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Сенат в понедельник проголосовал за прекращение дебатов по проекту закона, что позволит сенаторам уже в среду принять его.



При этом за срочную помощь Украине и другим союзникам выступает и часть сенаторов-республиканцев во главе с их лидером Митчем Макконнелом. Тот в ходе дебатов призвал однопартийцев подумать, как это скажется на имидже и влиянии США, если они откажут в помощи своим друзьям.



Однако спикер Палаты представителей, единомышленник Дональда Трампа Майк Джонсон в понедельник заявил, что его палата, где Республиканская партия располагает большинством голосов, не будет даже рассматривать новый вариант закона , в котором помощь союзникам отделена от вопроса о границе США и иммиграции.