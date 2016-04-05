RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6763676467656766
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 03:37

  Прохожий написав:..........
давайте без ваших бесконечных "если бы"

а без "если бы" на данный момент у меня все гораздо хуже, благодаря вашему голосованию "за лозунг"...
к сожалению в отличии от вас не могу себе позволить бесконечно флудить на форуме, на данный момент очень занят

Вы знаете, у меня тоже сейчас все гораздо хуже, чем до войны.
И голосовал я не за лозунг, а, скорее, против лозунга.
Но я не считаю, что это из-за голосования.
И я не требовал немедленного ответа, но хоть когда-то Вы могли бы не ограничиваться одной осуждающей фразой, а ответить по сути.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27824
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5254 раз.
Подякували: 4847 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 06:08

mephala ,

шоб вам так жить как вы про дургих рассказываете как у них все классно


Ранее вам как-то лучше удавалось держать линию диалога.
Я рассказываю, как кому-то классно?? Я показываю вам, что вы говорите то, что не соответствует действительности. А именно «инсульт - это автоматически третья группа или даже серьезнее, независимо от наличия изменений.» Вы тут не правы . Но вы вместо признать ошибку, начинаете мне желать как-то там жить.
Hotab
 
Повідомлень: 10992
З нами з: 15.02.09
Подякував: 621 раз.
Подякували: 2151 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 06:27

Захисник відсутній

  stm написав:

Вы меня расстраиваете, в этом деле видна очень плохая работа адвоката. Суд рассмотрел бы все повестки и доказательства если бы они были собраны. Со стороны выглядит что со слов Особа_4 он был 16 раз призван в военкомат и куда-то направлен в разные части, откуда не подходил по состоянию здоровья. Но реально это документооборот который всё равно должен быть и это работа адвоката.
Я теперь и в том что вы неплохой юрист сомневаюсь, но это такое. Я вообще сомнительная.
доброго ранку! Немає нічого кращого аніж звечора мати клопіт ,а зранку все вирішити. Шукайте захисника по справі. обвинувачений: Шкурат Віктор Миколайович, орган пробації: Кременчуцький районний сектор № 2 філії ДУ " Центр пробації" в Полтавській області, Державний обвинувач (прокурор): Козельщинський відділ Глобинської окружної прокуратури ( Єрохов Р.С.)

головуючої судді - ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

представника органу пробації - ОСОБА_4 ,

обвинуваченого - ОСОБА_5 ,

Так що не треба мене особисто чи іншого співрозмовника безапеляційно звинувачувати,не враховуючи ,що самі при аналізу статті не були досить уважні,виконую правила форуму і не більше,тому поважаю співрозмовника,не використовую образи та інші форми .
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15846
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 06:46

  freeze написав:Пребывание на воинском учёте это не наказание, вас как сняли с учёта, так по новому закону и поставят на учёт. Как вариант может и на учёт ставить не будут, отправят в учебный центр вместе с личным делом. Когда вы служите вы на учёте в ТЦК не состоите.

Який новий ,той що не вступив в дію,чи на який ми опираємось?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15846
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 06:48

  freeze написав:
feecold написав:Сперечатись тут нема про що.
Пребывание на воинском учёте это не наказание...

Без коментарів.[/quote]И что не понятно, это конституционная обязанность, а не наказание. Найдите хоть одно решение суда приговорить к постановке на воинский учёт на 25 лет.
Хотя для вас как я понимаю это дикий страх и мучение, но это не имеет отношение к закону, это чисто психологическое.[/quote]


Може не доречно. Є авто. Без страхування їзда передбачає штраф. Не їздиш,не треба страхування. З ТЦК - купив авто , бери страховку.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15846
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 06:52

  feecold написав:
  freeze написав:Хотя для вас как я понимаю это дикий страх и мучение, но это не имеет отношение к закону, это чисто психологическое.

Як і для вас непідтверджені нічим висновки. Я просто дискутую і мені індиферентно. До закону все це справді не має жодного відношення.
Закон що дишло, всім подобається - заради Бога.

Є можливість і немає докору сумління,чекайте на результат або дію. Найвищий закон - це ваше рішення. В житті легко засуджувати і дуже непросто виправдовуватися . Вирішили,зробили.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15846
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 06:58

  Hotab написав:mephala ,


вы с холявой просто походу в непонятных облаках витаете.

Есть предложение «меньше на личности - больше на документы».
Что они говорят о группах и годности к службе.

А пример алкоинсульта я вам привел. Если прекратит бухать такой - то еще столько же проживет.

ну ваще то инсультник оформляет себе минимум третью группу если вы не знали. даже если нет видимых повреждений. сам по себе инсульт относится к тяжелым заболеваниям.



Ваще-то нет:
Група інвалідності присвоюється після інсульту, але не у всіх випадках. Сам інсульт — це не підстава для отримання особливого статусу, тому слід розглядати ступінь ураження, ускладнення після нього.

Якщо після поразки кровоносних судин головного мозку відбулося порушення працездатності, соціальних навичок і можливості обслуговувати себе, через час оформляють групу . Період, на який оформляють обмеження, безпосередньо залежить від стану пацієнта і його відновної здатності. Спочатку цей період триває 1-2 роки. Після терміну відбувається переогляд, і інвалідність або скасовується повністю, або продовжується.





https://subventions.org.ua/1509/інвалідність-після-інсульту-чи-можна/amp/


sens ,
Єдиний телефонний номер (контактний центр системи надання безоплатної правничої допомог


Це якийсь дитячий садок. Ви сказали по Інструкцію, а тепер в кущі. Ви навмисно займаєтесь залякуванням і дезінформацією на форумі?


Я не отримую задоволення від образ ,тому не маю бажання це робити, навіть коли вимагають обставини і співрозмовник не дуже добирає слова. Пишіть і вас прочитають.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15846
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6763676467656766
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1491 168326
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2024 12:06
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 559930
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 24424
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5663)
13.02.2024 06:24
Юнекс Банк (1132)
13.02.2024 01:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.