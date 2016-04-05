RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6765676667676768>
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 09:31

freeze

Фриз , Доброе утро .
Как всегда , рад вас читать и видеть живым и Здоровым .
Добрые пожелания для вас, и всех кто на службе по защите Украины .
Сегодня была эвакуация ребят , но без фатальных случаев .
Продвинулись в Каменском .
С раннего утра дождик накапывал и давление чуть придушило .
Успехов вам и выжить всем .
холява
2
 
Повідомлень: 4252
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4109 раз.
Подякували: 4466 раз.
 
Профіль
4
21
1
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 09:39

Украине нужно в 3 раза больше снарядов, чем может производить Германия — директор Rheinmetall Армин Паппергер

Крупнейший в Германии оборонный концерн не способен покрыть потребности ВСУ, поскольку им нужно более 2 миллионов снарядов в год. Rheinmetall рассчитывает выйти всего на 700 тыс. снарядов в год в будущем, пишет Bild.

Мы производим в месяц около 30.000 артиллерийских снарядов. Угадайте, сколько производят русские? Они производят около 25.000 артиллерийских снарядов в день. Против этого левиафана в Восточной Европе нам почему-то говорят, что украинцы могут победить

сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс
https://t.me/okoo_ukr/51703
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 13 лют, 2024 10:12, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22142
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2371 раз.
Подякували: 3334 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 10:01

  vitaliiangel написав:
Украине нужно в 3 раза больше снарядов, чем может производить Германия — директор Rheinmetall Армин Паппергер

Крупнейший в Германии оборонный концерн не способен покрыть потребности ВСУ, поскольку им нужно более 2 миллионов снарядов в год. Rheinmetall рассчитывает выйти всего на 700 тыс. снарядов в год в будущем, пишет Bild.

Потому что акцент в НАТО давно сделан не на артиллерию а на авиацию, которая выносит в 0 линии обороны противника а только потом идёт в наступление пехота, поэтому и нету мощностей для производства артснарядов в отлтчии от москалей и северной кореи.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3068
З нами з: 23.05.14
Подякував: 599 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 11:17

  Vadim_ написав:
  vitaliiangel написав:
Украине нужно в 3 раза больше снарядов, чем может производить Германия — директор Rheinmetall Армин Паппергер

Крупнейший в Германии оборонный концерн не способен покрыть потребности ВСУ, поскольку им нужно более 2 миллионов снарядов в год. Rheinmetall рассчитывает выйти всего на 700 тыс. снарядов в год в будущем, пишет Bild.

Потому что акцент в НАТО давно сделан не на артиллерию а на авиацию, ...

Оно-то как бы самоочевидно. Но речь не про НАТО, а про "Украине нужно в 3 раза больше снарядов, чем может производить Германия" :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 7624
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 11:38

  _hunter написав:
  Vadim_ написав:Потому что акцент в НАТО давно сделан не на артиллерию а на авиацию, ...

Оно-то как бы самоочевидно. Но речь не про НАТО, а про "Украине нужно в 3 раза больше снарядов, чем может производить Германия" :wink:

  Vadim_ написав: поэтому и нету мощностей для производства артснарядов

Это не "увидели" и удалили зачем из цитируемого?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3068
З нами з: 23.05.14
Подякував: 599 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 11:46

  vitaliiangel написав:
Мы производим в месяц около 30.000 артиллерийских снарядов. Угадайте, сколько производят русские? Они производят около 25.000 артиллерийских снарядов в день. Против этого левиафана в Восточной Европе нам почему-то говорят, что украинцы могут победить


ага, 25 тис на годину. щось сенатор не те прочитав. десь ДО 5 тис на день, якщо озвучене про 2 млн на рік це правда, може реально менше. але точно не 9 млн
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5963
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2646 раз.
Подякували: 1406 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 11:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Прикра дискусія з цими снарядами.... ГСВГ зупиняти ж готувалися не гранатками, а нейтроним термоядом -інакше ніяк не виходило. Але зараз евробомба -табу ((
easyreadernow
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 23.08.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 11:57

  trololo написав:
  vitaliiangel написав:
Мы производим в месяц около 30.000 артиллерийских снарядов. Угадайте, сколько производят русские? Они производят около 25.000 артиллерийских снарядов в день. Против этого левиафана в Восточной Европе нам почему-то говорят, что украинцы могут победить


ага, 25 тис на годину. щось сенатор не те прочитав. десь ДО 5 тис на день, якщо озвучене про 2 млн на рік це правда, може реально менше. але точно не 9 млн
хорошо 5 тыс в день 150 тыс в месяц, или даже 100 тыс с учётом их приписок, головотяпства, брака. Против заявленных 30 тыс в США. Что это меняет?

Из цитат вырисовывается дилемма, либо Запад наращивает свои производства, либо план Б в виде заморозки/компромиссов и т.д.. кто то видит третье решение?

С моей точки зрения Западу лучше нарастить необходимые объемы, но тогда есть риск, что война затянется на десятилетие. Имхо этого боятся больше всего. В любом случае, не нам решать, как дяде Сэму тратить свои хулиарды
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 13 лют, 2024 12:05, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22142
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2371 раз.
Подякували: 3334 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 12:02

  vitaliiangel написав: хорошо 5 тыс в день 150 тыс в месяц, или даже 100 тыс против заявленных 30 тыс в США. Что это меняет?

Тут дилемма либо Запад наращивает свои производства, либо план Б.


Наприклад, у вересні цього року західні ЗМІ повідомляли, що РФ планує збільшити виробництво артилерійських боєприпасів до 2 млн на рік і що такого показника російська оборонка планує досягти "протягом декількох років". Водночас у відкритих джерелах також є дані про те, що сьогодні РФ може виготовляти 1-1,5 млн артилерійських боєприпасів на рік — це орієнтовно 83-125 тисяч боєприпасів на місяць.

Для прикладу, США, які сьогодні є основним постачальником артилерійських боєприпасів Україні, зараз виробляють 28 тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів на місяць, а на показник у 100 тисяч (1,2 млн на рік) планують вийти у 2026 році. Також можна згадати, що нещодавно про плани нарощення виробництва боєприпасів оголосили і французи, які планують збільшити постачання снарядів Україні втричі — з 1000 у січні 2023 року до 3000 у січні 2024 року.


ну суттєва різниця в 5-10 раз, не треба прикручувати, я про те.
сша, німеччина, фінляндія, болгарія, франція, пакистан, ще якісь країни може. якби разом потроху, було б норм.. тільки треба старатись, а воно шось вяленько.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5963
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2646 раз.
Подякували: 1406 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 12:14

  Vadim_ написав:
  _hunter написав:
  Vadim_ написав:Потому что акцент в НАТО давно сделан не на артиллерию а на авиацию, ...

Оно-то как бы самоочевидно. Но речь не про НАТО, а про "Украине нужно в 3 раза больше снарядов, чем может производить Германия" :wink:

  Vadim_ написав: поэтому и нету мощностей для производства артснарядов

Это не "увидели" и удалили зачем из цитируемого?

Потому как: ровно так же самоочевидно.
_hunter
 
Повідомлень: 7624
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 6765676667676768>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1491 168439
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2024 12:06
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 560119
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 24498
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (760)
13.02.2024 12:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.