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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6764676567666767
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 09:02

  The_Rebel написав:
  fler написав:Є інші актуальні новини, напр., падіння кацапського експорту на 30%, пропоную ділитися, обговорювати.

.. я дивився аналіз економіки рф від їх опозиціонерів, то вони говорять, що грошей фонду національного благополуччя на війну залишилося лише на 24 рік якщо рахувати саме високоліквідні активи. Там багато заблокованих коштів на Заході, а із залишку- всякі вкладення в акції рос. підприємств і т.д., які не так легко швидко витягнути.
ВВП рф дійсно росте, прогнозуєтсья більше 3%, але лише завдяки оборонці, все інше в стагнації

Сьогодні вночі ще один НПЗ покращився, на москві.
Крім того, Oryx пише, що втрати з 24.02.22 по цей час: рф - 14333, Україна - 5129, а за 1-10 лютого рф - 446, Україна - 148 (за даними Е.Перпетюа)
https://t.me/evpatoriyachat2/340211?single
Вчора писали, що кацапський корабель збив свій військовий літак над Чорним морем. Може, Хотаб прокоментує.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 09:31

freeze

Фриз , Доброе утро .
Как всегда , рад вас читать и видеть живым и Здоровым .
Добрые пожелания для вас, и всех кто на службе по защите Украины .
Сегодня была эвакуация ребят , но без фатальных случаев .
Продвинулись в Каменском .
С раннего утра дождик накапывал и давление чуть придушило .
Успехов вам и выжить всем .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 09:39

Украине нужно в 3 раза больше снарядов, чем может производить Германия — директор Rheinmetall Армин Паппергер

Крупнейший в Германии оборонный концерн не способен покрыть потребности ВСУ, поскольку им нужно более 2 миллионов снарядов в год. Rheinmetall рассчитывает выйти всего на 700 тыс. снарядов в год в будущем, пишет Bild.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 10:01

  vitaliiangel написав:
Украине нужно в 3 раза больше снарядов, чем может производить Германия — директор Rheinmetall Армин Паппергер

Крупнейший в Германии оборонный концерн не способен покрыть потребности ВСУ, поскольку им нужно более 2 миллионов снарядов в год. Rheinmetall рассчитывает выйти всего на 700 тыс. снарядов в год в будущем, пишет Bild.

Потому что акцент в НАТО давно сделан не на артиллерию а на авиацию, которая выносит в 0 линии обороны противника а только потом идёт в наступление пехота, поэтому и нету мощностей для производства артснарядов в отлтчии от москалей и северной кореи.
Vadim_
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