RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6762676367646765
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 21:53

  Hotab написав:katso ,

ставите ж кучу галочек "не пью не курю обмороков инфарктов не имею эпилептиков в роду не было и т.п." не так ли? И во все мире - о ужас - на основе этого выдают мед справку летчику (!)

Да канеш, «на основе». «И тут мне карта и повалила…»
А потом еще неделю наверное почерковедчечкую экспертизу моих ответов, а не обследования.


Все Вы знаете о чем я, лукавите просто. Напишите еще что вот такое не заполняли - http://www.centrelineaviationmedicalser ... ntor-1924/ , если Вы пилот конечно.

Зображення

Во всем мире в вопросах медицины людям принято верить на слово. Да собственно и у нас согласно букве закона так - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1056-17#n250:

MED.A.025 Обов’язки AеMC, АМЕ, GMP та OHMP

(a) Під час проведення медичних оглядів та/або оцінювань AеMC, АМЕ, GMP та OHMP:

(1) забезпечують відсутність мовних бар’єрів у спілкуванні з особою;

(2) попереджають особу про наслідки надання неповної, неточної або неправдивої інформації про історію своїх захворювань.


И только в ТЦК позиция "а ты докажи что ты болен". Ну так и к ним обратное отношение такое же. А потом так удивленно "а что ж мобилизация не получается, весь ресурс разбежался"...
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 946
З нами з: 16.05.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 21:58

katso ,
Напишите еще что вот такое не заполняли -


Навіщо?

Во всем мире в вопросах медицины людям принято верить на слово. Да собственно и у нас



Я запитаю ще раз у вас, якщо ви не зрозуміли: решту 5 днів перевіряють відповідність почерку чи таки обстежують?

Коли людина хоче оформити інвалідність, а відповідно пільги і виплати, їй це роблять з її слів, чи все ж вимагають результати обʼєктивних досліджень? Як там «у них», як там «у нас»?
Га? :D
Hotab
 
Повідомлень: 10991
З нами з: 15.02.09
Подякував: 621 раз.
Подякували: 2151 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 22:24

:arrow:
Востаннє редагувалось feecold в Пон 12 лют, 2024 23:15, всього редагувалось 1 раз.
feecold
 
Повідомлень: 50
З нами з: 14.08.19
Подякував: 13 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 22:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

feecold написав:
  freeze написав:Любой мужчина от 27 до 60 может быть призван, если прошел ВЛК, даже если он был снят с учёта в соответствии с этими разрядами ранее.

Після виключення з обліку за віковими категоріями, якщо згідно із законом, постановка на облік у добровільному порядку за заявою. Ну а якщо по "законодавчій монопаузі" то так як завгодно.


Во время военного положения мужчине 27-60 лет могут вручить повестку, никого не интересует стоит ли он на учёте или нет, это не прописано в Указе о мобилизации, что мобилизуют только тех кто стоит на учёте.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20458
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 7757 раз.
 
Профіль
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 22:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

feecold написав:
  freeze написав:Во время военного положения мужчине 27-60 лет могут вручить повестку, никого не интересует стоит ли он на учёте или нет, это не прописано в Указе о мобилизации, что мобилизуют только тех кто стоит на учёте.

Звичайно, лише потім підсовують підписати заяву щодо постановки на облік.
Всі подібні дії незаконні, як і виписані на коліні повістки з вписанням прізвищ та іншого, якщо законність має місце бути.
Ті, хто був знятий з військового обліку до настання цих змін, не є військовозобов'язаними і на них нові редакції змін до статей Закону України "Про військовий обов'язок.." не поширюються - відповідно до конституційного постулату незворотності дії закону (ст. 58 Конституції України).
Сперечатись тут нема про що. Визнавати що незаконне - законно, безглуздо, але в нас подібне на практиці.
Пребывание на воинском учёте это не наказание, вас как сняли с учёта, так по новому закону и поставят на учёт. Как вариант может и на учёт ставить не будут, отправят в учебный центр вместе с личным делом. Когда вы служите вы на учёте в ТЦК не состоите.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20458
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 7757 раз.
 
Профіль
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 23:21

  freeze написав:
feecold написав:Сперечатись тут нема про що.
Пребывание на воинском учёте это не наказание...

Без коментарів.
feecold
 
Повідомлень: 50
З нами з: 14.08.19
Подякував: 13 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 23:24


Вы меня расстраиваете, в этом деле видна очень плохая работа адвоката. Суд рассмотрел бы все повестки и доказательства если бы они были собраны. Со стороны выглядит что со слов Особа_4 он был 16 раз призван в военкомат и куда-то направлен в разные части, откуда не подходил по состоянию здоровья. Но реально это документооборот который всё равно должен быть и это работа адвоката.
Я теперь и в том что вы неплохой юрист сомневаюсь, но это такое. Я вообще сомнительная.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4503
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 664 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6762676367646765
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1491 168217
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2024 12:06
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 559734
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 24328
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.