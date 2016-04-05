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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6765676667676768
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 13:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:електорат Трампа - далеко не більшість населення
Но и не меньше, а к выборам всегда обороты набирают те, кто больше болтает про безработицу и благосостояние своих граждан. Населению это нравится и побеждает тот, у кого в выборных словах - вы будите лучше жить и получать высокую з.плату.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 13:55

  Shaman написав:
  Игорь Алексеевич написав:У Палаті представників, контрольованій республіканцями, документ може зіштовхнутися зі значними перешкодами. Спікер Палати республіканець Майк Джонсон вже натякав, що може не винести законопроєкт на голосування після схвалення у Сенаті.
Если Трамп скажет Джонсону - нет, то он так и сделает. Самостоятельное решение грозит ему полит. карьере. А Трампу нужны голоса для выборов и он втирает, что Украина и ЕС должны самостоятельно решать вопросы с рашей, а жителей США должна беспокоить работа и безопасность именно в США. Из за Украины благосостояние жителей США ухудшилось. Эти лозунги одобряет большинство жителей.

оце вже брехня - електорат Трампа - далеко не більшість населення.

а от те, що Трамп почав так впливати на діючих сенаторів/конгресменів - це явна ознака, що механізм демократії в США шкутильгає. подивимось, як американські інститути впораються з людиною, яка щосили їх намагається розвалити.

Дійсно, що це за демократія така? Верхня частина проголосувала "за", передала в нижню палату. У нижньої ніби також є більшість голосів, бо до всіх демократів приєднаються притомні республіканці. Але одна людина може просто заблокувати законопроект, тобто вага однієї людини виходить переважує більшость у сенаті плюс більшість у палаті представників. І де ж тут демократія?
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 14:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:оце вже брехня - електорат Трампа - далеко не більшість населення.


Судя по всем последним опросам и рейтингам, как раз, наоборот.
Но очень хотелось бы ошибаться..
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 14:07

  Vadim_ написав:............
Потому что акцент в НАТО давно сделан не на артиллерию а на авиацию, которая выносит в 0 линии обороны противника а только потом идёт в наступление пехота, поэтому и нету мощностей для производства артснарядов в отлтчии от москалей и северной кореи.

Ну да, для войны в Югославии или с Ираком, где ПВО нет или не особо сильная и легко может быть уничтожена, это годится. Как видим, для войны с более-менее серьёзным противником нет. Росс. ВВС не смогли справиться с нашей ПВО (далеко не самой сильной). в результате активность авиации сильно ограничена.
Так что артиллерия всё еще очень важна.
Если не считать, что война быстро перерастёт в ядерную. Тогда, конечно, артиллерия потеряет своё значение.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 14:10

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:електорат Трампа - далеко не більшість населення
Но и не меньше, а к выборам всегда обороты набирают те, кто больше болтает про безработицу и благосостояние своих граждан. Населению это нравится и побеждает тот, у кого в выборных словах - вы будите лучше жить и получать высокую з.плату.

популізм - це таке. але не плутайте Україну, де багато хто проголосував за вчителі по 4 куо (хоча це нереально) та США, де традиції виборів набагато довші, й популізм далеко не такий розповсюджений.

бо те, що пропонує Трамп підніме добробут іржавого поясу, але погіршить добробут тих, хто на узбережжі
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 14:15

  _hunter написав:...........
Ты сам говориш, что "нужно стараться", но выбранный тобой президент перестал стараться (да и не особо старался) -- и ты получил результат, за который ты голосовал.
Я тут при чем??? :shock:

Не перестал.
На следующей неделе планируются поездки по Европе.
Но, к сожалению, не всё зависит от него.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 14:25

Re: Якщо Трамп переможе

Тоді гранти для України закінчаться, хоча можуть бути довгострокові кредити. ЄС теж нам грантів не дає.
Військової допомоги теж не буде, але буде продаж зброї ЄС чи окремим країнам, яку потім передадуть Україні. Європі доведеться більше витрачати на Україну, десь вдвічі.
Після перемоги Трамп спробує закінчити війну, натиснувши на Зеленського. Наслідки цього тиску можуть бути різними, швидше негативними для нас. Якщо Трамп не домовиться з Зеленським, то є досвід кинутих Трампом напризволяще курдів.
Для нас Байден прогнозований і надійний партнер, з ним ми, принаймі, не зазнаємо військової катастрофи і капітуляції.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 14:35

  холява написав:Здоровья и Удачи .
Верхняя палата США проголосовала за выделение денег Украине ,Тайваню , Израилю.
Посмотрим что скажет Палата представителей .
https://zn.ua/ukr/usa/senat-ssha-skhval ... jini-.html

Немного не так.
6:02
.......
Сенат в понедельник проголосовал за прекращение дебатов по проекту закона, что позволит сенаторам уже в среду принять его.

При этом за срочную помощь Украине и другим союзникам выступает и часть сенаторов-республиканцев во главе с их лидером Митчем Макконнелом. Тот в ходе дебатов призвал однопартийцев подумать, как это скажется на имидже и влиянии США, если они откажут в помощи своим друзьям.

Однако спикер Палаты представителей, единомышленник Дональда Трампа Майк Джонсон в понедельник заявил, что его палата, где Республиканская партия располагает большинством голосов, не будет даже рассматривать новый вариант закона, в котором помощь союзникам отделена от вопроса о границе США и иммиграции.

https://www.bbc.com/russian/live/news-68219359
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 14:41

Совет сегодня принял решение и постановление, разъясняющие обязательства центральных депозитариев ценных бумаг (ЦДЦБ) , владеющих активами и резервами Центрального банка России (ЦБ РФ), которые иммобилизованы вследствие ограничительных мер ЕС.
..........
Это решение открывает путь Совету к принятию решения о возможном установлении финансового взноса в бюджет ЕС, собранного за счет этой чистой прибыли, для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе. Этот финансовый вклад может быть направлен через бюджет ЕС в Фонд Украины, по которому Совет и Европейский парламент достигли предварительного соглашения 6 февраля 2024 года.
.........

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2024/02/12/immobilised-russian-assets-council-decides-to-set-aside-extraordinary-revenues/
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 14:45

«Мы будем в порядке через три-четыре года, но чтобы полностью подготовиться, нам надо 10 лет», — сказал глава Rheinmetal Армин Паппергер Би-би-си на церемонии закладки фундамента нового завода, на котором будут делать снаряды.

«Нам в Европе нужно производить полтора миллиона снарядов», — сказал Паппергер, добавив, что сейчас склады почти пусты — боеприпасы отправлены Украине.

«Пока идет война, нам надо помогать Украине, а затем нам понадобится минимум пять лет и на самом деле 10 лет, чтобы по-настоящему пополнить запасы», — продолжил Паппергер
..........
Rheinmetall планирует вложить в новый завод в местечке Унтерлюсс в Нижней Саксонии, на севере Германии, более 300 млн евро. Завод по планам будет производить 200 тыс. снарядов в год.
..........
«Но если честно, мы знаем, что в данный момент европейцы не способны защититься в конвенциональном конфликте без поддержки Соединенных Штатов», — говорит доктор Майор.

https://www.bbc.com/russian/articles/cxw7gkm3z7do
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