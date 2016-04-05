freeze написав:Любой мужчина от 27 до 60 может быть призван, если прошел ВЛК, даже если он был снят с учёта в соответствии с этими разрядами ранее.
Після виключення з обліку за віковими категоріями, якщо згідно із законом, постановка на облік у добровільному порядку за заявою. Ну а якщо по "законодавчій монопаузі" то так як завгодно.
Во время военного положения мужчине 27-60 лет могут вручить повестку, никого не интересует стоит ли он на учёте или нет, это не прописано в Указе о мобилизации, что мобилизуют только тех кто стоит на учёте.
freeze написав:Во время военного положения мужчине 27-60 лет могут вручить повестку, никого не интересует стоит ли он на учёте или нет, это не прописано в Указе о мобилизации, что мобилизуют только тех кто стоит на учёте.
Звичайно, лише потім підсовують підписати заяву щодо постановки на облік. Всі подібні дії незаконні, як і виписані на коліні повістки з вписанням прізвищ та іншого, якщо законність має місце бути. Ті, хто був знятий з військового обліку до настання цих змін, не є військовозобов'язаними і на них нові редакції змін до статей Закону України "Про військовий обов'язок.." не поширюються - відповідно до конституційного постулату незворотності дії закону (ст. 58 Конституції України). Сперечатись тут нема про що. Визнавати що незаконне - законно, безглуздо, але в нас подібне на практиці.
Пребывание на воинском учёте это не наказание, вас как сняли с учёта, так по новому закону и поставят на учёт. Как вариант может и на учёт ставить не будут, отправят в учебный центр вместе с личным делом. Когда вы служите вы на учёте в ТЦК не состоите.
Вы меня расстраиваете, в этом деле видна очень плохая работа адвоката. Суд рассмотрел бы все повестки и доказательства если бы они были собраны. Со стороны выглядит что со слов Особа_4 он был 16 раз призван в военкомат и куда-то направлен в разные части, откуда не подходил по состоянию здоровья. Но реально это документооборот который всё равно должен быть и это работа адвоката. Я теперь и в том что вы неплохой юрист сомневаюсь, но это такое. Я вообще сомнительная.