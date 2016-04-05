vitaliiangel написав: хорошо 5 тыс в день 150 тыс в месяц, или даже 100 тыс против заявленных 30 тыс в США. Что это меняет?
Тут дилемма либо Запад наращивает свои производства, либо план Б.
Наприклад, у вересні цього року західні ЗМІ повідомляли, що РФ планує збільшити виробництво артилерійських боєприпасів до 2 млн на рік і що такого показника російська оборонка планує досягти "протягом декількох років". Водночас у відкритих джерелах також є дані про те, що сьогодні РФ може виготовляти 1-1,5 млн артилерійських боєприпасів на рік — це орієнтовно 83-125 тисяч боєприпасів на місяць.
Для прикладу, США, які сьогодні є основним постачальником артилерійських боєприпасів Україні, зараз виробляють 28 тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів на місяць, а на показник у 100 тисяч (1,2 млн на рік) планують вийти у 2026 році. Також можна згадати, що нещодавно про плани нарощення виробництва боєприпасів оголосили і французи, які планують збільшити постачання снарядів Україні втричі — з 1000 у січні 2023 року до 3000 у січні 2024 року.
ну суттєва різниця в 5-10 раз, не треба прикручувати, я про те. сша, німеччина, фінляндія, болгарія, франція, пакистан, ще якісь країни може. якби разом потроху, було б норм.. тільки треба старатись, а воно шось вяленько.
Ну так Найвпливовишый с гастролями ездить перестал -- вот оно так и получается
Hotab написав:А именно «инсульт - это автоматически третья группа или даже серьезнее, независимо от наличия изменений.»
а можно дать ссылку где я такое писал? причем что бы дословно было раз уж вы взяли в скобки. это во первых. во вторых - вам не кажется что вы немного зашорены думая что существует только алко причина инсульта? (во всяком случае других от вас не слышно причин когда человека сваливает) и в третьих - интересно как вы воспринимаете фразу "Якщо після поразки кровоносних судин головного мозку відбулося порушення працездатності" для людей интеллектуального труда?
холява написав:Здоровья и Удачи . Верхняя палата США проголосовала за выделение денег Украине ,Тайваню , Израилю. Посмотрим что скажет Палата представителей .
У Палаті представників, контрольованій республіканцями, документ може зіштовхнутися зі значними перешкодами. Спікер Палати республіканець Майк Джонсон вже натякав, що може не винести законопроєкт на голосування після схвалення у Сенаті. Если Трамп скажет Джонсону - нет, то он так и сделает. Самостоятельное решение грозит ему полит. карьере. А Трампу нужны голоса для выборов и он втирает, что Украина и ЕС должны самостоятельно решать вопросы с рашей, а жителей США должна беспокоить работа и безопасность именно в США. Из за Украины благосостояние жителей США ухудшилось. Эти лозунги одобряет большинство жителей.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 13 лют, 2024 13:31, всього редагувалось 2 разів.
холява написав:Здоровья и Удачи . Верхняя палата США проголосовала за выделение денег Украине ,Тайваню , Израилю. Посмотрим что скажет Палата представителей .
У Палаті представників, контрольованій республіканцями, документ може зіштовхнутися зі значними перешкодами. Спікер Палати республіканець Майк Джонсон вже натякав, що може не винести законопроєкт на голосування після схвалення у Сенаті. Если Трамп скажет Джонсону - нет, то он так и сделает. Самостоятельное решение грозит ему полит. карьере.