорового человека вывести на инсульт. Наипениться водки (так на недельку зайти в запой , чтоб на верочку ) и залезть в сауну.
Но это экстремальная нагрузка. Если ее не повторять, почему он обязательно снова произойдут,
Потому и нет такого, что сам факт инсульта в прошлом - это списание.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 21:06

  freeze написав:
Hotab написав:Дякую. А ще таке питання.
Ви згадали, що все робили в поліклініці. А як тоді з бусіфіцированими? Їх відпускають в поліклініку на ці обстеження? Чи для них навіть цієї опції нема?? Чи може бусіфіцирують саме тих, у кого вже є всі обстеження, а потім він сховався і його виловили?



Отношение возможно действительно зависит от трудозатрат ТЦК, сейчас даже хотят закрепить это законодательно, по новому законопроекту о мобилизации добровольно явившемуся в ТЦК для мобилизации будут давать два месяца для улаживания социальных и бытовых вопросов перед отправкой.

Закон приблизно в квітні буде прийнято,десь у червні направлення у навчальний центр і в липні до вч. Дуже швидко?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 21:07

  sens написав:
  холява написав:[b]

зараз в ТЦК є інструкція - винний завжди особа №1

Ще раз прошу надати інформацію по інструкції

Ви проігнорували моє питання у ПП.


Ну і що .
Я повинен відповідати на якусь бредятину ?
Інструкцію на форум .
Ви ЮРИСТ -ПРОФЕСІОНАЛ . ЦЕ Ж ВИ ПИСАЛИ .[/quote]

витребувати будете коли будете праві.[/quote]

Ви не відходьте від теми
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 21:07

  pesikot написав:
  mephala написав:
  pesikot написав:Инсульт, если он был, то будет зафиксирован бумажно в любом случае. Поступление в больницу, выписку из больницы. Как можно просрать эти бумажки ?
Мой вопрос прежний


от чисто ради интереса - что у вас есть из всего того что вы перечислили?

Видишь, ты уже начал торговаться.
"А как дышал, как дышал" (с) анекдот

У меня есть выписки из больниц, есть теплые, ламповые, бумажные мед.карты, есть снимки МРТ с описанием, есть прочие дослідженння

И есть ещё нечто такое физическое ... которое всегда со мной ...


что мне с тобой торговаться если ты ноль без палочки?
ты тупо накидал умных слов которые где то и когда то слышал но абсолютно не знаешь движение доков инсультника и что у него в итоге на руках.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 21:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Все!
Ніякі огляди!!!
Жодних лікарів!!!

ЦЕ НОРМАЛЬНО???

Та нормально, вони просто мали інформацію, що ти днями і ночами стояв на податковому майдані щоб податки на ЗСУ не платити. На це мав здоров'я? Мав, значить і на заряджання рацій та носіння бусолів маєш. Все просто. :wink:
Василь-Рівне
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