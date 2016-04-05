Додано: Вів 13 лют, 2024 19:56

Игорь Алексеевич написав: Shaman написав: електорат Трампа - далеко не більшість населення електорат Трампа - далеко не більшість населення Но и не меньше, а к выборам всегда обороты набирают те, кто больше болтает про безработицу и благосостояние своих граждан. Населению это нравится и побеждает тот, у кого в выборных словах - вы будите лучше жить и получать высокую з.плату. Но и не меньше, а к выборам всегда обороты набирают те, кто больше болтает про безработицу и благосостояние своих граждан. Населению это нравится и побеждает тот, у кого в выборных словах - вы будите лучше жить и получать высокую з.плату.

Благодарю.Хочу поделиться подозрением. Кто просмотрел "интервью" путина для специально подобранного кремлем америкинского журналиста Карлсона, ну или хотя бы прочитал стенограмму?Я обратил внимание на два вброса путина и вдруг серьезно начал беспокоиться о стабильности помощи от США и Германии в этом году. Но до этого интервью я обратил внимание на начавшиеся массированные системные вбросы от проукраинских блогеров о том, что военная помощь какая то поступает сейчас в Украину регулярно и ее много. А блогеры так работают всегда, когда надо ввести в заблуждение или задергать ложными сообщениями кремль с его разведкой. В реальности все как раз наоборот, естественно. Когда помощь валит массово, то блогеры молчат об этом всегда. Но это небольшое отвлечение от темы. Все утверждения путина в интервью являются манипуляцией, это без вариантов. Но ведь была же цель этого у кремля. И что это были за манипуляции путина, которые побеспокоили именно меня?1. Попытка обвинить США в подрыве газопроводов и утверждение, что один газопровод рабочий, но Германия (которая участвовала в его строительстве финансово) предпочитает покупать газ у США дороже!!!и в результате теряет в конкурентоспособности всех своих товаров на рынке.Вывод: это изощренная попытка рассорить США и Германию, что негативно отразится на помощи Украине в целом. Предназначена на обычных жителей Германии и тех, кто участвует в голосованиях о запрете импорта газа из Газпрома.2. Попытка обвинить США в стимулировании отложения конца этой войны на максимально возможный срок поскольку США присылает нам достаточное вооружения, которое делает завершение войны невозможным. Так как росию нельзя победить военным путем, то зачем тратить американские деньги на провальный проект.Вывод: правительству США придется более чутко прислушаться к желаниям рядовых американцев жить лучше, а не финансировать за счет американцев естественно крупные войны, которые к примеру путин уже готов закончить за 5 дней, например.Что можно предпринять теперь в ответ на вбросы? Прежде всего широко разоблачить ложь путина. Понимаю, что его ложь хорошо заметна именно нам, но она может прийтись к сердцам простых наивных американцев или немцам. Поэтому нужен очень ответ Зеленского именно этому журналисту. Думаю, что это будет самым лучшим решением потенциальной проблемы. Главное не обращать внимание на мелочи при этом, имею в виду специально сделанные ошибки путина для отвлечения внимания от главного в его вбросах.Как-то так.