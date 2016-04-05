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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 12 лют, 2024 21:58
katso
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Напишите еще что вот такое не заполняли -
Навіщо?
Во всем мире в вопросах медицины людям принято верить на слово. Да собственно и у нас
Я запитаю ще раз у вас, якщо ви не зрозуміли: решту 5 днів перевіряють відповідність почерку чи таки обстежують?
Коли людина хоче оформити інвалідність, а відповідно пільги і виплати, їй це роблять з її слів, чи все ж вимагають результати обʼєктивних досліджень? Як там «у них», як там «у нас»?
Га?
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Додано: Пон 12 лют, 2024 22:24
Востаннє редагувалось feecold
в Пон 12 лют, 2024 23:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 12 лют, 2024 22:37
feecold написав:
freeze написав:
Любой мужчина от 27 до 60 может быть призван, если прошел ВЛК, даже если он был снят с учёта в соответствии с этими разрядами ранее.
Після виключення з обліку за віковими категоріями, якщо згідно із законом, постановка на облік у добровільному порядку за заявою. Ну а якщо по "законодавчій монопаузі" то так як завгодно.
Во время военного положения мужчине 27-60 лет могут вручить повестку, никого не интересует стоит ли он на учёте или нет, это не прописано в Указе о мобилизации, что мобилизуют только тех кто стоит на учёте.
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Додано: Пон 12 лют, 2024 22:59
Пребывание на воинском учёте это не наказание, вас как сняли с учёта, так по новому закону и поставят на учёт. Как вариант может и на учёт ставить не будут, отправят в учебный центр вместе с личным делом. Когда вы служите вы на учёте в ТЦК не состоите.
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Додано: Пон 12 лют, 2024 23:24
Вы меня расстраиваете, в этом деле видна очень плохая работа адвоката. Суд рассмотрел бы все повестки и доказательства если бы они были собраны. Со стороны выглядит что со слов Особа_4 он был 16 раз призван в военкомат и куда-то направлен в разные части, откуда не подходил по состоянию здоровья. Но реально это документооборот который всё равно должен быть и это работа адвоката.
Я теперь и в том что вы неплохой юрист сомневаюсь, но это такое. Я вообще сомнительная.
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Додано: Пон 12 лют, 2024 23:29
feecold написав: freeze написав:
feecold написав:Сперечатись тут нема про що.
Пребывание на воинском учёте это не наказание...
Без коментарів.
И что не понятно, это конституционная обязанность, а не наказание. Найдите хоть одно решение суда приговорить к постановке на воинский учёт на 25 лет.
Хотя для вас как я понимаю это дикий страх и мучение, но это не имеет отношение к закону, это чисто психологическое.
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Додано: Пон 12 лют, 2024 23:54
fler написав:
Читаю, читаю і не розумію. До чого цей поодинокий випадок мобілізації, який навів Сенс? Це намагання відволікти увагу від важливих проблем війни, забовтати тему чи що?
Наразі основними є три нагальні питання:
– зброя
(чекаємо Рамштайн 14 лютого та остаточне ухвалення 61 млрд від США)
- мобілізація
(новий закон, очікується підпис Зе на початку березня)
- гроші на відновлення
(19 лютого Японія оголосить про 100 млрд євро
для України).
Є інші актуальні новини, напр., падіння кацапського експорту на 30%, пропоную ділитися, обговорювати.
Від цифри по Японії аж поперхнувся) Це ж більше половини нашого ВВП, не думаю що Японія зробить такий королівський подарунок, хоч вона і друг. Скоріше там йдеться про цифру 100, але мільйонів.
П.с. Ну я дивився аналіз економіки рф від їх опозиціонерів, то вони говорять, що грошей фонду національного благополуччя на війну залишилося лише на 24 рік якщо рахувати саме високоліквідні активи. Там багато заблокованих коштів на Заході, а із залишку- всякі вкладення в акції рос. підприємств і т.д., які не так легко швидко витягнути.
ВВП рф дійсно росте, прогнозуєтсья більше 3%, але лише завдяки оборонці, все інше в стагнації
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The_Rebel
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Додано: Вів 13 лют, 2024 00:03
freeze написав:
Хотя для вас как я понимаю это дикий страх и мучение, но это не имеет отношение к закону, это чисто психологическое.
Як і для вас непідтверджені нічим висновки. Я просто дискутую і мені індиферентно. До закону все це справді не має жодного відношення.
Закон що дишло, всім подобається - заради Бога.
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feecold
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Додано: Вів 13 лют, 2024 00:56
Hotab написав:
Ваще-то нет:
Група інвалідності присвоюється після інсульту, але не у всіх випадках. Сам інсульт — це не підстава для отримання особливого статусу, тому слід розглядати ступінь ураження, ускладнення після нього.
Якщо після поразки кровоносних судин головного мозку відбулося порушення працездатності, соціальних навичок і можливості обслуговувати себе, через час оформляють групу . Період, на який оформляють обмеження, безпосередньо залежить від стану пацієнта і його відновної здатності. Спочатку цей період триває 1-2 роки. Після терміну відбувається переогляд, і інвалідність або скасовується повністю, або продовжується.
как прекрасно. т.е. чел восстанавился - минимальные нагрузки, перешел на легкую мало оплачиваемую работу что бы не сдохнуть от следующего приступа а ему - на тебе. ты здоров маршируй в окопы. кто будет отвечать за повторный инсульт?
как обычно - никто?
шоб вам так жить как вы про дургих рассказываете как у них все классно и что они могут идти в окоп.
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mephala
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