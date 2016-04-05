Yuri_61 написав:хто ляпає, що роZZію ніяк не можна перемогти, бо вона ядерна держава. Вьетнам переміг США (правда, за допомогою СРСР та Китаю. КНДР перемогла США (правда за допомогою КНР) - можна так сказати, або нічия. Афганці перемогли СРСР а потім США, що ті потім тікали світ за очі звідти. На секундочку, США ядерна супердержава. А всякі там мєдвєдеви слюною бризкають, тіпа рассєя всєх в ядєрній попєл. Беруть на понт.
Тут вже питання критерію ,що таке перемога. Кндр втратила половину територій на які претендувала і миру там нема ,є режим припинення вогню. З вєтнамом ситуація краща, але про репарації там мова також не йшла. вашингтон теж не вдалось спалити ні кндр ні вєтнаму ні зара талібам по факту сша розхєрєчили в тих війнах держави своїх противників в хлам і безкарно пішли.
Главной причиной уменьшения объема гривневых депозитов населения и бизнеса в январе стал сезонный фактор.
Об этом заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский, передает Интерфакс-Украина.
"Во-первых, это сезонность. На декабрь концентрируется достаточно значительный объем выплат на зарплаты и денежное содержание, поэтому за декабрь обычно объем выплат растет. В январе, когда эти средства тратятся, соответственно, они перетекают на счета юридических лиц, и они снижаются", – объяснил руководитель департамента НБУ. Лепушинский заверил, что оперативная статистика в феврале отражает постепенное увеличение депозитов по запросу и срочных вкладов в гривне. "То есть доверие к банковской системе есть, сохраняется и это положительный сигнал", – подчеркнул представитель НБУ.
sens написав:А що думаєте ви, чи мають осудженні за ухилення підлягати мобілізації?
если цель максимально насолить ухылянту, тогда да. А для обороны он бесполезный.
Осуждённые по уклонению от мобилизации получают условное, в случае согласию на мобилизацию, и это подписывается в решении суда. Если сильно упертый, будешь жрать баланду на зоне бесплатно, а не за 120+ гривень в месяц в ЗСУ, это твой выбор. И закроем эту тему уклонистов, если я трус, то я бесполезен, то ничего, ты жить захочешь героем Украины станешь, не то что бесполезным трусом
freeze написав:Осуждённые по уклонению от мобилизации получают условное, в случае согласию на мобилизацию, и это подписывается в решении суда. Если сильно упертый, будешь жрать баланду на зоне бесплатно, а не за 120+ гривень в месяц в ЗСУ, это твой выбор. И закроем эту тему уклонистов, если я трус, то я бесполезен, то ничего, ты жить захочешь героем Украины станешь, не то что бесполезным трусом
не совсем понял тебя ты трус бесполезный или герой из окопа пишешь?
freeze написав:Осуждённые по уклонению от мобилизации получают условное, в случае согласию на мобилизацию, и это подписывается в решении суда. Если сильно упертый, будешь жрать баланду на зоне бесплатно, а не за 120+ гривень в месяц в ЗСУ, это твой выбор. И закроем эту тему уклонистов, если я трус, то я бесполезен, то ничего, ты жить захочешь героем Украины станешь, не то что бесполезным трусом
Судячи по новинам про реальні сроки ухилянтам на оф. сайті ТСН (по суті - веб версія "телемарафону") - там все дуже цікаво. З того що запам"яталось за крайні пів-року: 1. 2-є неповнолітніх дітей, дружина десь на 6-7 місяці вагітності, отримавши "бойову" повістку переховувався поки не з"явились законні підстави для відстрочки. Тобто був би розумним - повернувся б додому ще з учебки, і взагалі питання у слідства повинні були б бути до військома, який підписавши повістку по-суті намагався завдати державі збитків на 50000грн, як мінімум. 2. Мати інвалід 2-ї групи, інвалідність задокументована задовго до початку повномасштабної війни, оформив опіку вже після отримання повістки. Аналогічно - повернувся б додому ще з учебки, щоправда тут до військома питань немає. 3. Лікар (але приватний стоматолог, а не з тих що "працюють" на ТЦК) - отримавши повістку зайнявся реальними обстеженням та документуванням реального стану свого здоров"я яке +/- відповідало 2-ій групі інвалідності.
Звичайно 3 випадки які попали в центральну пресу із сотень не показник, але складається враження, що поява законних підстав для відстрочки або намагання відстоювати свої права та оскаржувати дії ТЦК - гарантований спосіб отримати реальний строк.
ЛАД написав:Это было не "на думку ЛАДа", а в действительности. Примерно так же было и на Западе. Кроме того, что благодаря большему объёму экономики % на ВПК был, возможно, ниже. Но, возможно, благодаря таким расходам на ВПК и армию Союз избег нападения. Украина не тратила столько на оборону, до 2014 выделялось до 1% ВВП. Кстати, в 2020 самые высокие за 10 лет расходы на оборону в % от ВВП - 2,9%. Это к вопросу о "развале армии" Зеленским.
Маю сумніви, що хотіли напасти. З 1945 і десь до 1960 США мали тотальну перевагу в ЯЗ-в десятки а часом сотні разів в зарядах і особливо носіях. І чомусь не напали дурні. Може цілі такої і не ставилося ніколи?
1. Когда США "мали ... перевагу в ЯЗ-в десятки а часом сотні разів в зарядах і особливо носіях"? Особенно в сотни. 2. Может, и не ставили. Можно только гадать. Но в 1939 мир тоже надеялся, что Гитлер "не ставил цели". Мы тоже думали, что путин "не ставил цели". И ещё многие не думали. Думаю, тогда Вы ручаться не стали бы. А сегодня, конечно, можно рассказывать о "миролюбии" Запада. На всякий случай посмотрите историю послевоенных выступлений Черчилля.
Можно думать, что угодно. И сомневаться тоже можно. Но армия и промышленность должны быть готовы к обороне страны от врага. Дабы у него и соблазна не было.
candle645 написав:Звичайно 3 випадки які попали в центральну пресу із сотень не показник, але складається враження, що поява законних підстав для відстрочки або намагання відстоювати свої права та оскаржувати дії ТЦК - гарантований спосіб отримати реальний строк.
Все, що реально випливає з прикладів - юридичне право не працює, Конституція не дотримується. Про це свідчить і полеміка обговорення, незважаючи на явно діаметральні погляди.