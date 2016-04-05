Додано: Вів 13 лют, 2024 11:57

trololo написав: vitaliiangel написав: Мы производим в месяц около 30.000 артиллерийских снарядов. Угадайте, сколько производят русские? Они производят около 25.000 артиллерийских снарядов в день. Против этого левиафана в Восточной Европе нам почему-то говорят, что украинцы могут победить





ага, 25 тис на годину. щось сенатор не те прочитав. десь ДО 5 тис на день, якщо озвучене про 2 млн на рік це правда, може реально менше. але точно не 9 млн ага, 25 тис на годину. щось сенатор не те прочитав. десь5 тис на день, якщо озвучене про 2 млн на рік це правда, може реально менше. але точно не 9 млн

хорошо 5 тыс в день 150 тыс в месяц, или даже 100 тыс с учётом их приписок, головотяпства, брака. Против заявленных 30 тыс в США. Что это меняет?Из цитат вырисовывается дилемма, либо Запад наращивает свои производства, либо план Б в виде заморозки/компромиссов и т.д.. кто то видит третье решение?С моей точки зрения Западу лучше нарастить необходимые объемы, но тогда есть риск, что война затянется на десятилетие. Имхо этого боятся больше всего. В любом случае, не нам решать, как дяде Сэму тратить свои хулиарды