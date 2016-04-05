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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 13 лют, 2024 19:28
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Schmit
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Додано: Вів 13 лют, 2024 19:56
Игорь Алексеевич написав: Shaman написав:
електорат Трампа - далеко не більшість населення
Но и не меньше, а к выборам всегда обороты набирают те, кто больше болтает про безработицу и благосостояние своих граждан. Населению это нравится и побеждает тот, у кого в выборных словах - вы будите лучше жить и получать высокую з.плату.
Благодарю.
Хочу поделиться подозрением. Кто просмотрел "интервью" путина для специально подобранного кремлем америкинского журналиста Карлсона, ну или хотя бы прочитал стенограмму?
Я обратил внимание на два вброса путина и вдруг серьезно начал беспокоиться о стабильности помощи от США и Германии в этом году. Но до этого интервью я обратил внимание на начавшиеся массированные системные вбросы от проукраинских блогеров о том, что военная помощь какая то поступает сейчас в Украину регулярно и ее много. А блогеры так работают всегда, когда надо ввести в заблуждение или задергать ложными сообщениями кремль с его разведкой. В реальности все как раз наоборот, естественно. Когда помощь валит массово, то блогеры молчат об этом всегда. Но это небольшое отвлечение от темы. Все утверждения путина в интервью являются манипуляцией, это без вариантов. Но ведь была же цель этого у кремля. И что это были за манипуляции путина, которые побеспокоили именно меня?
1. Попытка обвинить США в подрыве газопроводов и утверждение, что один газопровод рабочий, но Германия (которая участвовала в его строительстве финансово) предпочитает покупать газ у США дороже!!!
и в результате теряет в конкурентоспособности всех своих товаров на рынке.
Вывод: это изощренная попытка рассорить США и Германию, что негативно отразится на помощи Украине в целом. Предназначена на обычных жителей Германии и тех, кто участвует в голосованиях о запрете импорта газа из Газпрома.
2. Попытка обвинить США в стимулировании отложения конца этой войны на максимально возможный срок поскольку США присылает нам достаточное вооружения, которое делает завершение войны невозможным. Так как росию нельзя победить военным путем, то зачем тратить американские деньги на провальный проект.
Вывод: правительству США придется более чутко прислушаться к желаниям рядовых американцев жить лучше, а не финансировать за счет американцев естественно крупные войны, которые к примеру путин уже готов закончить за 5 дней, например.
Что можно предпринять теперь в ответ на вбросы? Прежде всего широко разоблачить ложь путина. Понимаю, что его ложь хорошо заметна именно нам, но она может прийтись к сердцам простых наивных американцев или немцам. Поэтому нужен очень ответ Зеленского именно этому журналисту. Думаю, что это будет самым лучшим решением потенциальной проблемы. Главное не обращать внимание на мелочи при этом, имею в виду специально сделанные ошибки путина для отвлечения внимания от главного в его вбросах.
Как-то так.
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Додано: Вів 13 лют, 2024 20:00
1:30 как собаки
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Додано: Вів 13 лют, 2024 20:06
prodigy написав:
у пуйла залишилось рік-півтора до колапсу (а-ля срср), і Україна активно цьому сприяє
це кава в криму влітку, volume 2?
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Додано: Вів 13 лют, 2024 20:11
Hennady написав: prodigy написав:
нафту росія продає за рупії і юані...тепер вже навіть не за рупії а за банани
тобто нормальних грошей немає, фонд(благосостояния) вже проїдають(-50мрд), залишилось 133млрд(12 трлн фублей)-це на рік війни
Ну, в них вже ракет і танків і снарядів залишалось на 2-3 тижні.
За юані вони в Китаї придбають майже все. А що не в Китаї, то надходжень справжньої валюти в них на то вистачить.
А от якщо ціна на нафту знизиться (десь як у випадку із союзом), а відповідно, на газ теж, то і потік юанів і рупій у них значно звузиться.
Росия это страна преимущественно грабителей, убийц и пушечного мяса для внешних войн. Развитие экономики, торговли и как следствие массовый рост доходов у населения - не для них. Они отличаются этим от нас, которым нужно чтобы в доме было красиво и уютно, чтобы ты чувствовал при этом полную свободу и за это ты готов драться.
Когда в 80-х нефть упала в цене и так называемый многонациональный советский народ обнищал, то эти кремлевские грабители и убийцы решили отпустить народ на свободные хлеба чуть набрать жирка с одной лишь целью - чуть позже ограбить его.
История повторяется. Вспомните НЭП при СССР. Та же схема грабежей - сначала отпустить из клетки, потом грабить и убивать.
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Додано: Вів 13 лют, 2024 20:14
lapay написав:
Тоді гранти для України закінчаться, хоча можуть бути довгострокові кредити. ЄС теж нам грантів не дає.
Військової допомоги теж не буде, але буде продаж зброї ЄС чи окремим країнам, яку потім передадуть Україні. Європі доведеться більше витрачати на Україну, десь вдвічі.
Після перемоги Трамп спробує закінчити війну, натиснувши на Зеленського. Наслідки цього тиску можуть бути різними, швидше негативними для нас. Якщо Трамп не домовиться з Зеленським, то є досвід кинутих Трампом напризволяще курдів.Для нас Байден прогнозований і надійний партнер
, з ним ми, принаймі, не зазнаємо військової катастрофи і капітуляції.
Може й так а може й ні:
на швидкості 1,5
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Додано: Вів 13 лют, 2024 20:31
ЛАД написав:
Это было не "на думку ЛАДа", а в действительности.
Примерно так же было и на Западе. Кроме того, что благодаря большему объёму экономики % на ВПК был, возможно
, ниже.Но, возможно, благодаря таким расходам на ВПК и армию Союз избег нападения
.
Украина не тратила столько на оборону, до 2014 выделялось до 1% ВВП. Кстати, в 2020 самые высокие за 10 лет расходы на оборону в % от ВВП - 2,9%. Это к вопросу о "развале армии" Зеленским.
Маю сумніви, що хотіли напасти. З 1945 і десь до 1960 США мали тотальну перевагу в ЯЗ-в десятки а часом сотні разів в зарядах і особливо носіях. І чомусь не напали дурні. Може цілі такої і не ставилося ніколи?
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Додано: Вів 13 лют, 2024 20:39
У січні українці зняли
з рахунків 27 млрд грн. Це рекорд зняття заощаджень після 24 лютого 2022 року, — НБУ
Обсяг депозитів населення в банківській системі скоротився на 27,4 млрд грн, після чого на рахунках залишилося 1,05 трлн грн. Наприклад, у лютому 2022 року люди забрали з банків 8,9 млрд грн.
З 2023 по 2024 рік банківські вкладення громадян зростали.
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Додано: Вів 13 лют, 2024 20:49
хто ляпає, що роZZію ніяк не можна перемогти, бо вона ядерна держава.
Вьетнам переміг США (правда, за допомогою СРСР та Китаю.
КНДР перемогла США (правда за допомогою КНР) - можна так сказати, або нічия.
Афганці перемогли СРСР а потім США, що ті потім тікали світ за очі звідти.
На секундочку, США ядерна супердержава.
А всякі там мєдвєдеви слюною бризкають, тіпа рассєя всєх в ядєрній попєл.
Беруть на понт.
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Додано: Вів 13 лют, 2024 20:51
vitaliiangel написав:
Моя версия (чистая конспирология) какой-то вариант Запад предложил, но Зе отказался. После чего начались перебои с поставками.
В вашій конспірологічній версії головна помилка це те, що нема ніякого обєднаного " Запада "як і нема ніякого окремого гравця "Зе".
А так як варіант ,що Хтось на западі щось прєдложив а хтось на западі хто контролює Зе одказався , і почались перебої... має право на жизнь.
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