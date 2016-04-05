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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6760676167626763
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 16:48

  prodigy написав:нафту росія продає за рупії і юані...тепер вже навіть не за рупії а за банани
тобто нормальних грошей немає, фонд(благосостояния) вже проїдають(-50мрд), залишилось 133млрд(12 трлн фублей)-це на рік війни

Ну, в них вже ракет і танків і снарядів залишалось на 2-3 тижні.
За юані вони в Китаї придбають майже все. А що не в Китаї, то надходжень справжньої валюти в них на то вистачить.
А от якщо ціна на нафту знизиться (десь як у випадку із союзом), а відповідно, на газ теж, то і потік юанів і рупій у них значно звузиться.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 16:51

  trololo написав:
  ЛАД написав: Росс. ВВС не смогли справиться с нашей ПВО (далеко не самой сильной). в результате активность авиации сильно ограничена.


з моменту початку масового застосування КАБів, вже не так обмежена, на жаль. треба більше дальнобійних ППО типу патріота, але американці подуріли просто своєю дебільною політикою обмеження ескалації.

Всё равно ограничена. КАБы запускаются издалека, хотя и ближе, чем ракеты.
Над территорией Украины летать не решаются и о прямых обстрелах на фронте (не КАБами) тоже пока, вроде, не слышно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 17:08

  prodigy написав:санкції на рф не діють? діють, але не так швидко, як нам потрібно

пригадуються аналогії з срср-де на думку ЛАДа була потужна промисловість і енергетична незалежність...поглянемо уважно-для чого працювала промисловість -40% на впк напряму і ще 20-25% опосередковано. Якби срср продавав свою продукцію за тверду валюту, то з цього був якийсь зиск, а так армія роками складувала і скирдувала, а потім те, що майже заржавіло віддавали "друзям"(Куба, В'єтнам, Ангола-це 80% зброї), потім з 80-х долучилась Індія. ........

Это было не "на думку ЛАДа", а в действительности.
Примерно так же было и на Западе. Кроме того, что благодаря большему объёму экономики % на ВПК был, возможно, ниже.
Но, возможно, благодаря таким расходам на ВПК и армию Союз избег нападения.
Украина не тратила столько на оборону, до 2014 выделялось до 1% ВВП. Кстати, в 2020 самые высокие за 10 лет расходы на оборону в % от ВВП - 2,9%. Это к вопросу о "развале армии" Зеленским.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 17:11

  Hennady написав:
  prodigy написав:санкції на рф не діють? діють, але не так швидко, як нам потрібно
у пуйла залишилось рік-півтора до колапсу (а-ля срср), і Україна активно цьому сприяє

Дивився вчора Любарського і, в принципі, згоден з ним у тому, що єдине, що може "зламати" росію - це низька ціна на нафту. Це єдина дієва санкція. Зараз цього нема і нема якихось значних кроків у цьому напрямку і бажання їх робити. (Ну, а далі, єдиний, хто може це зробити, якщо захоче - це Трамп).

Бажання, може, і є. Але це залежить не від Заходу і навіть не від Трампа, а тільки від арабів. А вони поки (?) не хочуть.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 17:23

3 дня назад норвежская разведка опубликовала свой доклад обстановки в мире "Фокус 2024
Оценка спецслужбой текущих вызовов безопасности" https://www.etterretningstjenesten.no/publikasjoner/fokus/Fokus24_innhold. Доклад довольно объёмный, поэтому цитировать не буду. Только о войне в Украине и то не всё.
Россия усиливает свои позиции в отношениях с Украиной.
Украинское наступление 2023 года оказало значительное давление на российские войска. Украина еще больше развила возможности поражать российские военные объекты в тыловых районах и ослабила свободу действий российского Черноморского флота.

Но российские войска занимают хорошо подготовленные и усиленные оборонительные линии. Несмотря на феноменальное сопротивление Украины, ее вооруженные силы не смогли вернуть себе значительную территорию. Военная поддержка Украины Западом способствовала тому, что Россия не добилась значительного военного прогресса за последний год, однако значительная часть материалов была потеряна или израсходована. Украине не удалось сохранить инициативу в войне до 2024 года.

Россия, со своей стороны, преуспела в ряде мер. Потери с обеих сторон очень высоки, но Россия мобилизовала большое количество новых сил и сможет привлечь на военную службу примерно в три раза больше боеспособных мужчин, чем Украина. Москва справляется с западными санкциями лучше, чем ожидалось, а производство боеприпасов, боевых машин, беспилотников и ракет сейчас происходит более быстрыми темпами, чем год назад. Кроме того, Россия получает значительную военную поддержку от Китая, Северной Кореи, Ирана и Белоруссии, включая большое количество боеприпасов и беспилотников из Северной Кореи и Ирана.

Россия сильнее в войне, чем год назад, и находится в процессе узурпации инициативы и получения военного преимущества. Ожидается, что Кремль активизирует военные действия в ближайшие месяцы. Перспективы реальных переговоров невелики, и все указывает на то, что война продлится до 2024 года.

Внешняя поддержка необходима Украине
Несмотря на огромную готовность Украины к самопожертвованию, ей потребуется обширная поддержка вооружений со стороны Запада, в том числе новых типов, чтобы украинские силы смогли вернуть себе инициативу в войне. Украина испытывает огромную потребность в поставках боеприпасов, систем вооружения большой дальности, средств ПВО, танков и боевых самолетов.

вызовы России
В то же время сама Россия сталкивается с проблемами. Наступления пока не привели к территориальному прогрессу. Плохой уровень подготовки и слабая способность проводить совместные операции будут продолжать сдерживать боевую мощь.

Переход к военной экономике также рискован. После войны расходы на оборону больше не будут столь важным фактором роста, и путь назад к устойчивой экономике будет очень трудным.

Российский режим также считает, что время на его стороне, и он готов долго стоять в войне.

https://www.etterretningstjenesten.no/publikasjoner/fokus/Fokus24_innhold/Fokus24_kapittel_1
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 17:34

  ЛАД написав:
  prodigy написав:санкції на рф не діють? діють, але не так швидко, як нам потрібно

пригадуються аналогії з срср-де на думку ЛАДа була потужна промисловість і енергетична незалежність...поглянемо уважно-для чого працювала промисловість -40% на впк напряму і ще 20-25% опосередковано. Якби срср продавав свою продукцію за тверду валюту, то з цього був якийсь зиск, а так армія роками складувала і скирдувала, а потім те, що майже заржавіло віддавали "друзям"(Куба, В'єтнам, Ангола-це 80% зброї), потім з 80-х долучилась Індія. ........

Это было не "на думку ЛАДа", а в действительности.
Примерно так же было и на Западе. Кроме того, что благодаря большему объёму экономики % на ВПК был, возможно, ниже.
Но, возможно, благодаря таким расходам на ВПК и армию Союз избег нападения.
Украина не тратила столько на оборону, до 2014 выделялось до 1% ВВП. Кстати, в 2020 самые высокие за 10 лет расходы на оборону в % от ВВП - 2,9%. Это к вопросу о "развале армии" Зеленским.

2020й - порядка 5% ВВП
причем резкий рост до порядка 5% был с 2015го
"учи матчасть" пенсионер)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%BD%D1%8B

мы не на заседании совкового партактива :mrgreen:
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