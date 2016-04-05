Фриз , Доброе утро . Как всегда , рад вас читать и видеть живым и Здоровым . Добрые пожелания для вас, и всех кто на службе по защите Украины . Сегодня была эвакуация ребят , но без фатальных случаев . Продвинулись в Каменском . С раннего утра дождик накапывал и давление чуть придушило . Успехов вам и выжить всем .
Украине нужно в 3 раза больше снарядов, чем может производить Германия — директор Rheinmetall Армин Паппергер
Крупнейший в Германии оборонный концерн не способен покрыть потребности ВСУ, поскольку им нужно более 2 миллионов снарядов в год. Rheinmetall рассчитывает выйти всего на 700 тыс. снарядов в год в будущем, пишет Bild.
Мы производим в месяц около 30.000 артиллерийских снарядов. Угадайте, сколько производят русские? Они производят около 25.000 артиллерийских снарядов в день. Против этого левиафана в Восточной Европе нам почему-то говорят, что украинцы могут победить
Украине нужно в 3 раза больше снарядов, чем может производить Германия — директор Rheinmetall Армин Паппергер
Крупнейший в Германии оборонный концерн не способен покрыть потребности ВСУ, поскольку им нужно более 2 миллионов снарядов в год. Rheinmetall рассчитывает выйти всего на 700 тыс. снарядов в год в будущем, пишет Bild.
Потому что акцент в НАТО давно сделан не на артиллерию а на авиацию, которая выносит в 0 линии обороны противника а только потом идёт в наступление пехота, поэтому и нету мощностей для производства артснарядов в отлтчии от москалей и северной кореи.
Украине нужно в 3 раза больше снарядов, чем может производить Германия — директор Rheinmetall Армин Паппергер
Крупнейший в Германии оборонный концерн не способен покрыть потребности ВСУ, поскольку им нужно более 2 миллионов снарядов в год. Rheinmetall рассчитывает выйти всего на 700 тыс. снарядов в год в будущем, пишет Bild.
Потому что акцент в НАТО давно сделан не на артиллерию а на авиацию, ...
Оно-то как бы самоочевидно. Но речь не про НАТО, а про "Украине нужно в 3 раза больше снарядов, чем может производить Германия"
Мы производим в месяц около 30.000 артиллерийских снарядов. Угадайте, сколько производят русские? Они производят около 25.000 артиллерийских снарядов в день. Против этого левиафана в Восточной Европе нам почему-то говорят, что украинцы могут победить
ага, 25 тис на годину. щось сенатор не те прочитав. десь ДО 5 тис на день, якщо озвучене про 2 млн на рік це правда, може реально менше. але точно не 9 млн
Мы производим в месяц около 30.000 артиллерийских снарядов. Угадайте, сколько производят русские? Они производят около 25.000 артиллерийских снарядов в день. Против этого левиафана в Восточной Европе нам почему-то говорят, что украинцы могут победить
ага, 25 тис на годину. щось сенатор не те прочитав. десь ДО 5 тис на день, якщо озвучене про 2 млн на рік це правда, може реально менше. але точно не 9 млн
хорошо 5 тыс в день 150 тыс в месяц, или даже 100 тыс с учётом их приписок, головотяпства, брака. Против заявленных 30 тыс в США. Что это меняет?
Из цитат вырисовывается дилемма, либо Запад наращивает свои производства, либо план Б в виде заморозки/компромиссов и т.д.. кто то видит третье решение?
С моей точки зрения Западу лучше нарастить необходимые объемы, но тогда есть риск, что война затянется на десятилетие. Имхо этого боятся больше всего. В любом случае, не нам решать, как дяде Сэму тратить свои хулиарды
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 13 лют, 2024 12:05, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав: хорошо 5 тыс в день 150 тыс в месяц, или даже 100 тыс против заявленных 30 тыс в США. Что это меняет?
Тут дилемма либо Запад наращивает свои производства, либо план Б.
Наприклад, у вересні цього року західні ЗМІ повідомляли, що РФ планує збільшити виробництво артилерійських боєприпасів до 2 млн на рік і що такого показника російська оборонка планує досягти "протягом декількох років". Водночас у відкритих джерелах також є дані про те, що сьогодні РФ може виготовляти 1-1,5 млн артилерійських боєприпасів на рік — це орієнтовно 83-125 тисяч боєприпасів на місяць.
Для прикладу, США, які сьогодні є основним постачальником артилерійських боєприпасів Україні, зараз виробляють 28 тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів на місяць, а на показник у 100 тисяч (1,2 млн на рік) планують вийти у 2026 році. Також можна згадати, що нещодавно про плани нарощення виробництва боєприпасів оголосили і французи, які планують збільшити постачання снарядів Україні втричі — з 1000 у січні 2023 року до 3000 у січні 2024 року.
ну суттєва різниця в 5-10 раз, не треба прикручувати, я про те. сша, німеччина, фінляндія, болгарія, франція, пакистан, ще якісь країни може. якби разом потроху, було б норм.. тільки треба старатись, а воно шось вяленько.