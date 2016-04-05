Россия усиливает свои позиции в отношениях с Украиной.

Украинское наступление 2023 года оказало значительное давление на российские войска. Украина еще больше развила возможности поражать российские военные объекты в тыловых районах и ослабила свободу действий российского Черноморского флота.



Но российские войска занимают хорошо подготовленные и усиленные оборонительные линии. Несмотря на феноменальное сопротивление Украины, ее вооруженные силы не смогли вернуть себе значительную территорию. Военная поддержка Украины Западом способствовала тому, что Россия не добилась значительного военного прогресса за последний год, однако значительная часть материалов была потеряна или израсходована. Украине не удалось сохранить инициативу в войне до 2024 года.



Россия, со своей стороны, преуспела в ряде мер. Потери с обеих сторон очень высоки, но Россия мобилизовала большое количество новых сил и сможет привлечь на военную службу примерно в три раза больше боеспособных мужчин, чем Украина. Москва справляется с западными санкциями лучше, чем ожидалось, а производство боеприпасов, боевых машин, беспилотников и ракет сейчас происходит более быстрыми темпами, чем год назад. Кроме того, Россия получает значительную военную поддержку от Китая, Северной Кореи, Ирана и Белоруссии, включая большое количество боеприпасов и беспилотников из Северной Кореи и Ирана.



Россия сильнее в войне, чем год назад, и находится в процессе узурпации инициативы и получения военного преимущества. Ожидается, что Кремль активизирует военные действия в ближайшие месяцы. Перспективы реальных переговоров невелики, и все указывает на то, что война продлится до 2024 года.