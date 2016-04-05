тобі дуже весело, коли русня вбиває наших своїми снарядами і нема чим відповісти? впевнений, що по тобі не прилетить, бо ти ватний братішка?
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Додано: Вів 13 лют, 2024 12:18
Додано: Вів 13 лют, 2024 12:28
а можно дать ссылку где я такое писал? причем что бы дословно было раз уж вы взяли в скобки. это во первых.
во вторых - вам не кажется что вы немного зашорены думая что существует только алко причина инсульта? (во всяком случае других от вас не слышно причин когда человека сваливает)
и в третьих - интересно как вы воспринимаете фразу "Якщо після поразки кровоносних судин головного мозку відбулося порушення працездатності" для людей интеллектуального труда?
Додано: Вів 13 лют, 2024 12:29
А тем временем в окремому батальоні Монако ЗСУ свіжі мобілізовані
Додано: Вів 13 лют, 2024 12:44
Додано: Вів 13 лют, 2024 12:53
рейтинг арестовича впав з 65+ до 70-
Додано: Вів 13 лют, 2024 13:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Здоровья и Удачи .
Верхняя палата США проголосовала за выделение денег Украине ,Тайваню , Израилю.
Посмотрим что скажет Палата представителей .
Востаннє редагувалось холява в Вів 13 лют, 2024 13:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 лют, 2024 13:26
???
Ты сам говориш, что "нужно стараться", но выбранный тобой президент перестал стараться (да и не особо старался) -- и ты получил результат, за который ты голосовал.
Я тут при чем???
Додано: Вів 13 лют, 2024 13:26
У Палаті представників, контрольованій республіканцями, документ може зіштовхнутися зі значними перешкодами. Спікер Палати республіканець Майк Джонсон вже натякав, що може не винести законопроєкт на голосування після схвалення у Сенаті.
Если Трамп скажет Джонсону - нет, то он так и сделает. Самостоятельное решение грозит ему полит. карьере. А Трампу нужны голоса для выборов и он втирает, что Украина и ЕС должны самостоятельно решать вопросы с рашей, а жителей США должна беспокоить работа и безопасность именно в США. Из за Украины благосостояние жителей США ухудшилось. Эти лозунги одобряет большинство жителей.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 13 лют, 2024 13:31, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 13 лют, 2024 13:28
Я уже добавил ссылку .
Так и есть .
Додано: Вів 13 лют, 2024 13:30
Ще один трохи покращився..))
🚨кацапи пишуть:
По данным «Базы», в Москве горит завод МиГ на Ленинградском проспекте.
Возгорание произошло на 2 и 3-м этажах здания — причина пожара пока остаётся неизвестной. Площадь пожара — 70 квадратных метров. На данный момент проводится эвакуация. К месту происшествия едет несколько пожарных бригад: есть риск перехода огня и на другие здания завода.
"МиГ" производит боевые самолеты семейства МиГ-29 для экспортных поставок и легкий истребитель МиГ-35 для Минобороны России.
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