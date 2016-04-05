freeze написав:Под вечер привезли четырех новобранцев, возраст 54-57 лет, солдаты, то есть в окопы, какие окопы может лопатой в мороз выкопать человек в таком возрасте. У двух из четырех на лицах явные следы многолетней битвы с алкоголем.
Hotab написав:Потому и нет такого, что сам факт инсульта в прошлом - это списание.
ну ваще то инсультник оформляет себе минимум третью группу если вы не знали. даже если нет видимых повреждений. сам по себе инсульт относится к тяжелым заболеваниям. но наше доблестные служители непойми кого сейчас массово снимают эти группы. у знакомого был инсульт, трепанация черепа - сняли группу и сказали ждите. вы с холявой просто походу в непонятных облаках витаете.
Hotab написав:Потому и нет такого, что сам факт инсульта в прошлом - это списание.
ну ваще то инсультник оформляет себе минимум третью группу если вы не знали. даже если нет видимых повреждений. сам по себе инсульт относится к тяжелым заболеваниям. но наше доблестные служители непойми кого сейчас массово снимают эти группы. у знакомого был инсульт, трепанация черепа - сняли группу и сказали ждите. вы с холявой просто походу в непонятных облаках витаете.
є відкриті джерела інформації, можна ознайомитися.
холява написав:Я повинен відповідати на якусь бредятину ? Інструкцію на форум . Ви ЮРИСТ -ПРОФЕСІОНАЛ . ЦЕ Ж ВИ ПИСАЛИ .
Читаю, читаю і не розумію. До чого цей поодинокий випадок мобілізації, який навів Сенс? Це намагання відволікти увагу від важливих проблем війни, забовтати тему чи що? Наразі основними є три нагальні питання: – зброя (чекаємо Рамштайн 14 лютого та остаточне ухвалення 61 млрд від США) - мобілізація (новий закон, очікується підпис Зе на початку березня) - гроші на відновлення (19 лютого Японія оголосить про 100 млрд євро для України). Є інші актуальні новини, напр., падіння кацапського експорту на 30%, пропоную ділитися, обговорювати.
Вас тут, брехунів, треба вижигати . Не дивлячись чи то успіх , сенс , чи будь хто . Але я дуже терплячий і обов,язково дочекаюсь коли ви будете мобілізовані , з віталькой . Також дочекаюсь коли успіх радістно оповістить як йому кукуху порівняли у маршрутці .
вы с холявой просто походу в непонятных облаках витаете.
Есть предложение «меньше на личности - больше на документы». Что они говорят о группах и годности к службе.
А пример алкоинсульта я вам привел. Если прекратит бухать такой - то еще столько же проживет.
ну ваще то инсультник оформляет себе минимум третью группу если вы не знали. даже если нет видимых повреждений. сам по себе инсульт относится к тяжелым заболеваниям.
Ваще-то нет:
Група інвалідності присвоюється після інсульту, але не у всіх випадках. Сам інсульт — це не підстава для отримання особливого статусу, тому слід розглядати ступінь ураження, ускладнення після нього.
Якщо після поразки кровоносних судин головного мозку відбулося порушення працездатності, соціальних навичок і можливості обслуговувати себе, через час оформляють групу . Період, на який оформляють обмеження, безпосередньо залежить від стану пацієнта і його відновної здатності. Спочатку цей період триває 1-2 роки. Після терміну відбувається переогляд, і інвалідність або скасовується повністю, або продовжується.
Hotab написав:BvB , так там чітко розділено. Тобто старший офіцер досяг 50 - з першого в другий перейшов. Інше питання, навіщо це Сенс приніс, що з цим робити?
Не зрозуміло, навіщо потрібні ці розряди, якщо граничний вік все рівно залишається 60/65 років.
Взагалі вони для мирного часу. Тобто поки по віку в 1 розряді - служиш. Вивалився - вільний. Плюс ці розряди зустрічаються в (чомусь) таємному наказі МОУ про мобілізаційну підготовку . А вона є одним з обовʼязкових предметів бойової підготовки офіцерів. І заліки вони здають постійно. Навіщо це притягнув зараз Сенс, досі не ясно. Я думаю він відповість «Волынская резня». Його спілкування дуже нагадує того знаменитого персонажа. Тобто «аби що казати, щоб в роті не завонювалось».
Загалом це розряди граничного віку перебування військовозобов'язаних на військовому облiку відповідно до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" від 2006 зі змінами від 2014 року.