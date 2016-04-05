холява написав:Здоровья и Удачи . Верхняя палата США проголосовала за выделение денег Украине ,Тайваню , Израилю. Посмотрим что скажет Палата представителей .
У Палаті представників, контрольованій республіканцями, документ може зіштовхнутися зі значними перешкодами. Спікер Палати республіканець Майк Джонсон вже натякав, що може не винести законопроєкт на голосування після схвалення у Сенаті. Если Трамп скажет Джонсону - нет, то он так и сделает. Самостоятельное решение грозит ему полит. карьере. А Трампу нужны голоса для выборов и он втирает, что Украина и ЕС должны самостоятельно решать вопросы с рашей, а жителей США должна беспокоить работа и безопасность именно в США. Из за Украины благосостояние жителей США ухудшилось. Эти лозунги одобряет большинство жителей.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 13 лют, 2024 13:31, всього редагувалось 2 разів.
холява написав:Здоровья и Удачи . Верхняя палата США проголосовала за выделение денег Украине ,Тайваню , Израилю. Посмотрим что скажет Палата представителей .
У Палаті представників, контрольованій республіканцями, документ може зіштовхнутися зі значними перешкодами. Спікер Палати республіканець Майк Джонсон вже натякав, що може не винести законопроєкт на голосування після схвалення у Сенаті. Если Трамп скажет Джонсону - нет, то он так и сделает. Самостоятельное решение грозит ему полит. карьере.
🚨кацапи пишуть: По данным «Базы», в Москве горит завод МиГ на Ленинградском проспекте. Возгорание произошло на 2 и 3-м этажах здания — причина пожара пока остаётся неизвестной. Площадь пожара — 70 квадратных метров. На данный момент проводится эвакуация. К месту происшествия едет несколько пожарных бригад: есть риск перехода огня и на другие здания завода. "МиГ" производит боевые самолеты семейства МиГ-29 для экспортных поставок и легкий истребитель МиГ-35 для Минобороны России.
_hunter написав:Ну так Найвпливовишый с гастролями ездить перестал -- вот оно так и получается
значит что то не сошлось. Моя версия (чистая конспирология) какой-то вариант Запад предложил, но Зе отказался. После чего начались перебои с поставками.
А почему конспирология? -- были же недавно (года пол назад) новости, что от Западного плана конт-наступления ВГК отказался. Ну и опять же выборы -- которые "внезапно" (тоже где-то пол года назад) стало невозможно провести...
холява написав:Здоровья и Удачи . Верхняя палата США проголосовала за выделение денег Украине ,Тайваню , Израилю. Посмотрим что скажет Палата представителей .
У Палаті представників, контрольованій республіканцями, документ може зіштовхнутися зі значними перешкодами. Спікер Палати республіканець Майк Джонсон вже натякав, що може не винести законопроєкт на голосування після схвалення у Сенаті. Если Трамп скажет Джонсону - нет, то он так и сделает. Самостоятельное решение грозит ему полит. карьере. А Трампу нужны голоса для выборов и он втирает, что Украина и ЕС должны самостоятельно решать вопросы с рашей, а жителей США должна беспокоить работа и безопасность именно в США. Из за Украины благосостояние жителей США ухудшилось. Эти лозунги одобряет большинство жителей.
оце вже брехня - електорат Трампа - далеко не більшість населення.
а от те, що Трамп почав так впливати на діючих сенаторів/конгресменів - це явна ознака, що механізм демократії в США шкутильгає. подивимось, як американські інститути впораються з людиною, яка щосили їх намагається розвалити.