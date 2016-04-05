Прохожий написав:.......... давайте без ваших бесконечных "если бы"
а без "если бы" на данный момент у меня все гораздо хуже, благодаря вашему голосованию "за лозунг"... к сожалению в отличии от вас не могу себе позволить бесконечно флудить на форуме, на данный момент очень занят
Вы знаете, у меня тоже сейчас все гораздо хуже, чем до войны. И голосовал я не за лозунг, а, скорее, против лозунга. Но я не считаю, что это из-за голосования. И я не требовал немедленного ответа, но хоть когда-то Вы могли бы не ограничиваться одной осуждающей фразой, а ответить по сути.
шоб вам так жить как вы про дургих рассказываете как у них все классно
Ранее вам как-то лучше удавалось держать линию диалога. Я рассказываю, как кому-то классно?? Я показываю вам, что вы говорите то, что не соответствует действительности. А именно «инсульт - это автоматически третья группа или даже серьезнее, независимо от наличия изменений.» Вы тут не правы . Но вы вместо признать ошибку, начинаете мне желать как-то там жить.
Вы меня расстраиваете, в этом деле видна очень плохая работа адвоката. Суд рассмотрел бы все повестки и доказательства если бы они были собраны. Со стороны выглядит что со слов Особа_4 он был 16 раз призван в военкомат и куда-то направлен в разные части, откуда не подходил по состоянию здоровья. Но реально это документооборот который всё равно должен быть и это работа адвоката. Я теперь и в том что вы неплохой юрист сомневаюсь, но это такое. Я вообще сомнительная.
доброго ранку! Немає нічого кращого аніж звечора мати клопіт ,а зранку все вирішити. Шукайте захисника по справі. обвинувачений: Шкурат Віктор Миколайович, орган пробації: Кременчуцький районний сектор № 2 філії ДУ " Центр пробації" в Полтавській області, Державний обвинувач (прокурор): Козельщинський відділ Глобинської окружної прокуратури ( Єрохов Р.С.)
головуючої судді - ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
представника органу пробації - ОСОБА_4 ,
обвинуваченого - ОСОБА_5 ,
Так що не треба мене особисто чи іншого співрозмовника безапеляційно звинувачувати,не враховуючи ,що самі при аналізу статті не були досить уважні,виконую правила форуму і не більше,тому поважаю співрозмовника,не використовую образи та інші форми .
freeze написав:Пребывание на воинском учёте это не наказание, вас как сняли с учёта, так по новому закону и поставят на учёт. Как вариант может и на учёт ставить не будут, отправят в учебный центр вместе с личным делом. Когда вы служите вы на учёте в ТЦК не состоите.
Який новий ,той що не вступив в дію,чи на який ми опираємось?
Без коментарів.[/quote]И что не понятно, это конституционная обязанность, а не наказание. Найдите хоть одно решение суда приговорить к постановке на воинский учёт на 25 лет. Хотя для вас как я понимаю это дикий страх и мучение, но это не имеет отношение к закону, это чисто психологическое.[/quote]
Може не доречно. Є авто. Без страхування їзда передбачає штраф. Не їздиш,не треба страхування. З ТЦК - купив авто , бери страховку.
вы с холявой просто походу в непонятных облаках витаете.
Есть предложение «меньше на личности - больше на документы». Что они говорят о группах и годности к службе.
А пример алкоинсульта я вам привел. Если прекратит бухать такой - то еще столько же проживет.
ну ваще то инсультник оформляет себе минимум третью группу если вы не знали. даже если нет видимых повреждений. сам по себе инсульт относится к тяжелым заболеваниям.
Ваще-то нет:
Група інвалідності присвоюється після інсульту, але не у всіх випадках. Сам інсульт — це не підстава для отримання особливого статусу, тому слід розглядати ступінь ураження, ускладнення після нього.
Якщо після поразки кровоносних судин головного мозку відбулося порушення працездатності, соціальних навичок і можливості обслуговувати себе, через час оформляють групу . Період, на який оформляють обмеження, безпосередньо залежить від стану пацієнта і його відновної здатності. Спочатку цей період триває 1-2 роки. Після терміну відбувається переогляд, і інвалідність або скасовується повністю, або продовжується.