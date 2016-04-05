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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6762676367646765>
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 21:09

Не нудьгуйте

  холява написав:
  sens написав:
  холява написав:[b]

зараз в ТЦК є інструкція - винний завжди особа №1

Ще раз прошу надати інформацію по інструкції

Ви проігнорували моє питання у ПП.


Ну і що .
Я повинен відповідати на якусь бредятину ?
Інструкцію на форум .
Ви ЮРИСТ -ПРОФЕСІОНАЛ . ЦЕ Ж ВИ ПИСАЛИ .


витребувати будете коли будете праві.[/quote]

Ви не відходьте від теми
ІНСТРУКЦІЯ !!! НА ФОРУМ[/quote]
Єдиний телефонний номер (контактний центр системи надання безоплатної правничої допомоги) 0 800 213 103.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 21:11

  freeze написав:Под вечер привезли четырех новобранцев, возраст 54-57 лет, солдаты, то есть в окопы, какие окопы может лопатой в мороз выкопать человек в таком возрасте.
У двух из четырех на лицах явные следы многолетней битвы с алкоголем.


Чи вірно я зрозумів-ті четверо тепер морпіхи?
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 21:11

  Hotab написав:Потому и нет такого, что сам факт инсульта в прошлом - это списание.


ну ваще то инсультник оформляет себе минимум третью группу если вы не знали. даже если нет видимых повреждений. сам по себе инсульт относится к тяжелым заболеваниям.
но наше доблестные служители непойми кого сейчас массово снимают эти группы.
у знакомого был инсульт, трепанация черепа - сняли группу и сказали ждите.
вы с холявой просто походу в непонятных облаках витаете.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 21:14

  mephala написав:
  Hotab написав:Потому и нет такого, что сам факт инсульта в прошлом - это списание.


ну ваще то инсультник оформляет себе минимум третью группу если вы не знали. даже если нет видимых повреждений. сам по себе инсульт относится к тяжелым заболеваниям.
но наше доблестные служители непойми кого сейчас массово снимают эти группы.
у знакомого был инсульт, трепанация черепа - сняли группу и сказали ждите.
вы с холявой просто походу в непонятных облаках витаете.
є відкриті джерела інформації, можна ознайомитися.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 21:17

  холява написав:Я повинен відповідати на якусь бредятину ?
Інструкцію на форум .
Ви ЮРИСТ -ПРОФЕСІОНАЛ . ЦЕ Ж ВИ ПИСАЛИ .

Читаю, читаю і не розумію. До чого цей поодинокий випадок мобілізації, який навів Сенс? Це намагання відволікти увагу від важливих проблем війни, забовтати тему чи що?
Наразі основними є три нагальні питання:
зброя (чекаємо Рамштайн 14 лютого та остаточне ухвалення 61 млрд від США)
- мобілізація (новий закон, очікується підпис Зе на початку березня)
- гроші на відновлення (19 лютого Японія оголосить про 100 млрд євро для України).
Є інші актуальні новини, напр., падіння кацапського експорту на 30%, пропоную ділитися, обговорювати.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 21:18

  sens написав:[b]

зараз в ТЦК є інструкція - винний завжди особа №1

Ще раз прошу надати інформацію по інструкції



Вас тут, брехунів, треба вижигати .
Не дивлячись чи то успіх , сенс , чи будь хто .
Але я дуже терплячий і обов,язково дочекаюсь коли ви будете мобілізовані , з віталькой .
Також дочекаюсь коли успіх радістно оповістить як йому кукуху порівняли у маршрутці .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 21:19

mephala ,


вы с холявой просто походу в непонятных облаках витаете.

Есть предложение «меньше на личности - больше на документы».
Что они говорят о группах и годности к службе.

А пример алкоинсульта я вам привел. Если прекратит бухать такой - то еще столько же проживет.

ну ваще то инсультник оформляет себе минимум третью группу если вы не знали. даже если нет видимых повреждений. сам по себе инсульт относится к тяжелым заболеваниям.



Ваще-то нет:
Група інвалідності присвоюється після інсульту, але не у всіх випадках. Сам інсульт — це не підстава для отримання особливого статусу, тому слід розглядати ступінь ураження, ускладнення після нього.

Якщо після поразки кровоносних судин головного мозку відбулося порушення працездатності, соціальних навичок і можливості обслуговувати себе, через час оформляють групу . Період, на який оформляють обмеження, безпосередньо залежить від стану пацієнта і його відновної здатності. Спочатку цей період триває 1-2 роки. Після терміну відбувається переогляд, і інвалідність або скасовується повністю, або продовжується.





https://subventions.org.ua/1509/інвалідність-після-інсульту-чи-можна/amp/


sens ,
Єдиний телефонний номер (контактний центр системи надання безоплатної правничої допомог


Це якийсь дитячий садок. Ви сказали по Інструкцію, а тепер в кущі. Ви навмисно займаєтесь залякуванням і дезінформацією на форумі?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 12 лют, 2024 21:31, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 21:19

ну погоди

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 21:33

  vitaliiangel написав:
можна викласти відео за 11.02.24 з Вінниці,де жіночки вигукують про мобілізацію ухилянтів. Спочатку думав десь в Москві було відзнято
sens
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 21:34

  Hotab написав:
  BvB написав:
  Hotab написав:BvB , так там чітко розділено.
Тобто старший офіцер досяг 50 - з першого в другий перейшов.
Інше питання, навіщо це Сенс приніс, що з цим робити?


Не зрозуміло, навіщо потрібні ці розряди, якщо граничний вік все рівно залишається 60/65 років.

Взагалі вони для мирного часу. Тобто поки по віку в 1 розряді - служиш. Вивалився - вільний.
Плюс ці розряди зустрічаються в (чомусь) таємному наказі МОУ про мобілізаційну підготовку . А вона є одним з обовʼязкових предметів бойової підготовки офіцерів. І заліки вони здають постійно.
Навіщо це притягнув зараз Сенс, досі не ясно. Я думаю він відповість «Волынская резня». Його спілкування дуже нагадує того знаменитого персонажа. Тобто «аби що казати, щоб в роті не завонювалось».

Загалом це розряди граничного віку перебування військовозобов'язаних на військовому облiку відповідно до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" від 2006 зі змінами від 2014 року.
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