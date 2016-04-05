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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6765676667676768
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 12:16

  trololo написав:
  vitaliiangel написав: хорошо 5 тыс в день 150 тыс в месяц, или даже 100 тыс против заявленных 30 тыс в США. Что это меняет?

Тут дилемма либо Запад наращивает свои производства, либо план Б.


Наприклад, у вересні цього року західні ЗМІ повідомляли, що РФ планує збільшити виробництво артилерійських боєприпасів до 2 млн на рік і що такого показника російська оборонка планує досягти "протягом декількох років". Водночас у відкритих джерелах також є дані про те, що сьогодні РФ може виготовляти 1-1,5 млн артилерійських боєприпасів на рік — це орієнтовно 83-125 тисяч боєприпасів на місяць.

Для прикладу, США, які сьогодні є основним постачальником артилерійських боєприпасів Україні, зараз виробляють 28 тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів на місяць, а на показник у 100 тисяч (1,2 млн на рік) планують вийти у 2026 році. Також можна згадати, що нещодавно про плани нарощення виробництва боєприпасів оголосили і французи, які планують збільшити постачання снарядів Україні втричі — з 1000 у січні 2023 року до 3000 у січні 2024 року.


ну суттєва різниця в 5-10 раз, не треба прикручувати, я про те.
сша, німеччина, фінляндія, болгарія, франція, пакистан, ще якісь країни може. якби разом потроху, було б норм.. тільки треба старатись, а воно шось вяленько.

Ну так Найвпливовишый с гастролями ездить перестал -- вот оно так и получается :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 12:18

  _hunter написав:Ну так Найвпливовишый с гастролями ездить перестал -- вот оно так и получается :lol:


тобі дуже весело, коли русня вбиває наших своїми снарядами і нема чим відповісти? впевнений, що по тобі не прилетить, бо ти ватний братішка?
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 12:28

  Hotab написав:А именно «инсульт - это автоматически третья группа или даже серьезнее, независимо от наличия изменений.»



а можно дать ссылку где я такое писал? причем что бы дословно было раз уж вы взяли в скобки. это во первых.
во вторых - вам не кажется что вы немного зашорены думая что существует только алко причина инсульта? (во всяком случае других от вас не слышно причин когда человека сваливает)
и в третьих - интересно как вы воспринимаете фразу "Якщо після поразки кровоносних судин головного мозку відбулося порушення працездатності" для людей интеллектуального труда?
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 12:29

А тем временем в окремому батальоні Монако ЗСУ свіжі мобілізовані
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Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 12:44

  _hunter написав:Ну так Найвпливовишый с гастролями ездить перестал -- вот оно так и получается
значит что то не сошлось. Моя версия (чистая конспирология) какой-то вариант Запад предложил, но Зе отказался. После чего начались перебои с поставками.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 12:53

  Vadim_ написав:А тем временем в окремому батальоні Монако ЗСУ свіжі мобілізовані
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рейтинг арестовича впав з 65+ до 70- :mrgreen:
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