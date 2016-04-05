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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 67656766676767686769>
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 12:18

  _hunter написав:Ну так Найвпливовишый с гастролями ездить перестал -- вот оно так и получается :lol:


тобі дуже весело, коли русня вбиває наших своїми снарядами і нема чим відповісти? впевнений, що по тобі не прилетить, бо ти ватний братішка?
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 12:28

  Hotab написав:А именно «инсульт - это автоматически третья группа или даже серьезнее, независимо от наличия изменений.»



а можно дать ссылку где я такое писал? причем что бы дословно было раз уж вы взяли в скобки. это во первых.
во вторых - вам не кажется что вы немного зашорены думая что существует только алко причина инсульта? (во всяком случае других от вас не слышно причин когда человека сваливает)
и в третьих - интересно как вы воспринимаете фразу "Якщо після поразки кровоносних судин головного мозку відбулося порушення працездатності" для людей интеллектуального труда?
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 12:29

А тем временем в окремому батальоні Монако ЗСУ свіжі мобілізовані
https://t.me/nexta_live/70999
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 12:44

  _hunter написав:Ну так Найвпливовишый с гастролями ездить перестал -- вот оно так и получается
значит что то не сошлось. Моя версия (чистая конспирология) какой-то вариант Запад предложил, но Зе отказался. После чего начались перебои с поставками.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 12:53

  Vadim_ написав:А тем временем в окремому батальоні Монако ЗСУ свіжі мобілізовані
https://t.me/nexta_live/70999

рейтинг арестовича впав з 65+ до 70- :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 13:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Здоровья и Удачи .
Верхняя палата США проголосовала за выделение денег Украине ,Тайваню , Израилю.
Посмотрим что скажет Палата представителей .
https://zn.ua/ukr/usa/senat-ssha-skhval ... jini-.html
Востаннє редагувалось холява в Вів 13 лют, 2024 13:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 13:26

  trololo написав:
  _hunter написав:Ну так Найвпливовишый с гастролями ездить перестал -- вот оно так и получается :lol:


тобі дуже весело, коли русня вбиває наших своїми снарядами і нема чим відповісти? впевнений, що по тобі не прилетить, бо ти ватний братішка?

???
Ты сам говориш, что "нужно стараться", но выбранный тобой президент перестал стараться (да и не особо старался) -- и ты получил результат, за который ты голосовал.
Я тут при чем??? :shock:
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 13:26

  холява написав:Здоровья и Удачи .
Верхняя палата США проголосовала за выделение денег Украине ,Тайваню , Израилю.
Посмотрим что скажет Палата представителей .


У Палаті представників, контрольованій республіканцями, документ може зіштовхнутися зі значними перешкодами. Спікер Палати республіканець Майк Джонсон вже натякав, що може не винести законопроєкт на голосування після схвалення у Сенаті.
Если Трамп скажет Джонсону - нет, то он так и сделает. Самостоятельное решение грозит ему полит. карьере. А Трампу нужны голоса для выборов и он втирает, что Украина и ЕС должны самостоятельно решать вопросы с рашей, а жителей США должна беспокоить работа и безопасность именно в США. Из за Украины благосостояние жителей США ухудшилось. Эти лозунги одобряет большинство жителей.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 13 лют, 2024 13:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 13:28

  Игорь Алексеевич написав:
  холява написав:Здоровья и Удачи .
Верхняя палата США проголосовала за выделение денег Украине ,Тайваню , Израилю.
Посмотрим что скажет Палата представителей .


У Палаті представників, контрольованій республіканцями, документ може зіштовхнутися зі значними перешкодами. Спікер Палати республіканець Майк Джонсон вже натякав, що може не винести законопроєкт на голосування після схвалення у Сенаті.
Если Трамп скажет Джонсону - нет, то он так и сделает. Самостоятельное решение грозит ему полит. карьере.


Я уже добавил ссылку .
Так и есть .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 13:30

Ще один трохи покращився..))

🚨кацапи пишуть:
По данным «Базы», в Москве горит завод МиГ на Ленинградском проспекте.
Возгорание произошло на 2 и 3-м этажах здания — причина пожара пока остаётся неизвестной. Площадь пожара — 70 квадратных метров. На данный момент проводится эвакуация. К месту происшествия едет несколько пожарных бригад: есть риск перехода огня и на другие здания завода.
"МиГ" производит боевые самолеты семейства МиГ-29 для экспортных поставок и легкий истребитель МиГ-35 для Минобороны России. 
fler
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