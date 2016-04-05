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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6759676067616762
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 14:56

  ЛАД написав: Росс. ВВС не смогли справиться с нашей ПВО (далеко не самой сильной). в результате активность авиации сильно ограничена.


з моменту початку масового застосування КАБів, вже не так обмежена, на жаль. треба більше дальнобійних ППО типу патріота, але американці подуріли просто своєю дебільною політикою обмеження ескалації.
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 14:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Посмотрел свежего Арестовича: трансляция из пятизвездочного отеля Монако.
Основные наративы:
"путин главный либерал"
"он на хочет воевать, вынужден на это с болью в душе"
"я его знаю, он хороший и мечтает поскорее все прекратить как можно скорее"
"Запад не понимает его нежную душу"
"Трамп немедленно кинет Европу, но это все потому что он тоже хороший и хочет как лучше"
"Трамп не играет в одну калитку с путиным, просто так совпало"
"пу нужно всего лишь дать то что он хочет для сохранения глобального мира в Европе "
Занавес...
Однако)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 15:11

  ЛАД написав:
«Мы будем в порядке через три-четыре года, но чтобы полностью подготовиться, нам надо 10 лет», — сказал глава Rheinmetal Армин Паппергер Би-би-си на церемонии закладки фундамента нового завода, на котором будут делать снаряды.

«Нам в Европе нужно производить полтора миллиона снарядов», — сказал Паппергер, добавив, что сейчас склады почти пусты — боеприпасы отправлены Украине.

«Пока идет война, нам надо помогать Украине, а затем нам понадобится минимум пять лет и на самом деле 10 лет, чтобы по-настоящему пополнить запасы», — продолжил Паппергер
..........
Rheinmetall планирует вложить в новый завод в местечке Унтерлюсс в Нижней Саксонии, на севере Германии, более 300 млн евро. Завод по планам будет производить 200 тыс. снарядов в год.
..........
«Но если честно, мы знаем, что в данный момент европейцы не способны защититься в конвенциональном конфликте без поддержки Соединенных Штатов», — говорит доктор Майор.

https://www.bbc.com/russian/articles/cxw7gkm3z7do


вже написав на гілці ВРвК (ДС) на тему, що Україна має вкладати кошти в будівництво заводів (нехай навіть використовують ЗВР)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 15:14

  antey1969 написав:Посмотрел свежего Арестовича: трансляция из пятизвездочного отеля Монако.
Основные наративы:
"путин главный либерал"
"он на хочет воевать, вынужден на это с болью в душе"
"я его знаю, он хороший и мечтает поскорее все прекратить как можно скорее"
"Запад не понимает его нежную душу"
"Трамп немедленно кинет Европу, но это все потому что он тоже хороший и хочет как лучше"
"Трамп не играет в одну калитку с путиным, просто так совпало"
"пу нужно всего лишь дать то что он хочет для сохранения глобального мира в Европе "
Занавес...
Однако)))


подивився Максимам Каца -той розклав все по поличкам для західного споживача "цього інтерв'ю" : пуйло деградує ментально останні 2 рокі (мабуть все іде за планом)
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 15:23

  antey1969 написав:Посмотрел свежего Арестовича: трансляция из пятизвездочного отеля Монако.
Основные наративы:
"путин главный либерал"
"он на хочет воевать, вынужден на это с болью в душе"
"я его знаю, он хороший и мечтает поскорее все прекратить как можно скорее"
"Запад не понимает его нежную душу"
"Трамп немедленно кинет Европу, но это все потому что он тоже хороший и хочет как лучше"
"Трамп не играет в одну калитку с путиным, просто так совпало"
"пу нужно всего лишь дать то что он хочет для сохранения глобального мира в Европе "
Занавес...
Однако)))

Московітам гріх було упускати такого популярного (і красивого) блогєра. Там же слухачів-прихільників мільйони... Тепер в Олексія нова цицька-годувальниця, а лохторат-глядачі - тіж самі, заливає їм в макитри нову прошивку.
Ще десь рік тому обідав у кав'ярні, а поруч за сусіднім столиком сиділа родина з дорослою донькою і обговорювали, чи може Арестович стати президентом, бо він красивий і популярний. То я впевнений, він таки зможе стати президентом України, бо схоже вакцина Зеленським не спрацювала
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 15:29

санкції на рф не діють? діють, але не так швидко, як нам потрібно

пригадуються аналогії з срср-де на думку ЛАДа була потужна промисловість і енергетична незалежність...поглянемо уважно-для чого працювала промисловість -40% на впк напряму і ще 20-25% опосередковано. Якби срср продавав свою продукцію за тверду валюту, то з цього був якийсь зиск, а так армія роками складувала і скирдувала, а потім те, що майже заржавіло віддавали "друзям"(Куба, В'єтнам, Ангола-це 80% зброї), потім з 80-х долучилась Індія. в 1990р депутати ВС оприлюднили цифру боргів країн соц. табору і інших друзів(з Африки)- більше 500 млрд рублів (в доларах навіть більше), потім після 20 років після колапсу срср росія цей борг пробачила

що коїться з економікою рф сьогодні: не буквальне копіювання шляху срср (тобто поступова відмова від ринкової економіки на користь державного регулювання (Верной дорогой идете , товарищи)-в.и.ленин

https://www.youtube.com/watch?v=I9wom74nrow&t=696s

у пуйла залишилось рік-півтора до колапсу (а-ля срср), і Україна активно цьому сприяє
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 15:55

  prodigy написав:санкції на рф не діють? діють, але не так швидко, як нам потрібно
у пуйла залишилось рік-півтора до колапсу (а-ля срср), і Україна активно цьому сприяє

Дивився вчора Любарського і, в принципі, згоден з ним у тому, що єдине, що може "зламати" росію - це низька ціна на нафту. Це єдина дієва санкція. Зараз цього нема і нема якихось значних кроків у цьому напрямку і бажання їх робити. (Ну, а далі, єдиний, хто може це зробити, якщо захоче - це Трамп).
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 16:03

  Hennady написав:
  prodigy написав:санкції на рф не діють? діють, але не так швидко, як нам потрібно
у пуйла залишилось рік-півтора до колапсу (а-ля срср), і Україна активно цьому сприяє

Дивився вчора Любарського і, в принципі, згоден з ним у тому, що єдине, що може "зламати" росію - це низька ціна на нафту. Це єдина дієва санкція. Зараз цього нема і нема якихось значних кроків у цьому напрямку і бажання їх робити. (Ну, а далі, єдиний, хто може це зробити, якщо захоче - це Трамп).


нафту росія продає за рупії і юані...тепер вже навіть не за рупії а за банани
тобто нормальних грошей немає, фонд(благосостояния) вже проїдають(-50мрд), залишилось 133млрд(12 трлн фублей)-це на рік війни
https://minfin.com.ua/2024/01/17/119850017/
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 16:17

  _hunter написав:vitaliiangel
А почему конспирология? -- были же недавно (года пол назад) новости, что от Западного плана конт-наступления ВГК отказался.
Ну и опять же выборы -- которые "внезапно" (тоже где-то пол года назад) стало невозможно провести...

конспирология потому что западные журналисты вынюхивают всё или почти всё. А тут не выюхали ни Стамбула ни какие-то ещё предложения. Хотя руководство первое заинтересовано слить сырую инфу для мониторинга настроений. Когда слили про отставку Залужного? Посмотрели, что никакой особой реакции и сделали. А "конспирологию" не сливали ни разу. Значит нечего было сливать.
vitaliiangel
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