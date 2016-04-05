stm написав:

Вы меня расстраиваете, в этом деле видна очень плохая работа адвоката. Суд рассмотрел бы все повестки и доказательства если бы они были собраны. Со стороны выглядит что со слов Особа_4 он был 16 раз призван в военкомат и куда-то направлен в разные части, откуда не подходил по состоянию здоровья. Но реально это документооборот который всё равно должен быть и это работа адвоката.Я теперь и в том что вы неплохой юрист сомневаюсь, но это такое. Я вообще сомнительная.