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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6762676367646765
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 21:08

  Yuri_61 написав:хто ляпає, що роZZію ніяк не можна перемогти, бо вона ядерна держава.
Вьетнам переміг США (правда, за допомогою СРСР та Китаю.
КНДР перемогла США (правда за допомогою КНР) - можна так сказати, або нічия.
Афганці перемогли СРСР а потім США, що ті потім тікали світ за очі звідти.
На секундочку, США ядерна супердержава.
А всякі там мєдвєдеви слюною бризкають, тіпа рассєя всєх в ядєрній попєл.
Беруть на понт.

Тут вже питання критерію ,що таке перемога.
Кндр втратила половину територій на які претендувала і миру там нема ,є режим припинення вогню.
З вєтнамом ситуація краща, але про репарації там мова також не йшла.
вашингтон теж не вдалось спалити ні кндр ні вєтнаму ні зара талібам :wink: по факту сша розхєрєчили в тих війнах держави своїх противників в хлам і безкарно пішли.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 21:21

  sens написав:А що думаєте ви, чи мають осудженні за ухилення підлягати мобілізації?
если цель максимально насолить ухылянту, тогда да. А для обороны он бесполезный.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 21:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:А для обороны он бесполезный.

не кажи так брате, там інший світ.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 21:26

Goodman ще одне блд, "время покажет"

Главной причиной уменьшения объема гривневых депозитов населения и бизнеса в январе стал сезонный фактор.

Об этом заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский, передает Интерфакс-Украина.

"Во-первых, это сезонность. На декабрь концентрируется достаточно значительный объем выплат на зарплаты и денежное содержание, поэтому за декабрь обычно объем выплат растет. В январе, когда эти средства тратятся, соответственно, они перетекают на счета юридических лиц, и они снижаются", – объяснил руководитель департамента НБУ.
Лепушинский заверил, что оперативная статистика в феврале отражает постепенное увеличение депозитов по запросу и срочных вкладов в гривне.
"То есть доверие к банковской системе есть, сохраняется и это положительный сигнал", – подчеркнул представитель НБУ.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 21:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:
  sens написав:А що думаєте ви, чи мають осудженні за ухилення підлягати мобілізації?
если цель максимально насолить ухылянту, тогда да. А для обороны он бесполезный.


Осуждённые по уклонению от мобилизации получают условное, в случае согласию на мобилизацию, и это подписывается в решении суда. Если сильно упертый, будешь жрать баланду на зоне бесплатно, а не за 120+ гривень в месяц в ЗСУ, это твой выбор.
И закроем эту тему уклонистов, если я трус, то я бесполезен, то ничего, ты жить захочешь героем Украины станешь, не то что бесполезным трусом
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 21:54

  nekefer написав:
  freeze написав:Осуждённые по уклонению от мобилизации получают условное, в случае согласию на мобилизацию, и это подписывается в решении суда. Если сильно упертый, будешь жрать баланду на зоне бесплатно, а не за 120+ гривень в месяц в ЗСУ, это твой выбор.
И закроем эту тему уклонистов, если я трус, то я бесполезен, то ничего, ты жить захочешь героем Украины станешь, не то что бесполезным трусом

не совсем понял тебя ты трус бесполезный или герой из окопа пишешь?


він герой з окопа. а ти краще помовчи
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 22:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.youtube.com/watch?v=Mifdb9rG44o
ТЕРМІНОВА заява Джо БАЙДЕНА щодо допомоги УКРАЇНІ, ІЗРАЇЛЮ, ТАЙВАНЮ
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 22:49

  freeze написав:Осуждённые по уклонению от мобилизации получают условное, в случае согласию на мобилизацию, и это подписывается в решении суда. Если сильно упертый, будешь жрать баланду на зоне бесплатно, а не за 120+ гривень в месяц в ЗСУ, это твой выбор.
И закроем эту тему уклонистов, если я трус, то я бесполезен, то ничего, ты жить захочешь героем Украины станешь, не то что бесполезным трусом

Судячи по новинам про реальні сроки ухилянтам на оф. сайті ТСН (по суті - веб версія "телемарафону") - там все дуже цікаво. З того що запам"яталось за крайні пів-року:
1. 2-є неповнолітніх дітей, дружина десь на 6-7 місяці вагітності, отримавши "бойову" повістку переховувався поки не з"явились законні підстави для відстрочки. Тобто був би розумним - повернувся б додому ще з учебки, і взагалі питання у слідства повинні були б бути до військома, який підписавши повістку по-суті намагався завдати державі збитків на 50000грн, як мінімум.
2. Мати інвалід 2-ї групи, інвалідність задокументована задовго до початку повномасштабної війни, оформив опіку вже після отримання повістки. Аналогічно - повернувся б додому ще з учебки, щоправда тут до військома питань немає.
3. Лікар (але приватний стоматолог, а не з тих що "працюють" на ТЦК) - отримавши повістку зайнявся реальними обстеженням та документуванням реального стану свого здоров"я яке +/- відповідало 2-ій групі інвалідності.

Звичайно 3 випадки які попали в центральну пресу із сотень не показник, але складається враження, що поява законних підстав для відстрочки або намагання відстоювати свої права та оскаржувати дії ТЦК - гарантований спосіб отримати реальний строк.
candle645
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 23:16

  drevlyanin написав:
  ЛАД написав:Это было не "на думку ЛАДа", а в действительности.
Примерно так же было и на Западе. Кроме того, что благодаря большему объёму экономики % на ВПК был, возможно, ниже.
Но, возможно, благодаря таким расходам на ВПК и армию Союз избег нападения.
Украина не тратила столько на оборону, до 2014 выделялось до 1% ВВП. Кстати, в 2020 самые высокие за 10 лет расходы на оборону в % от ВВП - 2,9%. Это к вопросу о "развале армии" Зеленским.


Маю сумніви, що хотіли напасти. З 1945 і десь до 1960 США мали тотальну перевагу в ЯЗ-в десятки а часом сотні разів в зарядах і особливо носіях. І чомусь не напали дурні. Може цілі такої і не ставилося ніколи?

1. Когда США "мали ... перевагу в ЯЗ-в десятки а часом сотні разів в зарядах і особливо носіях"? Особенно в сотни.
2. Может, и не ставили. Можно только гадать.
Но в 1939 мир тоже надеялся, что Гитлер "не ставил цели". Мы тоже думали, что путин "не ставил цели". И ещё многие не думали.
Думаю, тогда Вы ручаться не стали бы. А сегодня, конечно, можно рассказывать о "миролюбии" Запада. На всякий случай посмотрите историю послевоенных выступлений Черчилля.

Можно думать, что угодно. И сомневаться тоже можно. Но армия и промышленность должны быть готовы к обороне страны от врага. Дабы у него и соблазна не было.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 23:30

  candle645 написав:Звичайно 3 випадки які попали в центральну пресу із сотень не показник, але складається враження, що поява законних підстав для відстрочки або намагання відстоювати свої права та оскаржувати дії ТЦК - гарантований спосіб отримати реальний строк.

Все, що реально випливає з прикладів - юридичне право не працює, Конституція не дотримується. Про це свідчить і полеміка обговорення, незважаючи на явно діаметральні погляди.
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