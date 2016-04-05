Прохожий написав:.......... давайте без ваших бесконечных "если бы"
а без "если бы" на данный момент у меня все гораздо хуже, благодаря вашему голосованию "за лозунг"... к сожалению в отличии от вас не могу себе позволить бесконечно флудить на форуме, на данный момент очень занят
Вы знаете, у меня тоже сейчас все гораздо хуже, чем до войны. И голосовал я не за лозунг, а, скорее, против лозунга. Но я не считаю, что это из-за голосования. И я не требовал немедленного ответа, но хоть когда-то Вы могли бы не ограничиваться одной осуждающей фразой, а ответить по сути.
шоб вам так жить как вы про дургих рассказываете как у них все классно
Ранее вам как-то лучше удавалось держать линию диалога. Я рассказываю, как кому-то классно?? Я показываю вам, что вы говорите то, что не соответствует действительности. А именно «инсульт - это автоматически третья группа или даже серьезнее, независимо от наличия изменений.» Вы тут не правы . Но вы вместо признать ошибку, начинаете мне желать как-то там жить.
Вы меня расстраиваете, в этом деле видна очень плохая работа адвоката. Суд рассмотрел бы все повестки и доказательства если бы они были собраны. Со стороны выглядит что со слов Особа_4 он был 16 раз призван в военкомат и куда-то направлен в разные части, откуда не подходил по состоянию здоровья. Но реально это документооборот который всё равно должен быть и это работа адвоката. Я теперь и в том что вы неплохой юрист сомневаюсь, но это такое. Я вообще сомнительная.
доброго ранку! Немає нічого кращого аніж звечора мати клопіт ,а зранку все вирішити. Шукайте захисника по справі. обвинувачений: Шкурат Віктор Миколайович, орган пробації: Кременчуцький районний сектор № 2 філії ДУ " Центр пробації" в Полтавській області, Державний обвинувач (прокурор): Козельщинський відділ Глобинської окружної прокуратури ( Єрохов Р.С.)
головуючої судді - ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
представника органу пробації - ОСОБА_4 ,
обвинуваченого - ОСОБА_5 ,
Так що не треба мене особисто чи іншого співрозмовника безапеляційно звинувачувати,не враховуючи ,що самі при аналізу статті не були досить уважні,виконую правила форуму і не більше,тому поважаю співрозмовника,не використовую образи та інші форми .
freeze написав:Пребывание на воинском учёте это не наказание, вас как сняли с учёта, так по новому закону и поставят на учёт. Как вариант может и на учёт ставить не будут, отправят в учебный центр вместе с личным делом. Когда вы служите вы на учёте в ТЦК не состоите.
Який новий ,той що не вступив в дію,чи на який ми опираємось?
Без коментарів.[/quote]И что не понятно, это конституционная обязанность, а не наказание. Найдите хоть одно решение суда приговорить к постановке на воинский учёт на 25 лет. Хотя для вас как я понимаю это дикий страх и мучение, но это не имеет отношение к закону, это чисто психологическое.[/quote]
Може не доречно. Є авто. Без страхування їзда передбачає штраф. Не їздиш,не треба страхування. З ТЦК - купив авто , бери страховку.
Прохожий написав:а без "если бы" на данный момент у меня все гораздо хуже, благодаря вашему голосованию "за лозунг"... к сожалению в отличии от вас не могу себе позволить бесконечно флудить на форуме, на данный момент очень занят
Цікаво, пагані справи у прокурора - тяжко продати задорого всі ті 15 квартир в Києві куплені на хабарі... Ой тяжкі справи...
fler написав:Читаю, читаю і не розумію. До чого цей поодинокий випадок мобілізації, який навів Сенс? Це намагання відволікти увагу від важливих проблем війни, забовтати тему чи що? Наразі основними є три нагальні питання: – зброя (чекаємо Рамштайн 14 лютого та остаточне ухвалення 61 млрд від США) - мобілізація (новий закон, очікується підпис Зе на початку березня) - гроші на відновлення (19 лютого Японія оголосить про 100 млрд євро для України). Є інші актуальні новини, напр., падіння кацапського експорту на 30%, пропоную ділитися, обговорювати.
Від цифри по Японії аж поперхнувся) Це ж більше половини нашого ВВП, не думаю що Японія зробить такий королівський подарунок, хоч вона і друг. Скоріше там йдеться про цифру 100, але мільйонів. П.с. Ну я дивився аналіз економіки рф від їх опозиціонерів, то вони говорять, що грошей фонду національного благополуччя на війну залишилося лише на 24 рік якщо рахувати саме високоліквідні активи. Там багато заблокованих коштів на Заході, а із залишку- всякі вкладення в акції рос. підприємств і т.д., які не так легко швидко витягнути. ВВП рф дійсно росте, прогнозуєтсья більше 3%, але лише завдяки оборонці, все інше в стагнації