prodigy написав:нафту росія продає за рупії і юані...тепер вже навіть не за рупії а за банани тобто нормальних грошей немає, фонд(благосостояния) вже проїдають(-50мрд), залишилось 133млрд(12 трлн фублей)-це на рік війни
Ну, в них вже ракет і танків і снарядів залишалось на 2-3 тижні. За юані вони в Китаї придбають майже все. А що не в Китаї, то надходжень справжньої валюти в них на то вистачить. А от якщо ціна на нафту знизиться (десь як у випадку із союзом), а відповідно, на газ теж, то і потік юанів і рупій у них значно звузиться.
prodigy написав:санкції на рф не діють? діють, але не так швидко, як нам потрібно
пригадуються аналогії з срср-де на думку ЛАДа була потужна промисловість і енергетична незалежність...поглянемо уважно-для чого працювала промисловість -40% на впк напряму і ще 20-25% опосередковано. Якби срср продавав свою продукцію за тверду валюту, то з цього був якийсь зиск, а так армія роками складувала і скирдувала, а потім те, що майже заржавіло віддавали "друзям"(Куба, В'єтнам, Ангола-це 80% зброї), потім з 80-х долучилась Індія. ........
Это было не "на думку ЛАДа", а в действительности. Примерно так же было и на Западе. Кроме того, что благодаря большему объёму экономики % на ВПК был, возможно, ниже. Но, возможно, благодаря таким расходам на ВПК и армию Союз избег нападения. Украина не тратила столько на оборону, до 2014 выделялось до 1% ВВП. Кстати, в 2020 самые высокие за 10 лет расходы на оборону в % от ВВП - 2,9%. Это к вопросу о "развале армии" Зеленским.
prodigy написав:санкції на рф не діють? діють, але не так швидко, як нам потрібно у пуйла залишилось рік-півтора до колапсу (а-ля срср), і Україна активно цьому сприяє
Дивився вчора Любарського і, в принципі, згоден з ним у тому, що єдине, що може "зламати" росію - це низька ціна на нафту. Це єдина дієва санкція. Зараз цього нема і нема якихось значних кроків у цьому напрямку і бажання їх робити. (Ну, а далі, єдиний, хто може це зробити, якщо захоче - це Трамп).
Бажання, може, і є. Але це залежить не від Заходу і навіть не від Трампа, а тільки від арабів. А вони поки (?) не хочуть.
Россия усиливает свои позиции в отношениях с Украиной. Украинское наступление 2023 года оказало значительное давление на российские войска. Украина еще больше развила возможности поражать российские военные объекты в тыловых районах и ослабила свободу действий российского Черноморского флота.
Но российские войска занимают хорошо подготовленные и усиленные оборонительные линии. Несмотря на феноменальное сопротивление Украины, ее вооруженные силы не смогли вернуть себе значительную территорию. Военная поддержка Украины Западом способствовала тому, что Россия не добилась значительного военного прогресса за последний год, однако значительная часть материалов была потеряна или израсходована. Украине не удалось сохранить инициативу в войне до 2024 года.
Россия, со своей стороны, преуспела в ряде мер. Потери с обеих сторон очень высоки, но Россия мобилизовала большое количество новых сил и сможет привлечь на военную службу примерно в три раза больше боеспособных мужчин, чем Украина. Москва справляется с западными санкциями лучше, чем ожидалось, а производство боеприпасов, боевых машин, беспилотников и ракет сейчас происходит более быстрыми темпами, чем год назад. Кроме того, Россия получает значительную военную поддержку от Китая, Северной Кореи, Ирана и Белоруссии, включая большое количество боеприпасов и беспилотников из Северной Кореи и Ирана.
Россия сильнее в войне, чем год назад, и находится в процессе узурпации инициативы и получения военного преимущества. Ожидается, что Кремль активизирует военные действия в ближайшие месяцы. Перспективы реальных переговоров невелики, и все указывает на то, что война продлится до 2024 года.
Внешняя поддержка необходима Украине Несмотря на огромную готовность Украины к самопожертвованию, ей потребуется обширная поддержка вооружений со стороны Запада, в том числе новых типов, чтобы украинские силы смогли вернуть себе инициативу в войне. Украина испытывает огромную потребность в поставках боеприпасов, систем вооружения большой дальности, средств ПВО, танков и боевых самолетов.
вызовы России В то же время сама Россия сталкивается с проблемами. Наступления пока не привели к территориальному прогрессу. Плохой уровень подготовки и слабая способность проводить совместные операции будут продолжать сдерживать боевую мощь.
Переход к военной экономике также рискован. После войны расходы на оборону больше не будут столь важным фактором роста, и путь назад к устойчивой экономике будет очень трудным.
Российский режим также считает, что время на его стороне, и он готов долго стоять в войне.
prodigy написав:санкції на рф не діють? діють, але не так швидко, як нам потрібно
пригадуються аналогії з срср-де на думку ЛАДа була потужна промисловість і енергетична незалежність...поглянемо уважно-для чого працювала промисловість -40% на впк напряму і ще 20-25% опосередковано. Якби срср продавав свою продукцію за тверду валюту, то з цього був якийсь зиск, а так армія роками складувала і скирдувала, а потім те, що майже заржавіло віддавали "друзям"(Куба, В'єтнам, Ангола-це 80% зброї), потім з 80-х долучилась Індія. ........
Это было не "на думку ЛАДа", а в действительности. Примерно так же было и на Западе. Кроме того, что благодаря большему объёму экономики % на ВПК был, возможно, ниже. Но, возможно, благодаря таким расходам на ВПК и армию Союз избег нападения. Украина не тратила столько на оборону, до 2014 выделялось до 1% ВВП. Кстати, в 2020 самые высокие за 10 лет расходы на оборону в % от ВВП - 2,9%. Это к вопросу о "развале армии" Зеленским.
prodigy написав:санкції на рф не діють? діють, але не так швидко, як нам потрібно
пригадуються аналогії з срср-де на думку ЛАДа була потужна промисловість і енергетична незалежність...поглянемо уважно-для чого працювала промисловість -40% на впк напряму і ще 20-25% опосередковано. Якби срср продавав свою продукцію за тверду валюту, то з цього був якийсь зиск, а так армія роками складувала і скирдувала, а потім те, що майже заржавіло віддавали "друзям"(Куба, В'єтнам, Ангола-це 80% зброї), потім з 80-х долучилась Індія. ........
Это было не "на думку ЛАДа", а в действительности. Примерно так же было и на Западе. Кроме того, что благодаря большему объёму экономики % на ВПК был, возможно, ниже. Но, возможно, благодаря таким расходам на ВПК и армию Союз избег нападения. Украина не тратила столько на оборону, до 2014 выделялось до 1% ВВП. Кстати, в 2020 самые высокие за 10 лет расходы на оборону в % от ВВП - 2,9%. Это к вопросу о "развале армии" Зеленским.
В 2015 году государство на оборону выделило 45,8 млрд грн или 2,3% ВВП. Через год расходы выросли до 59,4 млрд грн или до 2,5% ВВП.
Значительно возросли расходы на оборону в 2017 году, когда на министерство из бюджета было выделено 68,8 млрд грн, хотя по отношению к ВВП это составило 2,3%.
В 2018 году Украина выделила на Минобороны 86,6 млрд грн, что составило 2,4% ВВП. В прошлом году этот показатель вырос в денежном выражении до 103 млрд грн и до 2,6% ВВП.
Формирование бюджета-2020 началось при президенте Владимире Зеленском и правительстве Гройсмана, а завершилось при Гончаруке. Расходы на Минобороны составили рекордные 117,5 млрд грн. Также предусмотренные на оборону средства составляют самый большой процент ВВП за всю историю Украины – 2,9%. Впрочем реальные расходы и номинальный ВВП 2020 года можно будет оценить только в следующем году.
Можно проверить - ВВП в 2020 по https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/2020/ составил 4.194.102 млн. грн. Надеюсь, как считать проценты, не забыли? Как считают % авторы Вики, понятия не имею. Возможно, вместе с расходами на МВД, которые у нас больше, чем на армию.
$19,85 млрд на озброєння і техніку США, наданої Україні з запасів Пентагону; $13,8 млрд для закупівлі озброєння та боєприпасів з оборонно-промислової бази США; $14,8 млрд на продовження навчання українських військових, обмін розвідданими та інші заходи підтримки; $7,85 млрд на пряму бюджетну підтримку України; $1,58 млрд на підтримку розвитку української економіки у пріоритетних секторах.
prodigy написав:санкції на рф не діють? діють, але не так швидко, як нам потрібно у пуйла залишилось рік-півтора до колапсу (а-ля срср), і Україна активно цьому сприяє
Дивився вчора Любарського і, в принципі, згоден з ним у тому, що єдине, що може "зламати" росію - це низька ціна на нафту. Це єдина дієва санкція. Зараз цього нема і нема якихось значних кроків у цьому напрямку і бажання їх робити. (Ну, а далі, єдиний, хто може це зробити, якщо захоче - це Трамп).