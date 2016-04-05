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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6763676467656766
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 00:07

  Vadim_ написав:
  Hennady написав:
  prodigy написав:санкції на рф не діють? діють, але не так швидко, як нам потрібно
у пуйла залишилось рік-півтора до колапсу (а-ля срср), і Україна активно цьому сприяє

Дивився вчора Любарського і, в принципі, згоден з ним у тому, що єдине, що може "зламати" росію - це низька ціна на нафту. Це єдина дієва санкція. Зараз цього нема і нема якихось значних кроків у цьому напрямку і бажання їх робити. (Ну, а далі, єдиний, хто може це зробити, якщо захоче - це Трамп).

1986 - 10$

если пересчитывать не по цене золота за унцию(не в курсе сколько баррелей тогда стоила тройская унция), а по цене средневзвешенного американского или немецкого авто, ну или цене нормального дома там же в штатах(вспомни любимый фильм юности "Назад в будущее" к примеру) или европе, то та десятка как бы не стала нынешними 60-70уе.
Какая реальная инфляция доллара за 40 лет, где посмотреть?
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 00:12

  ЛАД написав:
  drevlyanin написав:
  ЛАД написав: Кроме того, что благодаря большему объёму экономики % на ВПК был, возможно, ниже.
Но, возможно, благодаря таким расходам на ВПК и армию Союз избег нападения.
Маю сумніви, що хотіли напасти. З 1945 і десь до 1960 США мали тотальну перевагу в ЯЗ-в десятки а часом сотні разів в зарядах і особливо носіях. І чомусь не напали дурні. Може цілі такої і не ставилося ніколи?

1. Когда США "мали ... перевагу в ЯЗ-в десятки а часом сотні разів в зарядах і особливо носіях"? Особенно в сотни.
2. Может, и не ставили
.
1) в 1945-1956 (причем, например, про это у Солонина есть же специальный ПОДРОБНЕЙШИЙ цикл передач про историю создания и развития ЯО.
2) вопрос реального отпора коммуняцким агрессорам ставился только во время развязанной коммуняками Корейской войны. Американские политики не решились начинать, зато решился Сталин, за что и был ускоренным темпом дотравлен ГБэшниками (это самая реалистичная и популярная у исследователей гипотеза смерти Сталина). Т.к. Берия понимал масштаб возможной ядерной катастрофы для СССР. Берия, единолично ответственный за ядерку, Сталину на докладах врал, что всьо в СССР уже готово и больше чем у Штатов, а в реальности на момент даже 1953 количество ядерных зарядов и средств доставки было мизерное, как раз в десятки раз меньше штатовских.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 00:20

  ЛАД написав:
  drevlyanin написав:
  ЛАД написав:Это было не "на думку ЛАДа", а в действительности.
Примерно так же было и на Западе. Кроме того, что благодаря большему объёму экономики % на ВПК был, возможно, ниже.
Но, возможно, благодаря таким расходам на ВПК и армию Союз избег нападения.
Украина не тратила столько на оборону, до 2014 выделялось до 1% ВВП. Кстати, в 2020 самые высокие за 10 лет расходы на оборону в % от ВВП - 2,9%. Это к вопросу о "развале армии" Зеленским.


Маю сумніви, що хотіли напасти. З 1945 і десь до 1960 США мали тотальну перевагу в ЯЗ-в десятки а часом сотні разів в зарядах і особливо носіях. І чомусь не напали дурні. Може цілі такої і не ставилося ніколи?

1. Когда США "мали ... перевагу в ЯЗ-в десятки а часом сотні разів в зарядах і особливо носіях"? Особенно в сотни.
2. Может, и не ставили. Можно только гадать.
Но в 1939 мир тоже надеялся, что Гитлер "не ставил цели". Мы тоже думали, что путин "не ставил цели". И ещё многие не думали.
Думаю, тогда Вы ручаться не стали бы. А сегодня, конечно, можно рассказывать о "миролюбии" Запада. На всякий случай посмотрите историю послевоенных выступлений Черчилля.

Можно думать, что угодно. И сомневаться тоже можно. Но армия и промышленность должны быть готовы к обороне страны от врага. Дабы у него и соблазна не было.


Ну блін, це ж перевіряється на раз-ось вам кацапська Вікі(що не було підозр у заангажованості) і там є діаграмма на початку(Развитие ядерных арсеналов США и СССР/России на протяжении XX−XXI веков). У вказаний мною період (кінець сорокових-пятидесяті) коли у союзу були одиниці ядерних зарядів, США мали вже сотні, і відповідно десятки і тисячі. І це ще не рахуючи переваги по потужності зарядів.
По стратегічним бомбардувальникам іще сумніше(для СРСР) справи були на той час.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... uselang=ru
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 00:40

  drevlyanin написав:
  ЛАД написав:
  drevlyanin написав:.......
Маю сумніви, що хотіли напасти. З 1945 і десь до 1960 США мали тотальну перевагу в ЯЗ-в десятки а часом сотні разів в зарядах і особливо носіях. І чомусь не напали дурні. Може цілі такої і не ставилося ніколи?

1. Когда США "мали ... перевагу в ЯЗ-в десятки а часом сотні разів в зарядах і особливо носіях"? Особенно в сотни.
2. Может, и не ставили. Можно только гадать.
Но в 1939 мир тоже надеялся, что Гитлер "не ставил цели". Мы тоже думали, что путин "не ставил цели". И ещё многие не думали.
Думаю, тогда Вы ручаться не стали бы. А сегодня, конечно, можно рассказывать о "миролюбии" Запада. На всякий случай посмотрите историю послевоенных выступлений Черчилля.

Можно думать, что угодно. И сомневаться тоже можно. Но армия и промышленность должны быть готовы к обороне страны от врага. Дабы у него и соблазна не было.


Ну блін, це ж перевіряється на раз-ось вам кацапська Вікі(що не було підозр у заангажованості) і там є діаграмма на початку(Развитие ядерных арсеналов США и СССР/России на протяжении XX−XXI веков). У вказаний мною період (кінець сорокових-пятидесяті) коли у союзу були одиниці ядерних зарядів, США мали вже сотні, і відповідно десятки і тисячі. І це ще не рахуючи переваги по потужності зарядів.
По стратегічним бомбардувальникам іще сумніше(для СРСР) справи були на той час.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... uselang=ru

По диаграмме Вики трудно оценивать, поэтому её и не привёл.
Посмотрите, пожалуйста, предыдущий мой пост, на который Вы сейчас ответили. Я там дописал и привёл ссылки.
По первой ссылке можете почитать и о мощности зарядов.
И Вы сосредоточились на количестве зарядов, но задумайтесь и о желании/нежелании напасть. Я там задал вопрос.
Могу повторить.
Если так уж не собирались нападать, то зачем даже 10-кратное преимущество в количестве ядерных зарядов (даже в 1965 в 5 раз)?

P.s. Ещё интересная заметка https://www.bbc.com/russian/other-news-49496797.
Но ладно, на эту тему написано очень много. И более авторитетными (хотя менее "раскрученными" у нас) людьми, чем Марк Солонин.
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