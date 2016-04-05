Додано: Вів 13 лют, 2024 21:03

🚨 Уточнення щодо мобілізації ухилянтів із умовними термінами



🪖У світлі актуальних обговорень щодо мобілізації та її умов, керівник Головного слідчого управління надав важливі роз'яснення. Ось ключові моменти, які необхідно знати:



👉 Умовний термін не перешкоджає мобілізації. Ухилянти, щодо яких судом було винесено рішення про умовне покарання, продовжують підлягати мобілізації. Вирішальним фактором є деталі судового рішення та умови умовного терміну.



👉 Судове рішення враховує майбутню службу. При винесенні рішення про умовний термін суди керуються потенціалом особи як майбутнього військовослужбовця ЗСУ, залишаючи можливість для служби.



👉 Вид покарання впливає на рішення. Важливим є вид покарання, на яке було засуджено особу. Тому кожен випадок розглядається індивідуально, з урахуванням всіх обставин.







❗️Згідно з чинним законодавством України, особливу увагу приділяється статусу громадян, які мали судимості, у контексті військового обліку та мобілізації.



🔹 Тяжкі та особливо тяжкі злочини: Згідно із Законом України «Про військовий обов’язок та військову службу», особи, засуджені за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів, можуть бути виключені з військового обліку. Але важливо зазначити, що злочини, пов'язані з ухиленням від призову, не вважаються такими, що автоматично ведуть до виключення з обліку.



🔹 Ухилення від мобілізації: За статтею 336 ККУ максимальне покарання за ухилення від мобілізації становить до 5 років, що не класифікує такий злочин як тяжкий або особливо тяжкий.



🔹 Взяття на військовий облік: Навіть засуджені, включно з тими, хто звільнений від відбування покарання, підлягають взяттю на військовий облік. Це передбачено статтею 14 вищезгаданого Закону, яка зазначає про врахування різних факторів, включно з кримінальним минулим, під час прийняття відповідного рішення.



🔹 Контроль за поведінкою: Спеціально затверджений порядок регулює механізм контролю за поведінкою військовослужбовців, звільнених від відбування покарання з випробуванням, включаючи тих, хто був мобілізований.



А що думаєте ви, чи мають осудженні за ухилення підлягати мобілізації?