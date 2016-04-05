Фриз , Доброе утро . Как всегда , рад вас читать и видеть живым и Здоровым . Добрые пожелания для вас, и всех кто на службе по защите Украины . Сегодня была эвакуация ребят , но без фатальных случаев . Продвинулись в Каменском . С раннего утра дождик накапывал и давление чуть придушило . Успехов вам и выжить всем .
Украине нужно в 3 раза больше снарядов, чем может производить Германия — директор Rheinmetall Армин Паппергер
Крупнейший в Германии оборонный концерн не способен покрыть потребности ВСУ, поскольку им нужно более 2 миллионов снарядов в год. Rheinmetall рассчитывает выйти всего на 700 тыс. снарядов в год в будущем, пишет Bild.
Мы производим в месяц около 30.000 артиллерийских снарядов. Угадайте, сколько производят русские? Они производят около 25.000 артиллерийских снарядов в день. Против этого левиафана в Восточной Европе нам почему-то говорят, что украинцы могут победить
Украине нужно в 3 раза больше снарядов, чем может производить Германия — директор Rheinmetall Армин Паппергер
Крупнейший в Германии оборонный концерн не способен покрыть потребности ВСУ, поскольку им нужно более 2 миллионов снарядов в год. Rheinmetall рассчитывает выйти всего на 700 тыс. снарядов в год в будущем, пишет Bild.
Потому что акцент в НАТО давно сделан не на артиллерию а на авиацию, которая выносит в 0 линии обороны противника а только потом идёт в наступление пехота, поэтому и нету мощностей для производства артснарядов в отлтчии от москалей и северной кореи.
Украине нужно в 3 раза больше снарядов, чем может производить Германия — директор Rheinmetall Армин Паппергер
Крупнейший в Германии оборонный концерн не способен покрыть потребности ВСУ, поскольку им нужно более 2 миллионов снарядов в год. Rheinmetall рассчитывает выйти всего на 700 тыс. снарядов в год в будущем, пишет Bild.
Потому что акцент в НАТО давно сделан не на артиллерию а на авиацию, ...
Оно-то как бы самоочевидно. Но речь не про НАТО, а про "Украине нужно в 3 раза больше снарядов, чем может производить Германия"