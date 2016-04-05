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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6762676367646765
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 21:08

  Yuri_61 написав:хто ляпає, що роZZію ніяк не можна перемогти, бо вона ядерна держава.
Вьетнам переміг США (правда, за допомогою СРСР та Китаю.
КНДР перемогла США (правда за допомогою КНР) - можна так сказати, або нічия.
Афганці перемогли СРСР а потім США, що ті потім тікали світ за очі звідти.
На секундочку, США ядерна супердержава.
А всякі там мєдвєдеви слюною бризкають, тіпа рассєя всєх в ядєрній попєл.
Беруть на понт.

Тут вже питання критерію ,що таке перемога.
Кндр втратила половину територій на які претендувала і миру там нема ,є режим припинення вогню.
З вєтнамом ситуація краща, але про репарації там мова також не йшла.
вашингтон теж не вдалось спалити ні кндр ні вєтнаму ні зара талібам :wink: по факту сша розхєрєчили в тих війнах держави своїх противників в хлам і безкарно пішли.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 21:21

  sens написав:А що думаєте ви, чи мають осудженні за ухилення підлягати мобілізації?
если цель максимально насолить ухылянту, тогда да. А для обороны он бесполезный.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 21:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:А для обороны он бесполезный.

не кажи так брате, там інший світ.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 21:26

Goodman ще одне блд, "время покажет"

Главной причиной уменьшения объема гривневых депозитов населения и бизнеса в январе стал сезонный фактор.

Об этом заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский, передает Интерфакс-Украина.

"Во-первых, это сезонность. На декабрь концентрируется достаточно значительный объем выплат на зарплаты и денежное содержание, поэтому за декабрь обычно объем выплат растет. В январе, когда эти средства тратятся, соответственно, они перетекают на счета юридических лиц, и они снижаются", – объяснил руководитель департамента НБУ.
Лепушинский заверил, что оперативная статистика в феврале отражает постепенное увеличение депозитов по запросу и срочных вкладов в гривне.
"То есть доверие к банковской системе есть, сохраняется и это положительный сигнал", – подчеркнул представитель НБУ.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 21:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:
  sens написав:А що думаєте ви, чи мають осудженні за ухилення підлягати мобілізації?
если цель максимально насолить ухылянту, тогда да. А для обороны он бесполезный.


Осуждённые по уклонению от мобилизации получают условное, в случае согласию на мобилизацию, и это подписывается в решении суда. Если сильно упертый, будешь жрать баланду на зоне бесплатно, а не за 120+ гривень в месяц в ЗСУ, это твой выбор.
И закроем эту тему уклонистов, если я трус, то я бесполезен, то ничего, ты жить захочешь героем Украины станешь, не то что бесполезным трусом
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 21:54

  nekefer написав:
  freeze написав:Осуждённые по уклонению от мобилизации получают условное, в случае согласию на мобилизацию, и это подписывается в решении суда. Если сильно упертый, будешь жрать баланду на зоне бесплатно, а не за 120+ гривень в месяц в ЗСУ, это твой выбор.
И закроем эту тему уклонистов, если я трус, то я бесполезен, то ничего, ты жить захочешь героем Украины станешь, не то что бесполезным трусом

не совсем понял тебя ты трус бесполезный или герой из окопа пишешь?


він герой з окопа. а ти краще помовчи
trololo
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